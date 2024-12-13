Creatore di Video per Operazioni Aziendali: Ottimizza il Tuo Flusso di Lavoro

Crea video di formazione coinvolgenti e comunicazioni interne più velocemente con avatar AI, trasformando script in contenuti professionali.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Progetta un video di aggiornamento conciso di 2 minuti sulle ultime modifiche alle procedure operative, rivolto a tutto il personale esistente e ai capi dipartimento. La presentazione visiva dovrebbe essere chiara e simile a un'infografica, accompagnata da una voce autorevole ma accessibile. Usa la funzione di HeyGen "Testo a video da script" per generare rapidamente l'aggiornamento, garantendo che le "comunicazioni interne" siano efficienti e che tutti i punti cruciali siano trasmessi per migliorare la gestione delle "operazioni aziendali".
Prompt di Esempio 2
Produci un video esplicativo di 45 secondi che dimostri una nuova funzionalità nel nostro software di gestione dei progetti interni, destinato a membri specifici del team e stakeholder del progetto. Lo stile visivo dovrebbe essere dinamico e visivamente chiaro, arricchito da una voce narrante di supporto. Migliora la presentazione incorporando filmati di repertorio pertinenti dalla libreria multimediale/supporto stock di HeyGen per fornire contesto e professionalità, utilizzando efficacemente la nostra "piattaforma di creazione video" per semplificare le "operazioni aziendali" complesse.
Prompt di Esempio 3
Crea un breve video di 30 secondi che offra un 'consiglio rapido' per ottimizzare una comune "operazione aziendale" all'interno dell'azienda, rivolto a tutti i dipendenti. Il video dovrebbe avere uno stile visivo vivace e accattivante con una traccia audio allegra e incoraggiante. Inizia selezionando un layout predefinito dai Template & scene di HeyGen per impostare rapidamente il tono visivo, consentendo una rapida creazione di contenuti per "ottimizzare la produzione video" per una comunicazione efficiente.
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Funziona il Creatore di Video per Operazioni Aziendali

Ottimizza le tue comunicazioni interne e gli sforzi di marketing creando rapidamente video aziendali professionali con AI.

1
Step 1
Crea da Script o Modello
Genera rapidamente contenuti accattivanti sfruttando la potente capacità di HeyGen "Testo a video da script", trasformando il testo inserito in un video raffinato per le tue operazioni aziendali.
2
Step 2
Aggiungi Avatar AI Coinvolgenti
Eleva le tue presentazioni e materiali di formazione incorporando "avatar AI" realistici che articolano chiaramente il tuo messaggio, rendendo i tuoi video aziendali più dinamici e relazionabili.
3
Step 3
Personalizza con Controllo del Marchio
Assicura la coerenza visiva in tutte le tue comunicazioni utilizzando i completi "Controlli di branding (logo, colori)", integrando senza soluzione di continuità l'identità della tua azienda in ogni video.
4
Step 4
Distribuisci e Gestisci Video
Condividi senza problemi i tuoi video finiti su diverse piattaforme e archivia, organizza e traccia in modo efficiente tutte le tue risorse utilizzando robuste funzionalità di "Gestione video".

Produci Storie di Successo dei Clienti di Impatto

Genera testimonianze video e storie di successo coinvolgenti per costruire fiducia e dimostrare valore ai potenziali clienti, supportando gli sforzi di vendita e marketing.

Come HeyGen ottimizza i flussi di lavoro per la creazione di video aziendali?

HeyGen è un avanzato creatore di video AI che automatizza il processo di creazione video per le aziende, trasformando script in video professionali con avatar AI e voiceover. Questo consente alle aziende di ottimizzare la produzione video e migliorare le comunicazioni interne in modo efficiente.

Quali capacità tecniche offre HeyGen per mantenere la coerenza del marchio?

HeyGen fornisce robuste funzionalità di controllo del marchio, consentendo l'uso coerente di loghi e colori in tutti i tuoi contenuti video. Supporta anche la collaborazione in tempo reale e offre l'integrazione LMS per un'implementazione e gestione senza soluzione di continuità dei video di formazione.

HeyGen può aiutare a creare contenuti video diversificati oltre i formati standard?

Sì, gli strumenti di editing AI di HeyGen e l'editor drag-and-drop consentono la creazione di contenuti diversificati, inclusi video di marketing, video di formazione e video animati. Gli utenti possono sfruttare modelli video progettati professionalmente per produrre rapidamente visuali coinvolgenti.

Quali funzionalità avanzate offre HeyGen per la portata globale e l'accessibilità?

Gli avatar AI realistici di HeyGen possono trasmettere messaggi con voiceover espressivi generati tramite AI text-to-speech in oltre 140 lingue. Questo migliora significativamente il coinvolgimento e l'accessibilità, facendo sì che i tuoi video risuonino con un pubblico globale, supportati da sottotitoli AI.

