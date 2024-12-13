Business Orientation Maker: Inserisci e Coinvolgi i Nuovi Assunti
Crea facilmente video coinvolgenti per l'inserimento di nuovi dipendenti utilizzando la nostra dinamica funzione di testo-a-video per presentazioni d'impatto.
Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.
Sviluppa un video ispiratore di 60 secondi che esplori la nostra 'Cultura aziendale' per favorire un maggiore coinvolgimento nell'inserimento dei nuovi assunti. Questo video dovrebbe presentare uno stile visivo autentico con una colonna sonora motivazionale, facilmente generato utilizzando la funzione di testo-a-video di HeyGen per una creazione di contenuti senza soluzione di continuità.
Produci un video istruttivo conciso di 30 secondi per le risorse umane e i nuovi assunti, dettagliando i 'Programmi di inserimento' iniziali e le informazioni essenziali sull'azienda. Adotta uno stile visivo chiaro e professionale con sottotitoli facili da leggere, sfruttando i vari modelli e scene di HeyGen per semplificare la produzione e garantire chiarezza.
Progetta un video sofisticato di 90 secondi per il 'business orientation maker', perfetto per presentare il nostro 'profilo aziendale' a potenziali clienti e partner. Lo stile visivo dovrebbe essere elegante e aziendale con una voce narrante persuasiva, arricchito da immagini ricche provenienti dalla libreria multimediale/stock di HeyGen per trasmettere professionalità e innovazione.
Motore Creativo
Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro
Creazione Video Nativa da Prompt
Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.
Generazione Video End-to-End
Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.
Costruito con Struttura e Intenzione
A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.
Casi d'Uso
Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.
Aumenta il Coinvolgimento nell'Inserimento.
Utilizza l'AI per aumentare significativamente i tassi di coinvolgimento e ritenzione durante l'inserimento di nuovi dipendenti e i programmi di formazione aziendale continua.
Sviluppa Moduli di Orientamento Completi.
Crea rapidamente moduli di orientamento e formazione estesi, assicurando un apprendimento coerente e accessibile per tutti i nuovi assunti a livello globale.
Domande Frequenti
Come semplifica HeyGen la creazione di un orientamento aziendale?
HeyGen funziona come un potente strumento per l'orientamento aziendale, fornendo strumenti intuitivi e modelli di orientamento professionali per semplificare la creazione di video di orientamento aziendale coinvolgenti. Puoi trasformare facilmente i tuoi contenuti in presentazioni di alta qualità, assicurando che le informazioni aziendali siano trasmesse efficacemente ai nuovi dipendenti.
Posso personalizzare i miei video di inserimento per i nuovi dipendenti con il mio brand?
Assolutamente. HeyGen ti consente di personalizzare completamente con elementi del brand, assicurando che i tuoi video di inserimento per i nuovi dipendenti riflettano il profilo e la cultura della tua azienda. Puoi facilmente aggiungere il tuo logo, i colori e risorse visive specifiche per mantenere la coerenza del brand durante tutto il piano di orientamento.
Qual è il ruolo degli avatar AI nel migliorare il coinvolgimento nell'inserimento dei dipendenti?
Gli avatar AI in HeyGen aumentano significativamente il coinvolgimento nell'inserimento dei dipendenti consegnando le informazioni aziendali e i messaggi di benvenuto in modo dinamico e personalizzato. Questi avatar AI possono presentare programmi di inserimento complessi e politiche aziendali, rendendo l'esperienza di apprendimento più interattiva e memorabile per i nuovi assunti.
È facile generare voiceover professionali per il mio piano di orientamento?
Sì, HeyGen rende la generazione di voiceover semplice ed efficiente con le sue avanzate capacità di testo-a-video. Puoi convertire facilmente il tuo piano di orientamento scritto in un discorso dal suono naturale, assicurando una comunicazione chiara e coerente per tutti i tuoi materiali di orientamento aziendale.