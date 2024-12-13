Generatore di Video per l'Onboarding: Semplifica la Formazione con l'AI

Generatore di Video per l'Onboarding: Semplifica la Formazione con l'AI

Crea rapidamente video di onboarding professionali utilizzando modelli personalizzabili per aumentare il coinvolgimento dei dipendenti e ridurre i tempi di formazione.

Crea un video istruttivo di 90 secondi per l'onboarding dei nuovi assunti, mostrando come la nostra azienda utilizza un generatore di video AI per la formazione. Utilizza la funzione di testo-a-video da script di HeyGen per convertire rapidamente uno script dettagliato in immagini coinvolgenti, garantendo un tono professionale e diretto con una narrazione chiara e sincronizzata, rivolgendoti a tutti i nuovi dipendenti per un apprendimento efficiente sugli strumenti chiave come il nostro generatore di video per l'onboarding.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Immagina di semplificare la comunicazione interna con un video documentativo di 60 secondi per il tuo team di ingegneri, spiegando gli aspetti tecnici di un nuovo aggiornamento software. Impiega i modelli e le scene estese di HeyGen per assemblare rapidamente un video visivamente accattivante e informativo, completo di musica di sottofondo vivace e sottotitoli chiari sullo schermo per migliorare la comprensione degli utenti tecnici che esaminano i cambiamenti di processo attraverso modelli video coinvolgenti.
Sviluppa un video di formazione completo di 2 minuti per i product manager, illustrando l'uso di una funzione complessa con opzioni di personalizzazione complete. Sfrutta gli avatar AI di HeyGen per fornire una narrazione autorevole ma amichevole, potenziata dalla generazione di voiceover integrata (agendo come un generatore di voce AI), fornendo una guida dettagliata passo-passo e uno stile visivo sofisticato su misura per approfondimenti nelle funzionalità del prodotto.
Progetta un video promozionale dinamico di 45 secondi per un team di marketing, mostrando il nuovo generatore di video per l'onboarding aziendale ai potenziali clienti, enfatizzando come il supporto integrato della libreria multimediale/stock di HeyGen semplifichi il processo creativo. Il video dovrebbe avere uno stile visivo professionale e coinvolgente, sfruttando vari strumenti impliciti di editing video per il perfezionamento, ed essere esportato come file MP4 ad alta risoluzione adatto per una distribuzione ampia, rivolgendosi a potenziali clienti esterni per il massimo impatto.
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Funziona il Generatore di Video per l'Onboarding Aziendale

Crea senza sforzo video di onboarding coinvolgenti e di alta qualità per i nuovi dipendenti con strumenti potenziati dall'AI, semplificando il processo di benvenuto e integrando la cultura aziendale.

1
Step 1
Crea il Tuo Video di Onboarding
Inizia digitando il tuo script, sfruttando la nostra funzione di testo-a-video potenziata dall'AI. Questo trasforma istantaneamente il tuo testo in contenuti video coinvolgenti adatti all'onboarding dei dipendenti.
2
Step 2
Aggiungi Avatar AI
Seleziona da una vasta gamma di avatar AI per presentare il tuo messaggio di onboarding. Questi presentatori virtuali aggiungono un tocco professionale al tuo video di formazione, rendendolo più dinamico e personale per i nuovi dipendenti.
3
Step 3
Personalizza con i Controlli di Branding
Assicurati che il tuo video sia in linea con l'identità della tua azienda utilizzando i nostri controlli di branding. Applica facilmente i loghi, i colori e i font aziendali per ottenere un aspetto completamente personalizzato e coerente.
4
Step 4
Esporta il Tuo Video
Finalizza il tuo video di onboarding aziendale ed esportalo in un file MP4 ad alta risoluzione. Condividilo ampiamente per fornire efficacemente documentazione video e accogliere senza problemi i nuovi assunti nella tua organizzazione.

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Coltiva la Cultura Aziendale

Crea video di benvenuto ispiratori e condividi i valori aziendali con i nuovi dipendenti, promuovendo un ambiente positivo e un forte senso di appartenenza fin dal primo giorno.

Come semplifica HeyGen la creazione di video per l'onboarding?

HeyGen funziona come un avanzato generatore di video AI progettato per semplificare la creazione di video di onboarding coinvolgenti. Utilizzando le capacità di testo-a-video e diversi avatar AI, HeyGen ti consente di produrre rapidamente documentazione video professionale per i nuovi dipendenti, anche senza precedenti competenze di editing video.

HeyGen può fornire una personalizzazione completa per allinearsi al branding della mia azienda?

Sì, HeyGen offre ampie opzioni di personalizzazione completa per garantire che i tuoi video riflettano costantemente la cultura e il branding della tua azienda. Puoi sfruttare i controlli di branding dedicati per loghi e palette di colori, accedere a un'ampia libreria multimediale per risorse royalty-free e utilizzare strumenti di editing video completi per personalizzare ogni dettaglio visivo.

Quali capacità di output tecnico e condivisione supporta HeyGen?

HeyGen supporta l'esportazione dei video creati come file MP4 ad alta risoluzione, garantendo una qualità professionale adatta a scopi commerciali. Inoltre, puoi facilmente condividere i tuoi contenuti generati con un semplice link e beneficiare di funzionalità come audio sincronizzato e un Generatore di Sottotitoli AI per una maggiore accessibilità.

HeyGen offre vari modelli di video e strumenti AI per esigenze di contenuto diverse?

Sì, HeyGen fornisce una vasta gamma di modelli di video e potenti strumenti AI, inclusi un generatore di voce AI e avatar AI, per soddisfare diverse esigenze di contenuto. Che tu stia creando video esplicativi, video di formazione o contenuti per i social media, la piattaforma di HeyGen offre le risorse creative per soddisfare le tue esigenze specifiche.

