Potenzia il tuo Generatore di Gestione del Cambiamento Aziendale
Trasforma il cambiamento organizzativo con strumenti potenziati dall'AI, aumentando il coinvolgimento dei dipendenti attraverso una formazione dinamica con la funzione 'Text-to-video from script' di HeyGen.
Sviluppa un video esplicativo di 90 secondi rivolto a direttori IT e responsabili delle operazioni, mostrando i benefici pratici degli strumenti avanzati di gestione del cambiamento AI per ottimizzare l'automazione dei flussi di lavoro. Adotta uno stile di animazione moderno ed elegante che metta in risalto i flussi di processo, accompagnato da una voce precisa ed esplicativa. Sfrutta gli avatar AI di HeyGen per presentare le informazioni in modo coinvolgente.
Crea un video di 45 secondi per professionisti delle risorse umane e team di comunicazione interna, concentrandoti sulla gestione del cambiamento organizzativo di successo aumentando il coinvolgimento dei dipendenti. Lo stile visivo dovrebbe essere caldo e accogliente, con avatar AI diversi che dimostrano interazioni positive, supportati da una voce amichevole e incoraggiante. Il video trarrà vantaggio dalla generazione di voiceover di HeyGen per garantire un tono coerente.
Crea un tutorial di 1 minuto e 30 secondi per product manager e amministratori di piattaforme SaaS, dimostrando l'efficacia di una piattaforma di adozione digitale nel fornire una guida in-app senza soluzione di continuità. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere dinamico, incorporando registrazioni dello schermo dell'interazione dell'utente con punti dati sovrapposti e una voce chiara e autorevole. Assicurati chiarezza con i sottotitoli/caption di HeyGen per accessibilità e comprensione.
Motore Creativo
Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro
Creazione Video Nativa da Prompt
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.
Generazione Video End-to-End
Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.
Costruito con Struttura e Intenzione
A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.
Casi d'Uso
Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.
Formazione Scalata per il Cambiamento.
Crea e diffondi in modo efficiente contenuti formativi a una forza lavoro globale, accelerando l'adozione digitale e il cambiamento organizzativo.
Coinvolgimento dell'Apprendimento Migliorato.
Sfrutta l'AI per creare video formativi coinvolgenti e memorabili, migliorando la comprensione e la ritenzione di nuovi processi durante il cambiamento organizzativo.
Domande Frequenti
Come può HeyGen supportare gli strumenti di gestione del cambiamento AI e le iniziative di trasformazione digitale?
HeyGen sfrutta avatar AI avanzati e capacità di text-to-video per generare rapidamente contenuti video coinvolgenti per la gestione del cambiamento organizzativo. Questo semplifica la comunicazione per la trasformazione digitale, garantendo messaggi coerenti e un miglior coinvolgimento dei dipendenti.
Quali funzionalità offre HeyGen per creare contenuti efficaci di formazione e onboarding durante la gestione del cambiamento aziendale?
HeyGen offre una suite robusta di funzionalità tra cui modelli e scene personalizzabili, generazione di voiceover professionali e controlli di branding per creare video formativi di impatto. Questi strumenti facilitano il rapido dispiegamento di guide in-app e materiali didattici vitali per l'implementazione di successo di una piattaforma di adozione digitale.
HeyGen può integrarsi con i sistemi esistenti per semplificare l'automazione dei flussi di lavoro per la gestione del cambiamento?
HeyGen è progettato per migliorare i tuoi processi esistenti consentendo l'esportazione facile di contenuti video di alta qualità per varie piattaforme e canali di comunicazione. La sua flessibilità di output supporta l'incorporamento senza soluzione di continuità nei sistemi di gestione dell'apprendimento e altre piattaforme per potenziare l'automazione dei flussi di lavoro all'interno della tua strategia di gestione del cambiamento.
Come garantisce HeyGen video di qualità professionale per comunicazioni critiche di gestione del cambiamento organizzativo?
HeyGen utilizza avanzate capacità di text-to-video da script e avatar AI realistici per produrre contenuti video raffinati, completi di sottotitoli/caption automatici e ridimensionamento del rapporto d'aspetto. Questo assicura che le tue intuizioni basate sui dati e i messaggi critici siano trasmessi con chiarezza e impatto su tutte le piattaforme rilevanti per una gestione efficace del cambiamento organizzativo.