Generatore di Spiegazioni per Casi Aziendali: Crea Video Efficaci

Genera spiegazioni potenti per casi aziendali che producono risultati misurabili. Le nostre capacità di trasformare il testo in video trasformano i tuoi script in visuali coinvolgenti.

Crea un video di 1,5 minuti che dimostri come un generatore di spiegazioni alimentato da AI possa semplificare casi aziendali interni complessi per decisori tecnici e responsabili IT. Lo stile visivo dovrebbe essere pulito e professionale, con grafici basati sui dati, accompagnati da una voce autorevole AI. Sfrutta la capacità di HeyGen di trasformare il testo in video per articolare dettagli tecnici intricati in modo chiaro e conciso.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video di 1 minuto che mostri una storia di successo del cliente generata da un generatore di case study AI, rivolto a potenziali clienti e team di vendita. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere coinvolgente e positivo, evidenziando l'impatto reale, con un avatar AI amichevole che presenta la narrazione. Integra la funzione di avatar AI di HeyGen per personalizzare la presentazione della storia di successo.
Prompt di Esempio 2
Produci un video dinamico di 45 secondi per un pitch aziendale di un nuovo prodotto tecnico, rivolto a investitori e potenziali partner. Il video dovrebbe avere uno stile visivo moderno e ad alta energia con tagli rapidi e testo d'impatto sullo schermo, supportato da una voce narrante professionale. Assicurati che tutti i punti chiave siano accessibili con la funzione di sottotitoli/caption di HeyGen, migliorando la chiarezza per una soluzione di generazione video end-to-end.
Prompt di Esempio 3
Progetta un video esplicativo completo di 2 minuti che dettagli le caratteristiche tecniche di un nuovo modulo software, specificamente per product manager, sviluppatori e utenti tecnici. Impiega uno stile visivo dettagliato e istruttivo con dimostrazioni sullo schermo e una voce narrante chiara e concisa. Utilizza i Template e le scene di HeyGen per strutturare il contenuto in modo logico e presentare informazioni complesse in modo efficace, mostrando le nostre capacità di trasformare il testo in video.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Funziona il Generatore di Spiegazioni per Casi Aziendali

Trasforma i tuoi casi aziendali complessi in video esplicativi coinvolgenti e facili da comprendere con il nostro generatore alimentato da AI, progettato per chiarezza e impatto.

1
Step 1
Crea il Tuo Script
Inserisci i dettagli del tuo caso aziendale per generare uno script video o incolla il tuo contenuto esistente. La nostra piattaforma alimentata da AI utilizza la capacità di trasformare il testo in video per dare vita alla tua narrazione.
2
Step 2
Seleziona il Tuo Presentatore
Scegli tra una vasta gamma di avatar AI per rappresentare il tuo marchio e trasmettere il tuo messaggio con una presenza professionale e coinvolgente.
3
Step 3
Applica Elementi del Marchio
Personalizza il tuo video esplicativo utilizzando controlli di branding completi. Integra il tuo logo, i colori aziendali e i font personalizzati per un'identità visiva coerente.
4
Step 4
Genera ed Esporta
Finalizza il tuo video esplicativo per il caso aziendale con una generazione video end-to-end. La nostra piattaforma gestisce tutti gli aspetti, inclusi i sottotitoli automatici, per un asset pronto da condividere e ben rifinito.

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Migliora la comunicazione e la formazione aziendale interna con AI

Migliora la comprensione e il coinvolgimento per spiegazioni aziendali interne e moduli di formazione utilizzando video alimentati da AI.

Domande Frequenti

Come utilizza HeyGen l'AI per generare video esplicativi aziendali?

HeyGen utilizza un'AI avanzata per trasformare gli script in "video esplicativi" professionali generando "avatar AI" realistici e "voiceover AI". Questa "capacità di trasformare il testo in video" consente una "generazione video end-to-end" per comunicazioni aziendali efficaci.

HeyGen può personalizzare gli avatar AI e i contenuti video per adattarsi all'identità del mio marchio?

Sì, HeyGen offre controlli di "branding" robusti che ti permettono di personalizzare completamente "avatar AI" ed elementi video con i tuoi loghi, colori e font specifici. I nostri "template versatili" sono anche progettati per essere adattabili, garantendo un'integrazione senza soluzione di continuità con l'identità del tuo marchio.

Quali funzionalità offre HeyGen per garantire che i miei video esplicativi AI siano accessibili ed efficaci?

HeyGen garantisce che i tuoi video generati da "spiegatori alimentati da AI" siano altamente efficaci e accessibili con funzionalità come "sottotitoli/caption automatici" e strumenti integrati di "generazione di script". Queste capacità migliorano il coinvolgimento degli spettatori e facilitano una comunicazione più chiara del tuo messaggio.

Per quali tipi di contenuti aziendali può essere utilizzato il generatore di video AI di HeyGen?

L'"agente video AI" di HeyGen è ideale per una vasta gamma di contenuti, dai "video esplicativi aziendali interni" e "pitch aziendali e pubblicità" a "storie di successo dei clienti" e "generatori di spiegazioni per casi aziendali". Consente agli utenti di creare rapidamente "video esplicativi" professionali per qualsiasi esigenza di comunicazione.

