Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Crea un video vivace di 30 secondi per piccoli imprenditori e imprenditori, mostrando quanto sia facile creare una Storia di Successo del Cliente autentica utilizzando gli avatar AI di HeyGen. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere amichevole e conversazionale, enfatizzando la capacità degli avatar AI di fornire una narrazione chiara e coinvolgente senza una produzione complessa.
Prompt di Esempio 2
Sviluppa un video di brand elegante di 60 secondi per comunicatori aziendali e brand manager, illustrando la personalizzazione senza sforzo di HeyGen attraverso i suoi Modelli e scene per mantenere una perfetta coerenza del brand in vari video di marketing. Il video dovrebbe presentare un'estetica visiva raffinata e una voce narrante sicura, dimostrando come HeyGen migliori l'aderenza al Brand Kit e la produzione creativa.
Prompt di Esempio 3
Genera un video informativo di 45 secondi 'come fare' rivolto a product manager e team di supporto clienti, dettagliando il processo di creazione di contenuti istruttivi con HeyGen, utilizzando specificamente la sua generazione di Voiceover per chiarezza. Il video dovrebbe impiegare uno stile visivo chiaro ed educativo con una voce narrante precisa, rendendo argomenti complessi come 'Come Usare l'AI per Creare un Caso Studio' digeribili e coinvolgenti per gli spettatori.
Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Funziona il Generatore di Video di Casi Studio Aziendali

Trasforma le tue storie di successo in narrazioni visive coinvolgenti con il nostro generatore di video potenziato dall'AI, progettato per efficienza e impatto.

1
Step 1
Incolla il Tuo Script di Caso Studio
Inizia incollando il tuo script di caso studio aziendale o i punti dati chiave direttamente nella piattaforma. La nostra capacità di testo-a-video da script trasformerà efficacemente il tuo contenuto scritto in una base video.
2
Step 2
Scegli un Modello Professionale
Seleziona dalla nostra libreria di modelli progettati professionalmente per impostare istantaneamente il tono visivo e la struttura per il tuo video di caso studio, garantendo un aspetto raffinato.
3
Step 3
Aggiungi Elementi Coinvolgenti
Arricchisci la tua narrazione con voiceover chiari, generati dall'AI o caricati direttamente, e completa la tua storia con media pertinenti dalla nostra vasta libreria.
4
Step 4
Esporta e Condividi Ovunque
Finalizza il tuo video di caso studio coinvolgente. La nostra piattaforma ti consente di esportare la tua creazione in vari formati di aspetto, rendendola pronta per una condivisione senza sforzo sui social media e altre piattaforme di video marketing.

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Amplifica i Casi Studio sui Social Media

Crea facilmente clip video brevi e contenuti per i social media dai tuoi casi studio per aumentare il coinvolgimento e raggiungere un pubblico più ampio online.

Domande Frequenti

Come permette HeyGen di creare casi studio visivamente accattivanti con l'AI?

HeyGen sfrutta il suo generatore di video AI per trasformare i tuoi contenuti in casi studio visivamente accattivanti utilizzando modelli progettati professionalmente. Puoi personalizzare facilmente il tuo video con avatar AI e funzionalità di testo-a-video per una narrazione e un'immagine d'impatto.

Posso personalizzare completamente i miei video generati dall'AI con HeyGen?

Assolutamente, HeyGen offre una suite di editing video completamente personalizzabile, permettendoti di incorporare elementi del tuo Brand Kit come schemi di colori, font e loghi. Il nostro editor drag-and-drop garantisce un controllo creativo completo sui tuoi video di marketing.

Quali vantaggi creativi offre HeyGen per la produzione video?

HeyGen funge da soluzione completa per la produzione video AI, permettendoti di creare video con avatar AI sorprendenti e voiceover naturali in pochi minuti. Questo semplifica il tuo processo di creazione video, rendendolo altamente efficiente per qualsiasi progetto.

Quanto è facile creare video aziendali utilizzando il creatore di video AI di HeyGen?

Il creatore di video AI di HeyGen è progettato per essere facile da usare, permettendoti di creare video aziendali di alta qualità senza competenze di editing estese. Basta inserire il tuo script, scegliere tra vari modelli e lasciare che l'AI generi contenuti professionali.

