Creatore di Video di Presentazione Aziendale per Presentazioni Coinvolgenti

Elevate le vostre presentazioni con visuali dinamiche e avatar AI che catturano l'attenzione e chiudono affari senza sforzo.

Per i leader di team interni e i responsabili di dipartimento, considerate la creazione di un video di presentazione aziendale di 60 secondi che metta in evidenza i risultati trimestrali. Questo video dovrebbe presentare immagini professionali e pulite e una voce narrante energica e chiara, sfruttando la capacità di HeyGen di trasformare il testo in video per generare rapidamente una narrazione coinvolgente e garantire che il vostro messaggio risuoni.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Per integrare efficacemente i nuovi assunti o informare i potenziali clienti su un aggiornamento complesso del prodotto, sviluppate un video esplicativo conciso di 1 minuto e 30 secondi. Utilizzate grafiche nitide e informative e una narrazione in stile tutorial calma, fornita da un avatar AI di HeyGen, assicurando che i concetti tecnici siano chiaramente comunicati e facilmente comprensibili per il vostro pubblico.
Prompt di Esempio 2
Produrre un video di marketing accattivante di 45 secondi rivolto ai proprietari di piccole imprese in cerca di strumenti promozionali accessibili. Questo pezzo dovrebbe incorporare scene dinamiche e visivamente accattivanti con una musica di sottofondo vivace e testo chiaro sullo schermo, utilizzando l'ampia libreria multimediale/stock di HeyGen per migliorare il coinvolgimento visivo e attrarre nuovi contatti come un potente generatore di video.
Prompt di Esempio 3
Quando c'è bisogno di un rapido aggiornamento aziendale o di un annuncio di traguardo del progetto, progettate un breve video interno di 30 secondi per tutti i dipendenti. Presentate uno stile visivo moderno e brandizzato con una voce amichevole e professionale e transizioni fluide, sfruttando i modelli e le scene prontamente disponibili di HeyGen per semplificare la creazione e mantenere un messaggio coerente nei vostri modelli di presentazione video.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Funziona il Creatore di Video di Presentazione Aziendale

Trasformate le vostre idee in presentazioni aziendali d'impatto con video professionali, progettati per coinvolgere il vostro pubblico e trasmettere chiaramente il vostro messaggio.

1
Step 1
Scegliete un Modello Progettato Professionalmente
Selezionate tra una vasta gamma di modelli progettati professionalmente per avviare la vostra presentazione aziendale, garantendo un aspetto rifinito e coinvolgente fin dall'inizio.
2
Step 2
Personalizzate il Vostro Design con Facilità
Utilizzate l'editor intuitivo drag-and-drop per aggiungere il vostro testo, immagini ed elementi del brand. Incorporate animazioni e transizioni per migliorare l'appeal visivo.
3
Step 3
Aggiungete una Voce Narrante Coinvolgente
Registrate una voce narrante professionale o generatene una dal vostro script utilizzando la nostra funzione di generazione di voce narrante, garantendo chiarezza e impatto per il vostro pubblico.
4
Step 4
Esportate e Condividete il Vostro Video
Una volta che la vostra presentazione è perfetta, scaricatela facilmente come file MP4. Condividete la vostra presentazione video aziendale professionale su diverse piattaforme per raggiungere il vostro pubblico.

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Sviluppate Contenuti Educativi ed Esplicativi

Generate rapidamente corsi video professionali e contenuti esplicativi, consentendo una portata più ampia e esperienze di apprendimento più efficaci.

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di video per presentazioni?

HeyGen semplifica il processo di creazione video sfruttando il suo avanzato generatore di video AI. Basta inserire il vostro script per la conversione da testo a video e arricchirlo con una voce narrante di alta qualità, il tutto costruito attorno a modelli progettati professionalmente. Questo consente una rapida produzione di video di presentazione aziendale coinvolgenti.

Quali strumenti tecnici offre HeyGen per personalizzare le presentazioni video?

HeyGen fornisce strumenti tecnici robusti per personalizzare completamente le vostre presentazioni video. Utilizzate l'editor intuitivo drag-and-drop, integrate i controlli del vostro brand come loghi e colori, e arricchite il vostro design con diverse animazioni e transizioni dalla nostra vasta libreria di media stock.

Posso registrare ed esportare presentazioni schermo usando HeyGen?

Sì, HeyGen supporta registrazioni complete di schermo e fotocamera per catturare le vostre presentazioni direttamente all'interno della piattaforma. Una volta completato il vostro video, inclusi sottotitoli/caption automatici, potete facilmente scaricarlo come file MP4 di alta qualità per un uso versatile.

Sono disponibili modelli progettati professionalmente in HeyGen per diverse esigenze di presentazione?

Assolutamente, HeyGen offre una vasta gamma di modelli e scene progettati professionalmente, ottimizzati per varie esigenze di video di presentazione aziendale. Questi modelli forniscono un eccellente punto di partenza, permettendovi di creare rapidamente presentazioni video rifinite e d'impatto.

