Video Maker per la Gestione del Cambiamento Aziendale per Trasformazioni Facili

Migliora la formazione e le comunicazioni interne con avatar AI coinvolgenti, rendendo i cambiamenti organizzativi complessi chiari e facili da comprendere.

Produci un video di comunicazione interna di 45 secondi per tutti i dipendenti, spiegando un nuovo cambiamento organizzativo a livello aziendale. Lo stile visivo dovrebbe essere professionale e pulito, utilizzando infografiche animate e un tono audio rassicurante e chiaro per trasmettere stabilità. Sfrutta gli avatar AI di HeyGen per presentare le informazioni, garantendo un messaggio coerente e accessibile in tutta l'organizzazione.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Crea un video istruttivo di 60 secondi destinato al dipartimento IT, dettagliando l'implementazione di un nuovo software come parte di un'importante iniziativa di gestione del cambiamento video. Adotta uno stile visivo coinvolgente, simile a un tutorial, con registrazioni dello schermo chiare e una voce narrante amichevole e incoraggiante. Utilizza la funzione di generazione di voiceover di HeyGen per narrare i passaggi, rendendo il processo di formazione dei dipendenti fluido e comprensibile.
Prompt di Esempio 2
Sviluppa un video conciso di 30 secondi rivolto alla leadership e ai principali stakeholder, comunicando una visione aziendale aggiornata e una direzione strategica. Lo stile visivo dovrebbe essere ispiratore ed elegante, incorporando il branding aziendale, sovrapposizioni di testo dinamiche e musica di sottofondo motivante. Impiega la capacità di HeyGen di trasformare il testo in video da script per convertire rapidamente il tuo messaggio in immagini coinvolgenti, servendo come uno strumento efficace per la creazione di video aziendali.
Prompt di Esempio 3
Progetta un video celebrativo di 15 secondi per il team di progetto e l'intera azienda, evidenziando il completamento con successo di un progetto importante e promuovendo la condivisione delle conoscenze. Lo stile visivo deve essere vivace e dinamico, con foto del team e musica di sottofondo energica. Esplora i diversi modelli e scene di HeyGen per assemblare rapidamente questo entusiasmante annuncio e mostrare l'impatto del video maker per la gestione del cambiamento aziendale.


Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Funziona il Video Maker per la Gestione del Cambiamento Aziendale

Semplifica le comunicazioni sui cambiamenti organizzativi con la creazione di video basata su AI. Crea messaggi chiari e incisivi rapidamente ed efficacemente.

1
Step 1
Scegli il Tuo Punto di Partenza
Seleziona da una ricca libreria di modelli di video per la gestione del cambiamento o opta per una tela bianca per iniziare la tua creazione video basata su AI. Questo fornisce una solida base per la tua comunicazione.
2
Step 2
Aggiungi il Tuo Contenuto
Inserisci i tuoi messaggi chiave e seleziona diversi avatar AI per presentare le tue iniziative di cambiamento. La nostra piattaforma utilizza avatar AI per dare vita al tuo script, rendendo il tuo messaggio più coinvolgente.
3
Step 3
Applica il Tuo Branding
Integra facilmente il logo, i colori e i caratteri della tua azienda utilizzando i controlli di branding per garantire coerenza. Questo passaggio assicura che il tuo video sia perfettamente allineato con le linee guida delle comunicazioni interne.
4
Step 4
Esporta e Condividi
Finalizza il tuo progetto di video per la gestione del cambiamento ed esportalo in vari formati per una facile distribuzione. Questo ti consente di condividere rapidamente i tuoi importanti annunci di cambiamento organizzativo su diverse piattaforme.



Favorisci l'Accettazione del Cambiamento

Sviluppa comunicazioni video ispiratrici che articolano chiaramente la visione e i benefici del cambiamento organizzativo, incoraggiando l'adesione e una prospettiva positiva tra i dipendenti.

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di video per la gestione del cambiamento aziendale?

HeyGen consente alle aziende di creare contenuti video per la gestione del cambiamento in modo efficiente attraverso la sua piattaforma di creazione video basata su AI. Gli utenti possono sfruttare modelli di video per la gestione del cambiamento personalizzabili e avatar AI per comunicare chiaramente il cambiamento organizzativo e facilitare la formazione dei dipendenti.

Quali sono le caratteristiche principali che HeyGen offre come video maker aziendale basato su AI?

Come video maker aziendale basato su AI, HeyGen offre funzionalità robuste tra cui la capacità di trasformare il testo in video da script e avatar AI realistici. Questi strumenti semplificano la produzione di video per comunicazioni interne e condivisione delle conoscenze senza la necessità di un'esperienza approfondita con software di editing video.

HeyGen supporta i controlli di branding per i video aziendali?

Sì, HeyGen fornisce controlli di branding completi, consentendo alle aziende di integrare i propri loghi personalizzati e colori del brand in ogni video. Questo assicura che tutti i contenuti, inclusi i video per le piattaforme social, mantengano un'identità di brand coerente e professionale.

Posso generare rapidamente voiceover di alta qualità per i miei video usando HeyGen?

Assolutamente. La tecnologia avanzata di generazione di voiceover di HeyGen consente la creazione rapida di voiceover dal suono naturale direttamente dal tuo script. Combinato con un editor drag-and-drop facile da usare, questo accelera significativamente la produzione di contenuti video professionali.

