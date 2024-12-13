Creatore di Video di Onboarding Aziendale per Nuove Assunzioni Senza Problemi
Coinvolgi le nuove assunzioni fin dal primo giorno. Genera voiceover professionali istantaneamente, rendendo i tuoi video di formazione chiari e incisivi.
Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.
Crea un video tutorial conciso di 45 secondi progettato per nuovi clienti, guidandoli attraverso le funzionalità essenziali di un prodotto SaaS. Lo stile visivo dovrebbe essere pulito e diretto, utilizzando immagini chiare per dimostrare la funzionalità, arricchito da sottotitoli/caption informativi per rafforzare i passaggi chiave. Questo video di onboarding per i clienti sfrutta i sottotitoli/caption e il supporto della libreria multimediale/stock di HeyGen per garantire un'esperienza di apprendimento accessibile ed efficace, fornendo immagini chiare per una comprensione immediata.
Sviluppa un video introduttivo energico di 30 secondi per un modulo di formazione HR, rivolto a manager HR e proprietari di piccole imprese che devono creare video di onboarding senza competenze di design estese. L'estetica dovrebbe essere luminosa e incoraggiante, con modelli professionali e una voce narrante AI amichevole e ottimista. Questo video evidenzia quanto sia facile creare video di onboarding utilizzando i modelli e le scene di HeyGen e il testo in video da script, dimostrando che non sono necessarie competenze di design o tecniche per produrre materiale didattico di alta qualità.
Immagina un video dinamico di 90 secondi che presenti le politiche aziendali chiave in un formato coinvolgente e accessibile per tutti i dipendenti attuali e futuri. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere moderno e professionale, utilizzando un mix di scene e una voce narrante AI autorevole ma avvicinabile, con un uso strategico del supporto della libreria multimediale/stock per immagini pertinenti. Questo video trasforma i tradizionali documenti di politica aziendale in esperienze di onboarding video coinvolgenti, facilmente condivisibili su varie piattaforme grazie al ridimensionamento e alle esportazioni del rapporto d'aspetto di HeyGen, garantendo una comunicazione chiara e aumentando il coinvolgimento degli utenti.
Motore Creativo
Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.
Creazione Video Nativa da Prompt
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.
Generazione Video End-to-End
Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.
Costruito con Struttura e Intenzione
A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.
Casi d'Uso
Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.
Semplifica la Creazione di Contenuti di Onboarding.
Sviluppa rapidamente video di onboarding completi e moduli di formazione per equipaggiare efficacemente le nuove assunzioni.
Aumenta l'Engagement e la Retenzione dei Dipendenti.
Offri esperienze di onboarding accattivanti che mantengono i nuovi dipendenti coinvolti e migliorano la ritenzione a lungo termine.
Domande Frequenti
Come può HeyGen semplificare la creazione di video di onboarding aziendale?
HeyGen sfrutta la sua piattaforma AI generativa per consentire alle aziende di creare video di onboarding professionali senza sforzo, anche senza competenze di design o tecniche. Utilizza modelli pronti all'uso e avatar AI per produrre rapidamente contenuti coinvolgenti per le nuove assunzioni.
HeyGen può aiutare a creare video di onboarding per i dipendenti coinvolgenti?
Assolutamente. HeyGen ti consente di creare video dinamici e interattivi che comunicano efficacemente la cultura e le politiche aziendali. Puoi personalizzare i contenuti con voiceover AI e immagini chiare per garantire un'esperienza accogliente e informativa per i nuovi dipendenti.
Quali sono i vantaggi di utilizzare HeyGen per la produzione di video di onboarding?
HeyGen semplifica l'intero processo di produzione di video di onboarding, consentendo alle organizzazioni di scalare in modo economico e standardizzare la loro formazione. Questa piattaforma AI generativa riduce significativamente il tempo e le risorse tipicamente richieste per la creazione di video, garantendo coerenza tra tutte le nuove assunzioni.
HeyGen offre voiceover AI e capacità multilingue per i video di formazione?
Sì, HeyGen fornisce robusti voiceover AI, permettendoti di generare narrazioni dal suono naturale in varie lingue per i tuoi video di formazione e tutorial. Inoltre, puoi facilmente aggiungere sottotitoli e caption per migliorare l'accessibilità e raggiungere un pubblico più ampio e multilingue.