Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.
Crea un video esplicativo informativo di 60 secondi progettato per potenziali clienti e investitori, dettagliando un nuovo prodotto innovativo. L'estetica visiva dovrebbe essere professionale e chiara, incorporando infografiche coinvolgenti e transizioni fluide, completate da una voce narrante generata da AI amichevole. Utilizza la generazione di voiceover di HeyGen per narrare lo script e garantire un'ampia accessibilità con sottotitoli/caption automatici, fornendo una sofisticata soluzione di generatore di video AI.
Per i responsabili marketing focalizzati sulla coerenza del marchio su tutte le piattaforme, è essenziale un annuncio pubblicitario sui social media di 30 secondi. Dovrebbe evidenziare visivamente i colori coerenti del marchio e sovrapposizioni di testo dinamiche, perfettamente sincronizzate con musica di sottofondo accattivante e alla moda. Con HeyGen, sfruttando i suoi ampi modelli e scene si accelera la produzione, e la funzione di ridimensionamento e esportazione del rapporto d'aspetto garantisce una visualizzazione ottimale su varie piattaforme social, semplificando efficacemente la creazione di video.
Redigi un video di aggiornamento aziendale interno conciso di 20 secondi per i dipendenti e i team interni, annunciando una nuova iniziativa. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere diretto e informativo, con visuali a tema aziendale pulite da una libreria multimediale e un avatar AI chiaro e professionale che presenta le notizie. Integra gli avatar AI di HeyGen per un presentatore coerente e utilizza il supporto della libreria multimediale/stock per assemblare rapidamente filmati di sfondo pertinenti, rendendolo un efficace creatore di video aziendali per le comunicazioni interne.
Motore Creativo
Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro
Creazione Video Nativa da Prompt
Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.
Generazione Video End-to-End
Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.
Costruito con Struttura e Intenzione
A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.
Casi d'Uso
Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.
Crea Video di Marketing ad Alte Prestazioni.
Produci rapidamente video di marketing e panoramici aziendali di impatto con l'AI, aumentando l'engagement e la visibilità del marchio per le tue soluzioni.
Produci Contenuti Coinvolgenti per i Social Media.
Genera istantaneamente video e clip dinamici per i social media per comunicare efficacemente il tuo panorama aziendale e connetterti con un pubblico più ampio.
Domande Frequenti
Come semplifica HeyGen la creazione di video per le aziende?
HeyGen semplifica la creazione di video sfruttando il suo generatore di video AI per trasformare gli script in contenuti coinvolgenti. Puoi produrre rapidamente video di marketing professionali, video esplicativi o video animati utilizzando una varietà di modelli personalizzabili, ottimizzando l'intera soluzione di produzione video.
Cosa rende HeyGen un efficace creatore di video aziendali?
HeyGen funge da efficace creatore di video aziendali offrendo una soluzione completa di produzione video che consente alle aziende di mantenere una forte identità di marca. I suoi strumenti potenziati dall'AI e le funzionalità di collaborazione permettono ai team di produrre video di alta qualità con voiceover personalizzati in modo efficiente.
HeyGen può aiutare a generare voiceover e visuali diversificati?
Sì, gli strumenti potenziati dall'AI di HeyGen consentono agli utenti di generare voiceover diversificati per i loro video, migliorando l'accessibilità e l'impatto. Puoi anche sfruttare gli avatar AI e i controlli di branding per creare contenuti video animati coerenti e professionali che rafforzano l'identità del tuo marchio.
Come può HeyGen migliorare la nostra strategia video sui social media?
HeyGen aiuta a ottimizzare la tua strategia sui social media consentendo una rapida produzione di video di marketing su misura per varie piattaforme social. Il suo editor video integrato supporta il ridimensionamento del rapporto d'aspetto e offre una ricca libreria multimediale, garantendo che i tuoi contenuti appaiano sempre professionali e coinvolgenti.