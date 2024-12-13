Generatore di Video per Capacità Aziendali: AI-Powered & Coerente con il Brand

Genera video di alta qualità e coerenti con il brand per tutte le tue esigenze di marketing e formazione utilizzando controlli di branding intuitivi.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video esplicativo professionale di 45 secondi rivolto a potenziali clienti, illustrando un nuovo servizio. Questo video dovrebbe presentare uno stile visivo elegante e aziendale con una voce sicura e chiara generata da un avatar AI, evidenziando l'efficienza di un generatore di video AI.
Prompt di Esempio 2
Progetta un annuncio pubblicitario vivace di 15 secondi per i social media rivolto al pubblico generale, catturando l'attenzione con tagli rapidi e musica di sottofondo di tendenza e senza diritti d'autore. Sfrutta il supporto della libreria multimediale/stock di HeyGen per assemblare rapidamente immagini coinvolgenti per questa creazione video d'impatto.
Prompt di Esempio 3
Produci un video informativo di 60 secondi per un pubblico globale diversificato, concentrandoti su un lancio di prodotto con uno stile visivo inclusivo e chiaro. Assicurati l'accessibilità e la portata globale incorporando sottotitoli/caption accurati generati da HeyGen, rendendo questo pezzo di marketing video efficace per la diffusione internazionale.
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Funziona il Generatore di Video per Capacità Aziendali

Crea facilmente video professionali e coerenti con il brand per qualsiasi esigenza aziendale, dalla formazione al marketing, in pochi semplici passaggi con la creazione video AI-powered.

1
Step 1
Incolla il Tuo Script
Inizia incollando il tuo script desiderato nella piattaforma. La nostra AI convertirà automaticamente il tuo testo in un voiceover dal suono naturale, formando la base del tuo video.
2
Step 2
Seleziona il Tuo AI Avatar
Scegli da una vasta libreria di avatar AI per rappresentare il tuo brand. Questi presentatori virtuali consegneranno il tuo script con espressioni e gesti simili a quelli umani, dando vita ai tuoi contenuti.
3
Step 3
Applica Branding & Visuali
Assicurati che il tuo video sia in linea con l'identità del tuo brand. Personalizza i colori, aggiungi il tuo logo e seleziona tra template professionali per creare video coerenti con il brand che risuonano con il tuo pubblico.
4
Step 4
Esporta il Tuo Video Professionale
Una volta che il tuo video è perfetto, esportalo in vari formati adatti a diverse piattaforme. Il tuo video di alta qualità e professionale è ora pronto per i team di marketing, la formazione dei dipendenti o l'abilitazione alle vendite.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Mostra il Successo dei Clienti

Sviluppa potenti storie di successo dei clienti con video AI coinvolgenti per costruire fiducia e accelerare l'abilitazione alle vendite.

Domande Frequenti

Come può HeyGen potenziare i team di marketing per produrre video di alta qualità e coerenti con il brand in modo efficiente?

HeyGen potenzia i team di marketing fornendo un avanzato motore creativo AI per generare video professionali e coerenti con il brand a partire da semplici script. Questo semplifica notevolmente il processo di video marketing, permettendo una comunicazione coerente in tutte le campagne.

Quali caratteristiche creative offre HeyGen per garantire la creazione di video professionali e personalizzati?

HeyGen offre robusti controlli di branding, inclusi loghi e colori personalizzati, insieme a una vasta libreria di template e scene, garantendo che ogni video sia in linea con l'identità del tuo brand. Questo consente la creazione di video altamente professionali su misura per esigenze specifiche.

HeyGen facilita la trasformazione di script testuali in video coinvolgenti utilizzando AI Avatars e template brandizzati?

Sì, HeyGen eccelle nella trasformazione di script testuali in video dinamici con AI Avatars realistici e voiceover personalizzabili. Gli utenti possono sfruttare i template brandizzati per mantenere un aspetto e una sensazione coerenti in tutti i loro contenuti video.

Come semplifica HeyGen il processo di video marketing per le aziende?

HeyGen semplifica il video marketing consentendo la rapida produzione di video professionali senza la necessità di attrezzature complesse o competenze di editing avanzate. Le sue capacità AI accelerano la creazione di contenuti, rendendo il video marketing più accessibile e d'impatto per le aziende.

