Creatore di Video di Business Intelligence per Video Basati sui Dati

Trasforma le tue intuizioni sui dati in video coinvolgenti e basati sui dati istantaneamente con la potente capacità di testo-a-video da script.

Crea un video dinamico di 30 secondi rivolto ai team di marketing, illustrando come le intuizioni di business intelligence guidano campagne di successo. Lo stile visivo dovrebbe essere elegante e ricco di dati, con grafici animati e una voce narrante professionale e vivace, utilizzando la funzione di testo-a-video da script di HeyGen per sintetizzare rapidamente i punti chiave.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video di lancio prodotto di 45 secondi per piccoli imprenditori, presentando una nuova offerta con un avatar AI amichevole come presentatore principale. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere moderno e invitante, sfruttando gli avatar AI di HeyGen e i modelli creativi e le scene per una presentazione raffinata e coinvolgente.
Prompt di Esempio 2
Produci un video conciso di 60 secondi per la comunicazione interna rivolto ai dipartimenti HR, spiegando un nuovo beneficio per i dipendenti. Il video dovrebbe avere uno stile visivo informativo e professionale, con una voce narrante calma e chiara e sottotitoli/caption ben visibili per migliorare l'accessibilità, incorporando supporti stock dalla libreria multimediale di HeyGen per visuali pertinenti.
Prompt di Esempio 3
Genera un vivace annuncio di 15 secondi per i social media manager che promuove un'offerta a tempo limitato. Questo video richiede un'estetica visiva veloce e accattivante con musica di sottofondo energica, ottimizzato per varie piattaforme utilizzando la capacità di ridimensionamento e esportazione del rapporto d'aspetto di HeyGen, con il messaggio principale derivato direttamente da uno script di testo-a-video.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Tuo Creatore di Video di Business Intelligence Potenziato dall'AI

Trasforma dati complessi in video coinvolgenti e professionali per report, formazione e marketing, tutto all'interno di una piattaforma intuitiva potenziata dall'AI.

1
Step 1
Crea il Tuo Script o Suggerimento
Inizia inserendo i tuoi dati di business intelligence o un chiaro script. La nostra piattaforma sfrutta le capacità di testo-a-video da script per trasformare le tue informazioni in una narrazione video dinamica.
2
Step 2
Seleziona Visuali e Presentatori
Scegli da una vasta libreria di avatar AI e modelli creativi. Seleziona il perfetto presentatore digitale e lo stile visivo per comunicare efficacemente le tue intuizioni sui dati.
3
Step 3
Applica il Branding e Affina
Personalizza il tuo video con i controlli di branding della tua azienda, inclusi loghi e colori. Utilizza potenti strumenti di editing video per aggiungere animazioni, voiceover e sincronizzare l'audio per un risultato raffinato.
4
Step 4
Genera e Condividi il Tuo Video
Produci il tuo video finito ed esportalo come file MP4 ad alta risoluzione. Condividi il tuo video basato sui dati su tutte le piattaforme per informare, formare o coinvolgere il tuo pubblico con visuali accattivanti.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Ottimizza le Campagne di Marketing con Video Basati sui Dati

.

Genera rapidamente annunci video ad alte prestazioni, sfruttando le intuizioni di BI per guidare campagne di marketing mirate ed efficaci.

background image

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di video potenziati dall'AI per progetti creativi?

HeyGen è un intuitivo creatore di video AI che trasforma idee creative in video straordinari. La nostra piattaforma potenziata dall'AI consente agli utenti di generare video da suggerimenti testuali, sfruttando avatar AI e animazioni per dare vita alla loro visione con facilità.

Posso creare video dinamici solo da testo con HeyGen?

Sì, HeyGen consente la creazione di video nativi da suggerimenti, permettendoti di trasformare suggerimenti testuali in video di alta qualità. Puoi scegliere tra una vasta gamma di avatar AI e voci per consegnare il tuo script, rendendo la generazione di video efficiente e coinvolgente.

Quale controllo creativo offre HeyGen per la produzione di video in linea con il brand?

HeyGen fornisce robusti controlli di branding, permettendoti di personalizzare il tuo video generato dall'AI con il tuo logo, colori ed elementi visivi specifici. Questo assicura che i tuoi video di marketing e le comunicazioni interne riflettano costantemente l'identità del tuo brand con video in linea con il brand.

Come può HeyGen potenziare i miei video con visuali e animazioni d'impatto?

Il motore creativo di HeyGen ti consente di aggiungere visuali cinematografiche e creare animazioni originali per migliorare i tuoi video. Puoi facilmente integrare media stock e utilizzare potenti strumenti di editing video per far risaltare davvero il tuo contenuto e coinvolgere il tuo pubblico.

