Generatore di Video Panoramici Aziendali: Crea Video Straordinari Velocemente

Ottimizza la tua soluzione di produzione video trasformando gli script in video esplicativi professionali, completi di avatar AI.

Immagina un video di marketing di 45 secondi pensato per i proprietari di piccole imprese, progettato per trasmettere rapidamente il loro valore unico. Questo video dovrebbe vantare uno stile visivo energico e moderno con colori vivaci e animazioni eleganti, il tutto sottolineato da una colonna sonora vivace. La funzione di testo-a-video da script di HeyGen consente una rapida generazione di contenuti, mentre l'integrazione di avatar AI accattivanti rende questo un generatore di video panoramici aziendali ideale per presentare le offerte in modo efficiente.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Prompt di Esempio 1
Crea un video esplicativo informativo di 60 secondi progettato per potenziali clienti e investitori, dettagliando un nuovo prodotto innovativo. L'estetica visiva dovrebbe essere professionale e chiara, incorporando infografiche coinvolgenti e transizioni fluide, completate da una voce narrante generata da AI amichevole. Utilizza la generazione di voiceover di HeyGen per narrare lo script e garantire un'ampia accessibilità con sottotitoli/caption automatici, fornendo una sofisticata soluzione di generatore di video AI.
Prompt di Esempio 2
Per i responsabili marketing focalizzati sulla coerenza del marchio su tutte le piattaforme, è essenziale un annuncio pubblicitario sui social media di 30 secondi. Dovrebbe evidenziare visivamente i colori coerenti del marchio e sovrapposizioni di testo dinamiche, perfettamente sincronizzate con musica di sottofondo accattivante e alla moda. Con HeyGen, sfruttando i suoi ampi modelli e scene si accelera la produzione, e la funzione di ridimensionamento e esportazione del rapporto d'aspetto garantisce una visualizzazione ottimale su varie piattaforme social, semplificando efficacemente la creazione di video.
Prompt di Esempio 3
Redigi un video di aggiornamento aziendale interno conciso di 20 secondi per i dipendenti e i team interni, annunciando una nuova iniziativa. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere diretto e informativo, con visuali a tema aziendale pulite da una libreria multimediale e un avatar AI chiaro e professionale che presenta le notizie. Integra gli avatar AI di HeyGen per un presentatore coerente e utilizza il supporto della libreria multimediale/stock per assemblare rapidamente filmati di sfondo pertinenti, rendendolo un efficace creatore di video aziendali per le comunicazioni interne.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Generatore di Video Panoramici Aziendali

Trasforma senza sforzo la tua narrazione aziendale in video coinvolgenti con l'AI, ottimizzando la tua soluzione di produzione video dallo script allo schermo in soli quattro passaggi.

1
Step 1
Crea il Tuo Script
Inizia la creazione del tuo video panoramico aziendale scrivendo o incollando il tuo script. Sfrutta la potenza del testo-a-video da script per generare istantaneamente scene e bozze iniziali.
2
Step 2
Seleziona i Tuoi Visuali
Scegli da una libreria diversificata di modelli per abbinare l'estetica del tuo marchio. Migliora il tuo video incorporando avatar AI professionali per presentare efficacemente il tuo messaggio.
3
Step 3
Aggiungi Elementi Dinamici
Raffina la tua narrazione aggiungendo voiceover personalizzati o selezionando dalle nostre opzioni di generazione di voiceover diversificate. Assicurati chiarezza con sottotitoli/caption automatici.
4
Step 4
Esporta e Condividi
Finalizza i tuoi video di marketing rivedendo e apportando eventuali aggiustamenti dell'ultimo minuto. Esporta facilmente il tuo video con ridimensionamento e esportazione del rapporto d'aspetto per adattarsi a varie piattaforme.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Evidenzia le Storie di Successo dei Clienti

.

Sviluppa video AI coinvolgenti per mostrare le testimonianze dei clienti, costruendo fiducia e rafforzando efficacemente la proposta di valore del tuo marchio.

background image

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di video per le aziende?

HeyGen semplifica la creazione di video sfruttando il suo generatore di video AI per trasformare gli script in contenuti coinvolgenti. Puoi produrre rapidamente video di marketing professionali, video esplicativi o video animati utilizzando una varietà di modelli personalizzabili, ottimizzando l'intera soluzione di produzione video.

Cosa rende HeyGen un efficace creatore di video aziendali?

HeyGen funge da efficace creatore di video aziendali offrendo una soluzione completa di produzione video che consente alle aziende di mantenere una forte identità di marca. I suoi strumenti potenziati dall'AI e le funzionalità di collaborazione permettono ai team di produrre video di alta qualità con voiceover personalizzati in modo efficiente.

HeyGen può aiutare a generare voiceover e visuali diversificati?

Sì, gli strumenti potenziati dall'AI di HeyGen consentono agli utenti di generare voiceover diversificati per i loro video, migliorando l'accessibilità e l'impatto. Puoi anche sfruttare gli avatar AI e i controlli di branding per creare contenuti video animati coerenti e professionali che rafforzano l'identità del tuo marchio.

Come può HeyGen migliorare la nostra strategia video sui social media?

HeyGen aiuta a ottimizzare la tua strategia sui social media consentendo una rapida produzione di video di marketing su misura per varie piattaforme social. Il suo editor video integrato supporta il ridimensionamento del rapporto d'aspetto e offre una ricca libreria multimediale, garantendo che i tuoi contenuti appaiano sempre professionali e coinvolgenti.

