Crea facilmente documentazione video professionale e guide pratiche utilizzando la potente funzione di testo in video da script di HeyGen.

Immagina un video istruttivo di 45 secondi, rivolto ai proprietari di piccole imprese, che dimostri come trasformare procedure scritte complesse in contenuti visivi coinvolgenti. Il video dovrebbe adottare uno stile visivo pulito e professionale con una voce fuori campo amichevole e chiara, evidenziando la funzione di generazione vocale efficiente di HeyGen per creare guide pratiche straordinarie che semplificano l'onboarding.

Prompt di Esempio 1
Crea un pezzo di comunicazione aziendale di 60 secondi per team leader e formatori aziendali, mostrando la conversione senza sforzo di un documento aziendale in un video informativo. Questo video dovrebbe presentare un'estetica visiva moderna e invitante con una colonna sonora vivace, enfatizzando la capacità di HeyGen di trasformare il testo in video da script per semplificare la documentazione video e la formazione interna.
Prompt di Esempio 2
Produci un video dinamico di 30 secondi per il marketing o le vendite, rivolto a professionisti del marketing e rappresentanti di vendita, illustrando come generare rapidamente annunci video accattivanti. Utilizza uno stile visivo elegante e persuasivo con un avatar AI sicuro che trasmette il messaggio, sfruttando gli avatar AI di HeyGen e il supporto della ricca libreria di media/stock per creare contenuti video di impatto per il lavoro.
Prompt di Esempio 3
Sviluppa un video educativo di 90 secondi per manager delle operazioni e specialisti L&D, dettagliando la creazione rapida di Procedure Operative Standard (SOP) utilizzando l'AI. Il video dovrebbe avere una presentazione visiva dettagliata, passo dopo passo, con immagini nitide e facili da seguire e sottotitoli/caption prominenti, sottolineando i modelli adattabili di HeyGen e le funzionalità di sottotitoli/caption per migliorare le SOP con l'AI per una comprensione più chiara.
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Creatore di Video da Documenti Aziendali

Trasforma i tuoi documenti aziendali in video coinvolgenti senza sforzo con la nostra piattaforma potenziata dall'AI. Crea straordinarie guide pratiche e SOP in pochi minuti.

1
Step 1
Incolla il Tuo Documento o Script
Inizia incollando il testo del tuo documento aziendale o script direttamente in HeyGen. La nostra piattaforma di creazione video potenziata dall'AI analizza istantaneamente il tuo contenuto, preparandolo per la trasformazione in video.
2
Step 2
Seleziona i Tuoi Elementi Visivi e la Voce
Arricchisci il tuo video selezionando da una libreria diversificata di avatar AI per presentare le tue informazioni. Aggiungi profondità con un voiceover generato dall'AI in vari toni e lingue, o registra il tuo.
3
Step 3
Applica Branding e Media
Utilizza l'editor intuitivo drag-and-drop per organizzare le scene e aggiungere un tocco visivo. Incorpora gli elementi del tuo brand e i media stock dalla nostra libreria per perfezionare l'aspetto del tuo video.
4
Step 4
Esporta e Condividi il Tuo Video
Una volta soddisfatto, clicca semplicemente per esportare il tuo video professionale in vari formati. Crea facilmente straordinarie guide pratiche e documentazione video, pronte per essere condivise con il tuo team o i tuoi clienti.

Casi d'Uso

Semplifica Procedure Aziendali Complesse

Trasforma documenti aziendali intricati e SOP in spiegazioni video facilmente digeribili e chiare.

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la produzione creativa di video per le aziende?

HeyGen è una piattaforma di AI generativa che semplifica la creazione di video creativi per il lavoro, permettendo agli utenti di creare straordinarie guide pratiche e altro con facilità. Le sue capacità di creazione video potenziate dall'AI, inclusi avatar AI e voiceover generati dall'AI, trasformano gli script in documentazione video coinvolgente.

Posso creare facilmente video professionali con avatar AI usando HeyGen?

Sì, HeyGen rende semplice la creazione di video professionali con avatar AI realistici. L'editor intuitivo drag-and-drop e una vasta gamma di modelli adattabili permettono a chiunque di diventare un creatore di video da documenti aziendali, senza richiedere competenze avanzate di editing.

Quali sono i vantaggi di utilizzare HeyGen come creatore di video da documenti aziendali?

Come principale creatore di video da documenti aziendali, HeyGen ti permette di trasformare documenti statici in documentazione video dinamica. Questa piattaforma di AI generativa è perfetta per creare SOP con l'AI, migliorando la chiarezza e il coinvolgimento per la formazione interna o la comunicazione esterna. I team possono anche collaborare senza problemi sui progetti.

HeyGen offre funzionalità per migliorare i contenuti video oltre alla generazione AI?

Assolutamente. HeyGen è un editor video completo che consente agli utenti di arricchire i loro contenuti con media stock, registrare la condivisione dello schermo e utilizzare un teleprompter per una consegna impeccabile. Queste funzionalità completano la creazione video potenziata dall'AI per produrre risultati raffinati e professionali.

