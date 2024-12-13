Generatore di Video di Formazione per Stage Aziendali per Contenuti Coinvolgenti

Ottimizza l'inserimento dei tuoi stagisti con la creazione di video potenziata dall'AI. Genera video di formazione professionali senza sforzo da script utilizzando testo-a-video.

Crea un video di 1 minuto per i professionisti delle risorse umane che dimostri come un generatore di video AI possa semplificare la produzione di video di formazione per stage aziendali, utilizzando avatar AI professionali e una funzionalità di testo-a-video da script per un aspetto visivo pulito e coinvolgente e una voce narrante AI chiara e sicura.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video istruttivo di 90 secondi per i nuovi stagisti, concentrandoti sulle fasi iniziali dell'inserimento. Questo video dovrebbe essere accogliente, informativo e leggermente energico, utilizzando testo-a-video da script e una generazione di voce narrante affidabile per offrire una voce narrante AI amichevole e una chiara articolazione.
Prompt di Esempio 2
Immagina una panoramica tecnica concisa di 45 secondi per gli amministratori IT che valutano le piattaforme video, mostrando le capacità di integrazione LMS di HeyGen. Il video dovrebbe essere diretto, conciso e presentare dimostrazioni tecniche, sfruttando sottotitoli/didascalie e modelli e scene predefiniti per una voce narrante AI autorevole con testo chiaro sullo schermo.
Prompt di Esempio 3
Progetta un video di reclutamento convincente di 1 minuto e 30 secondi per i team di marketing per attrarre i migliori talenti, enfatizzando il potere dei controlli di branding nella creazione di contenuti coerenti e di alta qualità. Questo video raffinato, aziendale e coerente con il marchio utilizzerà efficacemente vari modelli e scene e ridimensionamento e esportazione del rapporto d'aspetto, accompagnato da una voce narrante AI dinamica e musica di sottofondo sottile.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Tuo Generatore di Video di Formazione per Stage Aziendali

Crea facilmente video di formazione coinvolgenti e professionali per i tuoi stagisti in soli quattro semplici passaggi. Sfrutta l'AI per ottimizzare il processo di inserimento dei tuoi stagisti.

1
Step 1
Crea il Tuo Script
Scrivi o incolla il tuo contenuto di formazione. Il nostro generatore utilizza testo-a-video da script per trasformare istantaneamente il tuo testo in un video dinamico, risparmiando tempo e sforzi.
2
Step 2
Scegli un Avatar AI
Seleziona da una vasta gamma di avatar AI per rappresentare il tuo marchio. Questi presentatori digitali trasmetteranno il tuo messaggio di formazione per gli stage in modo professionale, migliorando il coinvolgimento.
3
Step 3
Applica i Controlli di Branding
Personalizza il tuo video con i controlli di branding. Incorpora il logo, i colori e i caratteri della tua azienda per mantenere un'identità di marca coerente in tutti i materiali per gli stage.
4
Step 4
Esporta il Tuo Video
Finalizza ed esporta il tuo video di formazione di alta qualità utilizzando il ridimensionamento e l'esportazione del rapporto d'aspetto. È pronto per una condivisione senza problemi sul tuo LMS o sulle piattaforme interne per i tuoi stagisti.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Ispira e Motiva i Nuovi Stagisti

.

Sviluppa video AI ispiratori che accolgano i nuovi stagisti, articolino i valori aziendali e promuovano un forte senso di scopo fin dal primo giorno.

background image

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di video di formazione potenziati dall'AI?

HeyGen funziona come un generatore di video AI intuitivo, trasformando testo-a-video da script per produrre video di formazione di alta qualità. Gli utenti possono sfruttare avatar AI e voci narranti AI per creare contenuti video coinvolgenti in modo efficiente.

HeyGen può integrarsi con i sistemi di gestione dell'apprendimento esistenti per l'inserimento degli stagisti?

Sì, HeyGen supporta l'integrazione con LMS, rendendolo ideale per ottimizzare l'inserimento degli stagisti e altri video di formazione aziendale. Questo consente alle aziende di distribuire e monitorare facilmente la creazione di video potenziati dall'AI all'interno dei loro framework educativi esistenti.

Quali caratteristiche tecniche offre HeyGen per garantire la personalizzazione e l'accessibilità dei video?

HeyGen fornisce controlli di branding robusti per personalizzare i contenuti visivi e include sottotitoli automatici per l'accessibilità. La sua interfaccia user-friendly combinata con modelli professionali assicura una creazione di video potenziata dall'AI che si allinea con le linee guida specifiche del marchio.

Oltre al testo-a-video, come supporta HeyGen la creazione di contenuti diversificati per le aziende?

HeyGen si espande oltre il testo-a-video diretto da script con capacità di registrazione dello schermo robuste, rendendolo un generatore versatile di video di formazione per stage aziendali. Questo consente la creazione di vari video di formazione e video di reclutamento con facilità.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo