Libera la tua Visione con un Creatore di Video per la Chiarezza Aziendale

Trasforma senza sforzo gli script in video professionali con avatar AI per potenziare la chiarezza e il coinvolgimento della tua azienda.

560/2000

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
È necessario un video istruttivo di 90 secondi, rivolto ai team di marketing che devono articolare chiaramente i benefici e le funzionalità delle nuove caratteristiche software al loro pubblico. Questo video dovrebbe impiegare uno stile visivo informativo e chiaro, utilizzando registrazioni dello schermo ed elementi UI evidenziati, abbinati a una voce narrante generata da AI precisa. Sottolinea come il testo-a-video da script semplifichi la produzione di spiegazioni dettagliate e tecniche, garantendo coerenza e precisione.
Prompt di Esempio 2
Sviluppa un modulo di formazione di 2 minuti per nuovi dipendenti o partner esterni, focalizzato su una specifica politica aziendale o procedura tecnica, rivolto a manager di formazione ed educatori che richiedono contenuti accessibili. Lo stile visivo dovrebbe essere educativo e completo, utilizzando i modelli e le scene di HeyGen per un flusso strutturato, con un narratore facile da seguire e testo sullo schermo che rafforza i punti chiave. Fondamentale, integrare sottotitoli automatici per migliorare l'accessibilità e la comprensione per i diversi apprendenti.
Prompt di Esempio 3
Immagina un video di presentazione di 45 secondi per consulenti e coach, progettato per presentare le loro metodologie uniche e le proposte di valore con alta chiarezza aziendale. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere ispirazionale, nitido e diretto, con visual professionali e una generazione di voce narrante sicura e chiara che risuona fortemente con i potenziali clienti. Concentrati sul trasmettere il messaggio principale in modo efficace e professionale, consentendo una rapida comprensione di idee complesse.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Creatore di Video per la Chiarezza Aziendale

Crea video d'impatto che comunichino chiaramente il messaggio della tua azienda al tuo pubblico con gli strumenti e le funzionalità AI intuitive di HeyGen.

1
Step 1
Crea il Tuo Script
Inizia creando il tuo messaggio. Utilizza la funzione **Testo-a-video da script** per trasformare il tuo contenuto scritto in un video dinamico, assicurando che ogni parola contribuisca alla chiarezza della tua azienda.
2
Step 2
Scegli i Tuoi Elementi Visivi
Seleziona un coinvolgente **avatar AI** o scegli tra modelli professionali per rappresentare il tuo marchio. Questo passaggio aiuta a rafforzare visivamente il tuo messaggio, rendendo il concetto aziendale facile da comprendere.
3
Step 3
Aggiungi Voce e Sottotitoli
Arricchisci il tuo messaggio con una **generazione di voce narrante** realistica per un tocco professionale. Una voce chiara assicura che il tuo messaggio aziendale risuoni efficacemente con il tuo pubblico.
4
Step 4
Esporta e Condividi
Finalizza il tuo video e utilizza le opzioni di **esportazione in più formati** per adattarlo a varie piattaforme. Condividi facilmente il tuo video aziendale di alta qualità e chiaro sui social media e altri canali per raggiungere il tuo pubblico.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Crea Contenuti Coinvolgenti per i Social Media

.

Produci rapidamente video chiari e d'impatto per i social media per trasmettere efficacemente il messaggio del tuo marchio e raggiungere un pubblico più ampio.

background image

Domande Frequenti

Cosa rende HeyGen un efficace creatore di video AI?

HeyGen si distingue come creatore di video AI offrendo funzionalità avanzate come avatar AI e testo-a-video da script. Questo assicura che i video siano prodotti rapidamente senza compromettere la qualità, rendendolo ideale per le aziende che cercano efficienza e creatività.

Come può HeyGen migliorare la qualità dei video?

HeyGen utilizza una tecnologia avanzata di miglioramento video AI per migliorare la qualità dei video riducendo il rumore e affinando i dettagli. Gli utenti beneficiano di funzionalità come la stabilizzazione delle riprese mosse e l'adattamento dei rapporti d'aspetto, garantendo risultati di livello professionale.

HeyGen può generare sottotitoli automatici per i social media?

Sì, HeyGen fornisce la generazione automatica di sottotitoli, perfetta per i creatori di contenuti sui social media. L'interfaccia intuitiva consente una facile modifica dei sottotitoli, supportando esportazioni in più formati per soddisfare le esigenze di varie piattaforme.

Quali opzioni di personalizzazione offre HeyGen per i video di branding?

HeyGen offre ampi controlli di branding, inclusi il posizionamento del logo, regolazioni dei colori e modelli su misura per le esigenze di branding personalizzato. Questo consente alle aziende di mantenere la coerenza del marchio nei loro contenuti video in modo efficiente.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo