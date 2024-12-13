Creatore di Comunicazione Aziendale: Crea Messaggi Efficaci

Crea senza sforzo comunicazioni interne coinvolgenti con avatar AI, trasformando la collaborazione del tuo team.

Sviluppa un video di 1 minuto rivolto a IT Manager e Amministratori di Sistema, mostrando come un software di comunicazione aziendale unificato gestisce senza problemi integrazioni complesse. Lo stile visivo dovrebbe essere pulito e professionale, con grafica a schermo che illustra chiaramente l'architettura del sistema, supportata da una voce narrante autorevole. Utilizza la funzione di HeyGen 'Text-to-video from script' per generare in modo efficiente la spiegazione dettagliata.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Produci un video dinamico di 90 secondi per Manager delle Operazioni e Team Leader, evidenziando i vantaggi pratici della comunicazione potenziata dall'AI nell'ottimizzazione dell'automazione del flusso di lavoro all'interno di una piattaforma di collaborazione. Lo stile visivo dovrebbe essere moderno e coinvolgente, raffigurando team diversi che interagiscono senza problemi, accompagnati da una voce narrante entusiasta. Sfrutta gli avatar AI di HeyGen e il supporto della libreria multimediale/stock per dare vita agli scenari.
Prompt di Esempio 2
Crea un video esplicativo di 2 minuti rivolto a Strategisti del Lavoro a Distanza e Direttori delle Risorse Umane, affrontando le sfide degli strumenti di comunicazione interna per team distribuiti e mostrando strategie efficaci di gestione dei progetti. Lo stile visivo dovrebbe essere informativo, utilizzando schermi divisi per dimostrare la collaborazione a distanza e testo a schermo per i punti chiave, il tutto arricchito da una voce narrante calma e informativa. Impiega la funzione Sottotitoli/didascalie di HeyGen e i Template & scene pre-progettati per garantire chiarezza e presentazione professionale.
Prompt di Esempio 3
Crea un video coinvolgente di 1 minuto per Analisti Aziendali e Direttori Marketing, dimostrando la potenza analitica di un creatore di comunicazione aziendale attraverso le sue analisi guidate dall'AI. Lo stile visivo dovrebbe essere ricco di dati, incorporando grafici chiari e walkthrough dell'interfaccia pulita, accompagnati da una voce narrante sicura e basata sui dati. Ottimizza il video per varie piattaforme utilizzando la funzione di HeyGen 'Aspect-ratio resizing & exports' e genera la narrazione precisa utilizzando 'Text-to-video from script'.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Creatore di Comunicazione Aziendale

Ottimizza le interazioni del tuo team e migliora la produttività con una potente piattaforma guidata dall'AI per una comunicazione interna ed esterna senza soluzione di continuità.

1
Step 1
Crea la Base del Tuo Progetto
Inizia selezionando da una libreria di template e scene professionali su misura per varie esigenze di comunicazione all'interno del tuo creatore di comunicazione aziendale.
2
Step 2
Aggiungi il Tuo Messaggio con l'AI
Incolla il tuo copione e scegli tra diversi avatar AI per trasformare il tuo testo in contenuti video coinvolgenti, migliorando i tuoi strumenti di comunicazione interna.
3
Step 3
Applica Branding e Rifiniture
Personalizza il tuo video con controlli di branding come loghi e colori, garantendo coerenza in tutti gli output del software di comunicazione aziendale unificato.
4
Step 4
Esporta e Condividi Senza Problemi
Utilizza il ridimensionamento dell'aspetto e le esportazioni per preparare la tua comunicazione per varie piattaforme, consentendo una messaggistica e collaborazione efficace del team.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Produci Contenuti Coinvolgenti per i Social Media

.

Crea rapidamente video e clip accattivanti per i social media per rafforzare la presenza del tuo brand e comunicare efficacemente con il tuo pubblico online.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen migliorare la comunicazione potenziata dall'AI per le aziende?

HeyGen sfrutta avatar AI avanzati e la generazione di video da testo per automatizzare la creazione di contenuti video professionali, migliorando significativamente le tue capacità di comunicazione potenziate dall'AI. Questo approccio tecnico ottimizza l'automazione del flusso di lavoro trasformando i copioni in video rifiniti in modo efficiente.

HeyGen può servire come piattaforma di collaborazione scalabile per team diversi?

Sì, HeyGen è progettato per essere una piattaforma di collaborazione scalabile, offrendo controlli di branding robusti e librerie multimediali condivise che supportano team grandi e diversi. Funziona come un software di comunicazione aziendale unificato per standardizzare gli strumenti di comunicazione interna in tutta la tua organizzazione.

Quali aspetti tecnici della creazione di video semplifica HeyGen per gli utenti?

HeyGen semplifica la creazione tecnica di video attraverso funzionalità come la generazione automatica di sottotitoli, il ridimensionamento dell'aspetto per varie piattaforme e una libreria multimediale completa. Queste capacità contribuiscono all'automazione efficiente del flusso di lavoro e garantiscono che il tuo contenuto sia perfettamente adattato per qualsiasi canale di distribuzione.

Come contribuisce HeyGen a una strategia di software di comunicazione aziendale unificata?

HeyGen unifica la tua strategia di comunicazione fornendo una piattaforma unica per creare messaggi video coerenti e potenziati dall'AI utilizzando modelli di marca e controlli di branding completi. Migliora la coerenza complessiva del messaggio su tutti i canali, rendendolo un componente potente di uno stack di software di comunicazione aziendale unificato.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo