Generatore di Video per Operazioni Aziendali per Ottimizzare il Flusso di Lavoro

Trasforma comunicazioni, formazione e marketing con il nostro potente generatore di video AI, sfruttando la funzionalità da testo a video per contenuti coinvolgenti.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video esplicativo di 45 secondi per potenziali utenti di HeyGen e creatori di contenuti, illustrando la potenza della tecnologia da testo a video nel semplificare la creazione di video. Lo stile visivo dovrebbe essere elegante e professionale, con avatar AI che narrano il copione generato direttamente tramite la funzionalità da testo a video di HeyGen.
Prompt di Esempio 2
Immagina un teaser di 60 secondi per formatori aziendali e dipartimenti HR, dimostrando come un generatore di video per operazioni aziendali possa migliorare i video di formazione. Il video dovrebbe adottare uno stile visivo e audio chiaro, conciso e autorevole, sfruttando la generazione precisa di voiceover di HeyGen e i sottotitoli/caption automatici per massima chiarezza e accessibilità.
Prompt di Esempio 3
Produci un annuncio dinamico di 15 secondi per i social media rivolto a marketer sui social media e agenzie digitali, evidenziando la facilità di creare video di marketing coinvolgenti con gli avatar AI di HeyGen. Utilizza visuali vivaci, tagli rapidi e il supporto della libreria multimediale/stock di HeyGen per contenuti diversificati, garantendo una visualizzazione ottimale su tutte le piattaforme con ridimensionamento ed esportazione del rapporto d'aspetto.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Generatore di Video per Operazioni Aziendali

Trasforma rapidamente ed efficacemente le tue procedure operative, la formazione e le comunicazioni interne in video coinvolgenti con la nostra piattaforma potenziata dall'AI.

1
Step 1
Crea il Tuo Copione Video
Avvia il tuo progetto inserendo il tuo copione dettagliato, sfruttando immediatamente la nostra capacità da testo a video per formare la base della tua guida operativa.
2
Step 2
Seleziona il Tuo Presentatore AI
Rafforza il tuo messaggio selezionando un avatar AI adatto per presentare le tue procedure operative, aggiungendo un elemento visivo professionale e coinvolgente.
3
Step 3
Aggiungi Voiceover Coinvolgenti
Genera voiceover chiari e dal suono naturale, perfetti per trasmettere istruzioni precise o aggiornamenti al team, utilizzando la nostra robusta funzione di generazione di voiceover.
4
Step 4
Esporta e Condividi il Tuo Video
Prepara il tuo video finale per la distribuzione utilizzando il ridimensionamento del rapporto d'aspetto, assicurandoti che appaia perfetto su qualsiasi piattaforma per comunicazioni interne o condivisione esterna.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Ottimizza la Produzione di Contenuti di Marketing

Produci rapidamente video di marketing coinvolgenti con l'AI, aumentando i tassi di coinvolgimento e conversione per le tue campagne.

Domande Frequenti

Come può HeyGen ottimizzare la creazione di video?

HeyGen semplifica la "creazione di video" permettendoti di trasformare "testo in video" utilizzando una tecnologia avanzata di "generatore di video AI". Con avatar AI realistici e voci diverse, le aziende possono produrre rapidamente contenuti coinvolgenti senza sforzi di produzione estensivi.

Quali tipi di video aziendali posso creare con HeyGen?

HeyGen è una piattaforma di "AI generativa per il business" versatile che ti consente di produrre "video di marketing", "video di formazione" e "comunicazioni interne" di alta qualità. Sfrutta i modelli professionalmente progettati per soddisfare le tue esigenze specifiche.

HeyGen supporta la personalizzazione avanzata dei video?

Sì, HeyGen offre strumenti di "editing video" robusti e opzioni di personalizzazione, inclusi "voiceover" professionali e controlli di "branding" precisi per il tuo logo e i tuoi colori. Supporta anche funzionalità di "localizzazione" per raggiungere efficacemente un pubblico globale.

I team possono collaborare efficacemente utilizzando HeyGen per progetti video?

Sebbene HeyGen si concentri principalmente sulle capacità di "generatore di video per operazioni aziendali" efficienti, semplifica il processo di creazione per "comunicazioni interne" e vari contenuti, facilitando flussi di lavoro fluidi tra i team per i progetti video.

