Creatore di Video di Business Intelligence per Video Basati sui Dati
Trasforma le tue intuizioni sui dati in video coinvolgenti e basati sui dati istantaneamente con la potente capacità di testo-a-video da script.
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.
Sviluppa un video di lancio prodotto di 45 secondi per piccoli imprenditori, presentando una nuova offerta con un avatar AI amichevole come presentatore principale. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere moderno e invitante, sfruttando gli avatar AI di HeyGen e i modelli creativi e le scene per una presentazione raffinata e coinvolgente.
Produci un video conciso di 60 secondi per la comunicazione interna rivolto ai dipartimenti HR, spiegando un nuovo beneficio per i dipendenti. Il video dovrebbe avere uno stile visivo informativo e professionale, con una voce narrante calma e chiara e sottotitoli/caption ben visibili per migliorare l'accessibilità, incorporando supporti stock dalla libreria multimediale di HeyGen per visuali pertinenti.
Genera un vivace annuncio di 15 secondi per i social media manager che promuove un'offerta a tempo limitato. Questo video richiede un'estetica visiva veloce e accattivante con musica di sottofondo energica, ottimizzato per varie piattaforme utilizzando la capacità di ridimensionamento e esportazione del rapporto d'aspetto di HeyGen, con il messaggio principale derivato direttamente da uno script di testo-a-video.
Motore Creativo
Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro
Creazione Video Nativa da Prompt
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.
Generazione Video End-to-End
Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.
Costruito con Struttura e Intenzione
A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.
Casi d'Uso
Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.
Migliora la Formazione sulla Business Intelligence.
Utilizza l'AI per creare video di formazione dinamici che aumentano il coinvolgimento e la ritenzione della conoscenza per concetti complessi di BI.
Scala l'Educazione BI a Livello Globale.
Sviluppa corsi estensivi di business intelligence con l'AI, raggiungendo un pubblico globale e migliorando l'accessibilità all'apprendimento.
Domande Frequenti
Come semplifica HeyGen la creazione di video potenziati dall'AI per progetti creativi?
HeyGen è un intuitivo creatore di video AI che trasforma idee creative in video straordinari. La nostra piattaforma potenziata dall'AI consente agli utenti di generare video da suggerimenti testuali, sfruttando avatar AI e animazioni per dare vita alla loro visione con facilità.
Posso creare video dinamici solo da testo con HeyGen?
Sì, HeyGen consente la creazione di video nativi da suggerimenti, permettendoti di trasformare suggerimenti testuali in video di alta qualità. Puoi scegliere tra una vasta gamma di avatar AI e voci per consegnare il tuo script, rendendo la generazione di video efficiente e coinvolgente.
Quale controllo creativo offre HeyGen per la produzione di video in linea con il brand?
HeyGen fornisce robusti controlli di branding, permettendoti di personalizzare il tuo video generato dall'AI con il tuo logo, colori ed elementi visivi specifici. Questo assicura che i tuoi video di marketing e le comunicazioni interne riflettano costantemente l'identità del tuo brand con video in linea con il brand.
Come può HeyGen potenziare i miei video con visuali e animazioni d'impatto?
Il motore creativo di HeyGen ti consente di aggiungere visuali cinematografiche e creare animazioni originali per migliorare i tuoi video. Puoi facilmente integrare media stock e utilizzare potenti strumenti di editing video per far risaltare davvero il tuo contenuto e coinvolgere il tuo pubblico.