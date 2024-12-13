Creatore di Video di Onboarding Aziendale per Nuove Assunzioni Senza Problemi

Coinvolgi le nuove assunzioni fin dal primo giorno. Genera voiceover professionali istantaneamente, rendendo i tuoi video di formazione chiari e incisivi.

Un video di benvenuto di 60 secondi rivolto ai nuovi dipendenti, per introdurli alla cultura vivace e ai valori fondamentali dell'azienda. Lo stile visivo dovrebbe essere caldo e professionale, con avatar AI diversi che offrono presentazioni amichevoli, accompagnati da una voce narrante AI coinvolgente e chiara. Questo video utilizza gli avatar AI e la generazione di Voiceover di HeyGen per creare una prima impressione personale ma scalabile per ogni assunzione, rendendo memorabile l'esperienza di onboarding dei dipendenti fin dal primo giorno.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Crea un video tutorial conciso di 45 secondi progettato per nuovi clienti, guidandoli attraverso le funzionalità essenziali di un prodotto SaaS. Lo stile visivo dovrebbe essere pulito e diretto, utilizzando immagini chiare per dimostrare la funzionalità, arricchito da sottotitoli/caption informativi per rafforzare i passaggi chiave. Questo video di onboarding per i clienti sfrutta i sottotitoli/caption e il supporto della libreria multimediale/stock di HeyGen per garantire un'esperienza di apprendimento accessibile ed efficace, fornendo immagini chiare per una comprensione immediata.
Prompt di Esempio 2
Sviluppa un video introduttivo energico di 30 secondi per un modulo di formazione HR, rivolto a manager HR e proprietari di piccole imprese che devono creare video di onboarding senza competenze di design estese. L'estetica dovrebbe essere luminosa e incoraggiante, con modelli professionali e una voce narrante AI amichevole e ottimista. Questo video evidenzia quanto sia facile creare video di onboarding utilizzando i modelli e le scene di HeyGen e il testo in video da script, dimostrando che non sono necessarie competenze di design o tecniche per produrre materiale didattico di alta qualità.
Prompt di Esempio 3
Immagina un video dinamico di 90 secondi che presenti le politiche aziendali chiave in un formato coinvolgente e accessibile per tutti i dipendenti attuali e futuri. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere moderno e professionale, utilizzando un mix di scene e una voce narrante AI autorevole ma avvicinabile, con un uso strategico del supporto della libreria multimediale/stock per immagini pertinenti. Questo video trasforma i tradizionali documenti di politica aziendale in esperienze di onboarding video coinvolgenti, facilmente condivisibili su varie piattaforme grazie al ridimensionamento e alle esportazioni del rapporto d'aspetto di HeyGen, garantendo una comunicazione chiara e aumentando il coinvolgimento degli utenti.
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Creatore di Video di Onboarding Aziendale

Crea facilmente video di onboarding per i dipendenti coinvolgenti con immagini chiare e capacità AI, facendo sentire le nuove assunzioni benvenute e informate fin dal primo giorno.

1
Step 1
Seleziona un Modello
Inizia con un modello progettato professionalmente o crea da zero per delineare il contenuto dei tuoi video di onboarding. Questo semplifica il processo di creazione di video introduttivi coinvolgenti.
2
Step 2
Personalizza il Tuo Contenuto
Adatta il tuo video con informazioni rilevanti ed elementi della cultura aziendale. Incorpora il tuo logo, colori e dettagli specifici utilizzando i controlli di branding per allinearti con l'identità della tua azienda.
3
Step 3
Genera Voiceover AI
Dai vita al tuo script con voiceover AI di alta qualità in varie lingue, garantendo immagini chiare e messaggi coerenti per tutti i tuoi nuovi dipendenti.
4
Step 4
Esporta e Condividi
Finalizza il tuo video di onboarding aziendale ed esportalo nel rapporto d'aspetto desiderato. Condividi facilmente il tuo video su tutte le piattaforme rilevanti per coinvolgere efficacemente le nuove assunzioni.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Chiarisci Informazioni Complesse con Facilità

.

Produci spiegazioni video chiare e concise per politiche aziendali complesse, processi e informazioni sui prodotti.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen semplificare la creazione di video di onboarding aziendale?

HeyGen sfrutta la sua piattaforma AI generativa per consentire alle aziende di creare video di onboarding professionali senza sforzo, anche senza competenze di design o tecniche. Utilizza modelli pronti all'uso e avatar AI per produrre rapidamente contenuti coinvolgenti per le nuove assunzioni.

HeyGen può aiutare a creare video di onboarding per i dipendenti coinvolgenti?

Assolutamente. HeyGen ti consente di creare video dinamici e interattivi che comunicano efficacemente la cultura e le politiche aziendali. Puoi personalizzare i contenuti con voiceover AI e immagini chiare per garantire un'esperienza accogliente e informativa per i nuovi dipendenti.

Quali sono i vantaggi di utilizzare HeyGen per la produzione di video di onboarding?

HeyGen semplifica l'intero processo di produzione di video di onboarding, consentendo alle organizzazioni di scalare in modo economico e standardizzare la loro formazione. Questa piattaforma AI generativa riduce significativamente il tempo e le risorse tipicamente richieste per la creazione di video, garantendo coerenza tra tutte le nuove assunzioni.

HeyGen offre voiceover AI e capacità multilingue per i video di formazione?

Sì, HeyGen fornisce robusti voiceover AI, permettendoti di generare narrazioni dal suono naturale in varie lingue per i tuoi video di formazione e tutorial. Inoltre, puoi facilmente aggiungere sottotitoli e caption per migliorare l'accessibilità e raggiungere un pubblico più ampio e multilingue.

