Business Orientation Maker: Inserisci e Coinvolgi i Nuovi Assunti

Crea facilmente video coinvolgenti per l'inserimento di nuovi dipendenti utilizzando la nostra dinamica funzione di testo-a-video per presentazioni d'impatto.

Crea un video coinvolgente di 45 secondi per l'orientamento aziendale, progettato per l'inserimento di nuovi dipendenti, introducendoli alla missione e ai valori dell'azienda. Lo stile visivo dovrebbe essere luminoso e accogliente con una voce narrante professionale e amichevole, utilizzando efficacemente gli avatar AI di HeyGen per presentare le informazioni chiave in modo coinvolgente.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video ispiratore di 60 secondi che esplori la nostra 'Cultura aziendale' per favorire un maggiore coinvolgimento nell'inserimento dei nuovi assunti. Questo video dovrebbe presentare uno stile visivo autentico con una colonna sonora motivazionale, facilmente generato utilizzando la funzione di testo-a-video di HeyGen per una creazione di contenuti senza soluzione di continuità.
Prompt di Esempio 2
Produci un video istruttivo conciso di 30 secondi per le risorse umane e i nuovi assunti, dettagliando i 'Programmi di inserimento' iniziali e le informazioni essenziali sull'azienda. Adotta uno stile visivo chiaro e professionale con sottotitoli facili da leggere, sfruttando i vari modelli e scene di HeyGen per semplificare la produzione e garantire chiarezza.
Prompt di Esempio 3
Progetta un video sofisticato di 90 secondi per il 'business orientation maker', perfetto per presentare il nostro 'profilo aziendale' a potenziali clienti e partner. Lo stile visivo dovrebbe essere elegante e aziendale con una voce narrante persuasiva, arricchito da immagini ricche provenienti dalla libreria multimediale/stock di HeyGen per trasmettere professionalità e innovazione.
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Business Orientation Maker

Crea facilmente video di orientamento aziendale coinvolgenti per l'inserimento di nuovi dipendenti, assicurando un'introduzione coerente e d'impatto alla cultura della tua azienda.

1
Step 1
Crea la Struttura del Tuo Orientamento
Inizia selezionando tra una varietà di "Modelli di orientamento" pre-progettati o inizia da zero. Utilizza i "Modelli e scene" flessibili di HeyGen per strutturare rapidamente il tuo video di inserimento, gettando le basi per l'introduzione della tua azienda.
2
Step 2
Aggiungi le Informazioni della Tua Azienda
Popola il tuo orientamento con le principali "Informazioni aziendali", inclusi valori, storia e presentazioni del team. Basta inserire il tuo script e la capacità di "Testo-a-video da script" di HeyGen trasformerà il tuo testo in dialogo parlato.
3
Step 3
Scegli i Tuoi Elementi Visivi e il Branding
Aumenta il coinvolgimento selezionando un "Avatar AI" espressivo per presentare i tuoi contenuti. Personalizza ulteriormente il tuo video applicando i colori e il logo unici del tuo brand utilizzando la funzione "Controlli di branding (logo, colori)" di HeyGen.
4
Step 4
Esporta e Condividi per l'Inserimento di Nuovi Dipendenti
Finalizza il tuo video di orientamento professionale. Con HeyGen, puoi facilmente esportare la tua creazione in vari formati di aspetto, pronta per essere integrata nel tuo processo di "inserimento di nuovi dipendenti" e dare il benvenuto al tuo team.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Coltiva la Cultura Aziendale

Produci video ispiratori che comunichino efficacemente la cultura, i valori e la visione della tua azienda, favorendo un forte senso di appartenenza per i nuovi assunti.

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di un orientamento aziendale?

HeyGen funziona come un potente strumento per l'orientamento aziendale, fornendo strumenti intuitivi e modelli di orientamento professionali per semplificare la creazione di video di orientamento aziendale coinvolgenti. Puoi trasformare facilmente i tuoi contenuti in presentazioni di alta qualità, assicurando che le informazioni aziendali siano trasmesse efficacemente ai nuovi dipendenti.

Posso personalizzare i miei video di inserimento per i nuovi dipendenti con il mio brand?

Assolutamente. HeyGen ti consente di personalizzare completamente con elementi del brand, assicurando che i tuoi video di inserimento per i nuovi dipendenti riflettano il profilo e la cultura della tua azienda. Puoi facilmente aggiungere il tuo logo, i colori e risorse visive specifiche per mantenere la coerenza del brand durante tutto il piano di orientamento.

Qual è il ruolo degli avatar AI nel migliorare il coinvolgimento nell'inserimento dei dipendenti?

Gli avatar AI in HeyGen aumentano significativamente il coinvolgimento nell'inserimento dei dipendenti consegnando le informazioni aziendali e i messaggi di benvenuto in modo dinamico e personalizzato. Questi avatar AI possono presentare programmi di inserimento complessi e politiche aziendali, rendendo l'esperienza di apprendimento più interattiva e memorabile per i nuovi assunti.

È facile generare voiceover professionali per il mio piano di orientamento?

Sì, HeyGen rende la generazione di voiceover semplice ed efficiente con le sue avanzate capacità di testo-a-video. Puoi convertire facilmente il tuo piano di orientamento scritto in un discorso dal suono naturale, assicurando una comunicazione chiara e coerente per tutti i tuoi materiali di orientamento aziendale.

