Crea un video introduttivo dinamico di 60 secondi per i nuovi assunti, spiegando le basi della formazione sulla continuità aziendale, rivolto al personale generale. Lo stile visivo dovrebbe essere luminoso e moderno, con avatar AI diversificati che presentano i concetti chiave, accompagnati da una voce narrante coinvolgente e professionale. Questo video sfrutterà gli avatar AI e la generazione di Voiceover di HeyGen per offrire un'esperienza video coinvolgente.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video esplicativo informativo di 45 secondi per i team leader e i manager, illustrando uno scenario cruciale di pianificazione del recupero in caso di disastro. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere chiaro, passo dopo passo e conciso, utilizzando immagini professionali per trasmettere informazioni complesse in modo efficace. Questo video può essere prodotto rapidamente utilizzando la funzione Text-to-video da script di HeyGen, con sottotitoli generati automaticamente per migliorare l'accessibilità e la comprensione per un pubblico diversificato.
Prompt di Esempio 2
Produci un video di aggiornamento rassicurante di 30 secondi per tutti i dipendenti e gli stakeholder esistenti, sottolineando l'importanza delle revisioni regolari della pianificazione della continuità aziendale. Lo stile visivo dovrebbe essere amichevole e accogliente, incorporando modelli visivi e scene accattivanti, abbinati a una voce calma e sicura. Utilizzando i modelli e le scene di HeyGen e il supporto della libreria multimediale/stock, sarà possibile creare e personalizzare rapidamente i contenuti, garantendo che il messaggio venga trasmesso in modo efficace e coerente.
Prompt di Esempio 3
Crea una guida pratica di 50 secondi 'come fare' per tutti i dipendenti, dettagliando i passaggi essenziali per accedere ai protocolli di emergenza durante un evento imprevisto, aiutandoli a creare video di continuità aziendale più facilmente. Questo video richiede uno stile visivo diretto e istruttivo, possibilmente utilizzando semplici animazioni o grafica, accompagnato da una voce narrante precisa. Il ridimensionamento e le esportazioni del rapporto d'aspetto di HeyGen garantiranno che il video sia perfettamente formattato per vari canali di comunicazione interna, mentre il Text-to-video da script semplifica il flusso di lavoro di produzione.
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona un Creatore di Video di Formazione sulla Continuità Aziendale

Crea rapidamente video di formazione sulla continuità aziendale coinvolgenti e informativi utilizzando l'AI, dallo script alla produzione finale, garantendo che il tuo team sia sempre preparato.

1
Step 1
Incolla il Tuo Script
Inizia incollando il tuo script di continuità aziendale nel generatore. La nostra funzione Text-to-video da script convertirà istantaneamente il tuo testo in uno storyboard video dinamico.
2
Step 2
Seleziona il Tuo Avatar AI
Scegli da una libreria diversificata di avatar AI per presentare i tuoi contenuti di formazione. Personalizza il loro aspetto e la voce per adattarli al tono professionale del tuo marchio.
3
Step 3
Migliora con il Voiceover
Utilizza la generazione avanzata di Voiceover per aggiungere una narrazione dal suono naturale al tuo video. Assicura chiarezza e coinvolgimento per le procedure critiche di continuità aziendale.
4
Step 4
Esporta e Condividi
Finalizza il tuo video di formazione sulla continuità aziendale ed esportalo in vari formati. Condividilo facilmente in tutta la tua organizzazione per mantenere tutti informati e pronti.

Casi d'Uso

Massimizza l'Impatto della Formazione

Sfrutta gli avatar AI e le immagini coinvolgenti per migliorare significativamente la partecipazione dei dipendenti e la ritenzione delle conoscenze nelle esercitazioni di continuità aziendale.

Domande Frequenti

Come può HeyGen aiutarmi a creare rapidamente video di formazione sulla continuità aziendale coinvolgenti?

HeyGen semplifica il processo di creazione di video di formazione sulla continuità aziendale coinvolgenti trasformando i tuoi script in contenuti dinamici. Sfrutta il nostro generatore di video AI con avatar AI realistici e modelli video diversificati per produrre video esplicativi professionali che comunicano efficacemente informazioni vitali.

Posso personalizzare gli avatar AI e il branding per i miei contenuti di continuità aziendale?

Sì, HeyGen offre ampie opzioni di personalizzazione per i tuoi avatar AI, permettendoti di adattarne l'aspetto per rispecchiare il tuo marchio. Puoi anche applicare il logo e i colori del tuo marchio per garantire che tutti i tuoi video di formazione sulla continuità aziendale mantengano un aspetto coerente e professionale.

Quali funzionalità offre HeyGen per semplificare la creazione di video esplicativi di alta qualità sulla continuità aziendale?

HeyGen semplifica il tuo flusso di lavoro di creazione video con potenti funzionalità come la generazione di text-to-video, eliminando la necessità di riprese tradizionali. Migliora i tuoi video di continuità aziendale con voiceover generati da AI e sottotitoli automatici per una migliore accessibilità e chiarezza, assicurando che il tuo messaggio raggiunga efficacemente tutti i dipendenti.

HeyGen fornisce modelli per accelerare la produzione di video di formazione sulla continuità aziendale?

Assolutamente, HeyGen fornisce una vasta gamma di modelli video professionali specificamente progettati per accelerare la creazione di contenuti per la formazione sulla continuità aziendale. Questi modelli personalizzabili semplificano il processo, aiutandoti a produrre efficientemente video di alta qualità per la preparazione critica.

