Creatore di Video per Casi Aziendali: Crea Video Efficaci

Crea video persuasivi per casi aziendali che vincono. La nostra funzione di testo-a-video semplifica il tuo flusso di lavoro.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video di marketing dinamico di 30 secondi rivolto a potenziali clienti sui social media, mettendo in mostra una nuova funzionalità del prodotto con una forte call-to-action. Utilizza immagini vivaci, musica di sottofondo energica e una narrazione persuasiva creata utilizzando la capacità di testo-a-video di HeyGen per guidare le conversioni.
Prompt di Esempio 2
Produci un aggiornamento aziendale informativo di 45 secondi per dipendenti e stakeholder, dettagliando i recenti successi e gli obiettivi futuri. Il video dovrebbe avere un'estetica aziendale accogliente con elementi di branding, presentando una voce fuori campo amichevole e autorevole generata attraverso la funzione di generazione di voce fuori campo di HeyGen, promuovendo un senso di collaborazione.
Prompt di Esempio 3
Progetta un video di formazione chiaro di 50 secondi per i nuovi assunti, illustrando un processo aziendale passo dopo passo con un'enfasi sulla chiarezza e facilità d'uso. Impiega uno stile visivo pulito e istruttivo con una narrazione calma, sfruttando i modelli e le scene di HeyGen per strutturare il contenuto in modo efficace e garantire una facile comprensione.
step previewstep preview
step previewstep preview
step previewstep preview
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Creatore di Video per Casi Aziendali

Produci rapidamente video per casi aziendali coinvolgenti che catturano il tuo pubblico e guidano i risultati con la nostra piattaforma intuitiva potenziata dall'AI.

1
Step 1
Seleziona un Modello
Scegli tra una varietà di modelli e scene progettati professionalmente per avviare la creazione del tuo video per casi aziendali, oppure inizia con una tela bianca per una personalizzazione completa.
2
Step 2
Crea il Tuo Contenuto
Trasforma il tuo script in scene video dinamiche istantaneamente. La nostra AI genera intelligentemente immagini e adatta il ritmo dal tuo input di testo-a-video.
3
Step 3
Applica Immagini e Branding
Personalizza il tuo video con il logo, i colori e i caratteri del tuo marchio utilizzando controlli di branding completi per mantenere un aspetto professionale coerente.
4
Step 4
Esporta e Condividi
Scarica il tuo video aziendale di alta qualità in vari formati e rapporti d'aspetto per una condivisione senza problemi attraverso presentazioni, siti web e canali di marketing video.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Mostra Storie di Successo dei Clienti

Sviluppa storie di successo dei clienti di grande impatto utilizzando video AI, costruendo fiducia e dimostrando il valore delle tue soluzioni aziendali.

background image

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di video aziendali?

HeyGen semplifica la creazione di video aziendali sfruttando strumenti potenziati dall'AI, permettendoti di generare video professionali da script testuali in pochi minuti. La sua interfaccia intuitiva e i vari modelli rendono facile produrre contenuti video di alta qualità senza esperienza di editing estesa, risparmiando tempo prezioso.

Posso personalizzare i miei video aziendali con HeyGen?

Assolutamente, HeyGen offre ampie opzioni di personalizzazione per i tuoi video aziendali. Puoi integrare i tuoi media, selezionare da una ricca libreria di media stock e applicare controlli di branding come loghi e colori. Gli avatar AI di HeyGen e i modelli completamente modificabili assicurano che i tuoi video si allineino perfettamente con la tua visione creativa.

Che tipo di qualità video posso aspettarmi da HeyGen?

HeyGen consente la creazione di contenuti video di alta qualità progettati per coinvolgere e impressionare il tuo pubblico. Con avatar AI, voci fuori campo realistiche e sottotitoli automatici, i tuoi video avranno un aspetto professionale e raffinato adatto a tutte le tue esigenze di marketing video su varie piattaforme.

Come migliorano gli Avatar AI la narrazione video in HeyGen?

Gli Avatar AI di HeyGen migliorano significativamente la narrazione video fornendo presentatori coinvolgenti e realistici per i tuoi contenuti. Insieme a un avanzato testo-a-voce e voci fuori campo personalizzate, questi avatar possono trasmettere messaggi chiari e convincenti, perfetti per video esplicativi, social media e altro ancora.

