Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Crea un video dinamico di 60 secondi per professionisti del marketing che mirano a elevare le loro 'campagne di marketing' sui social media, enfatizzando HeyGen come un efficace 'creatore di video esplicativi'. L'approccio visivo dovrebbe essere veloce, moderno, con tagli energici e tipografia audace, guidato da una voce fuori campo entusiasta e sicura e musica vivace. Dimostra la potenza di 'Templates & scenes' e la generazione di 'Voiceover' per una narrazione d'impatto.
Sviluppa un video conciso di 30 secondi rivolto a creatori di contenuti e gestori di social media in cerca di un potente 'motore creativo' per diverse 'piattaforme social'. Questo video dovrebbe presentare uno stile visivo vibrante, con tagli rapidi e transizioni accattivanti, accompagnato da una voce fuori campo vivace e allegra. Evidenzia l'utilità della 'Media library/stock support' e del 'Ridimensionamento e esportazione del rapporto d'aspetto' di HeyGen per un rapido adattamento dei contenuti.
Produci un video professionale di 50 secondi per product manager e fondatori di startup che annunciano nuove funzionalità o 'lanci di prodotti' con 'video aziendali' coinvolgenti. Lo stile visivo dovrebbe essere elegante, raffinato, con dimostrazioni chiare del prodotto e sovrapposizioni intuitive dell'interfaccia utente, accompagnato da una voce fuori campo autorevole ma coinvolgente. Illustra come 'Sottotitoli/didascalie' e 'AI avatars' personalizzabili migliorano la chiarezza e la portata globale per gli annunci di prodotto.
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Funziona un Creatore di Video per la Prioritizzazione Aziendale

Trasforma senza sforzo le tue priorità aziendali in video coinvolgenti e professionali con la piattaforma AI di HeyGen, semplificando concetti complessi per il tuo pubblico.

1
Step 1
Crea il Tuo Script
Inizia delineando le tue priorità aziendali e i messaggi chiave. Inserisci il tuo script direttamente in HeyGen e utilizza la nostra funzione Text-to-video per generare automaticamente la bozza iniziale del video, assicurando che il tuo contenuto principale sia rappresentato accuratamente.
2
Step 2
Seleziona Elementi Visivi
Migliora la chiarezza del tuo video di prioritizzazione scegliendo da una vasta libreria di Templates & scenes professionali. Seleziona facilmente layout e sfondi che meglio articolano le tue strategie aziendali e i dati.
3
Step 3
Scegli il Tuo Presentatore
Dai vita alle tue priorità selezionando un avatar AI per narrare il tuo video. I nostri avatar AI offrono una presentazione professionale e coerente, rendendo le informazioni complesse più accessibili e coinvolgenti per il tuo pubblico.
4
Step 4
Aggiungi Voce e Finalizza
Affina l'audio del tuo video utilizzando la funzione di generazione di Voiceover per una narrazione chiara e d'impatto. Una volta perfezionato, esporta facilmente il tuo video di prioritizzazione aziendale di alta qualità, pronto per presentazioni o condivisioni.

Come funziona HeyGen come motore creativo per la produzione di video aziendali?

HeyGen consente alle aziende di generare video aziendali di alta qualità con il suo avanzato generatore di video AI, semplificando i complessi processi di produzione. Trasforma le tue idee in storie visive coinvolgenti, agendo come un efficiente motore creativo per varie campagne di marketing e piattaforme social.

Quali caratteristiche innovative offre HeyGen per la generazione di video AI?

HeyGen sfrutta avatar AI all'avanguardia e sofisticate capacità di text-to-video per ottimizzare il tuo flusso di lavoro di creazione video. Questo consente agli utenti di produrre rapidamente video professionali con generazione di voce fuori campo realistica da un semplice script.

HeyGen può creare video esplicativi ad alte prestazioni per i lanci di prodotti?

Assolutamente. HeyGen è un creatore di video esplicativi ideale, permettendoti di creare narrazioni d'impatto per i lanci di prodotti e altre esigenze di creazione di video per la prioritizzazione aziendale. Utilizza il suo editor online intuitivo e i modelli per produrre annunci video ad alte prestazioni che comunicano chiaramente la tua proposta di valore.

Quali strumenti offre HeyGen per la generazione e il branding video completo?

HeyGen offre un robusto editor online e modelli diversificati per la generazione video end-to-end, garantendo un processo di creazione senza soluzione di continuità. Gli utenti possono facilmente integrare i loro elementi di brand, come loghi e colori, per mantenere la coerenza e produrre video aziendali professionali.

