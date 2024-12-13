Potente Creatore di Video di Orientamento Aziendale per un Facile Inserimento

Assicurati che i nuovi dipendenti comprendano rapidamente la cultura e le politiche aziendali. Crea video di formazione professionali utilizzando modelli e scene intuitivi.

Crea un video di orientamento aziendale di 60 secondi per i nuovi dipendenti, mostrando la tua vivace cultura aziendale. Questo video dovrebbe presentare un avatar AI amichevole che trasmette messaggi chiave sui valori e le aspettative dell'azienda, accompagnato da musica di sottofondo vivace e immagini moderne e accoglienti per far sentire i nuovi assunti parte del team fin dal primo giorno.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video di formazione aziendale conciso di 45 secondi progettato per consentire a tutti i nuovi assunti di comprendere rapidamente le linee guida essenziali delle politiche aziendali. Utilizza la funzione di testo-a-video da script per spiegare chiaramente informazioni complesse con testo animato e immagini semplici e chiare, supportato da una voce fuori campo calma e autorevole per garantire comprensione e conformità.
Prompt di Esempio 2
Produci un video di formazione coinvolgente di 30 secondi per i rappresentanti di vendita, offrendo una rapida panoramica del prodotto o un aggiornamento delle funzionalità per migliorare le loro presentazioni di vendita. Questo pezzo dinamico dovrebbe sfruttare i modelli e le scene di HeyGen per un aspetto professionale ed energico, con tagli rapidi, design sonoro moderno e una voce fuori campo entusiasta per evidenziare efficacemente i nuovi punti di vendita.
Prompt di Esempio 3
Progetta un video informativo di 90 secondi per facilitare la condivisione delle conoscenze tra i dipendenti esistenti riguardo ai recenti cambiamenti organizzativi o all'introduzione di un nuovo team leader. Presenta questo video con immagini professionali e rassicuranti e una voce fuori campo amichevole e informativa, assicurando che i dettagli cruciali siano accessibili a tutti tramite sottotitoli/caption automatici per la massima chiarezza.
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Creatore di Video di Orientamento Aziendale

Crea video di orientamento e formazione aziendale coinvolgenti senza sforzo, assicurando che i nuovi dipendenti comprendano rapidamente la cultura aziendale e le informazioni essenziali con una finitura professionale.

1
Step 1
Seleziona un Modello o Inizia da Zero
Inizia il tuo video di orientamento scegliendo tra una varietà di modelli di video di formazione professionali, o avvia un nuovo progetto da zero per costruire la tua narrazione unica.
2
Step 2
Personalizza il Tuo Contenuto
Adatta il tuo video alle esigenze specifiche della tua azienda. Aggiungi testo, immagini ed elementi di branding per riflettere la cultura aziendale e le informazioni chiave, utilizzando strumenti di personalizzazione intuitivi.
3
Step 3
Aggiungi Media e Narrazione
Arricchisci il tuo orientamento con immagini pertinenti. Utilizza la libreria multimediale/supporto stock per includere immagini, video e musica, o registra la tua voce fuori campo per istruzioni chiare.
4
Step 4
Esporta e Condividi il Tuo Video
Finalizza il tuo video di orientamento aziendale e preparalo per la distribuzione. Esportalo nel formato e nella risoluzione desiderati, quindi condividilo facilmente con i tuoi nuovi dipendenti.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Comunica Efficacemente la Cultura Aziendale

Crea video coinvolgenti e motivazionali per introdurre i nuovi dipendenti ai valori, alla missione e alla cultura della tua azienda durante l'orientamento.

Domande Frequenti

Come può HeyGen semplificare il nostro processo di inserimento dei dipendenti?

HeyGen funge da efficiente creatore di video di orientamento aziendale, permettendoti di semplificare l'integrazione dei nuovi dipendenti. Puoi facilmente creare video di inserimento coerenti che introducono la cultura aziendale e le informazioni essenziali, garantendo a ogni nuovo assunto un'esperienza di benvenuto standardizzata e coinvolgente.

Quali funzionalità offre HeyGen per creare video di formazione coinvolgenti?

Come potente creatore di video di formazione, HeyGen offre ricche funzionalità come modelli di video di formazione personalizzabili, avatar AI e conversione testo-a-video senza soluzione di continuità per creare video di formazione coinvolgenti. Puoi facilmente personalizzare i contenuti con voiceover, sottotitoli e controlli di branding per adattarli a obiettivi di apprendimento specifici.

HeyGen può aiutarci a creare video di formazione aziendale con avatar AI?

Sì, HeyGen ti consente di produrre facilmente video di formazione aziendale professionali utilizzando avatar AI realistici. Basta inserire il tuo script e la tecnologia testo-a-video di HeyGen genererà il video con una voce fuori campo naturale, trasformando il modo in cui fornisci i video di formazione.

Come aiuta HeyGen a mantenere la coerenza del brand nei video di inserimento?

HeyGen ti consente di mantenere una forte coerenza del brand in tutti i tuoi video di inserimento attraverso controlli di branding completi. Puoi facilmente incorporare il logo della tua azienda, colori specifici ed elementi visivi, assicurando che ogni video rafforzi la tua cultura aziendale unica e l'identità del brand.

