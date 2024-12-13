Sblocca l'Efficienza con un Generatore di Video Automatizzati per Aziende

Semplifica i flussi di lavoro di produzione video e crea contenuti professionali rapidamente. Genera video straordinari da script utilizzando l'AI con la funzionalità Text-to-video da script.

Scopri come i responsabili IT e i leader delle operazioni possono migliorare drasticamente le loro pipeline di produzione video con un video di 1 minuto, mostrando l'integrazione senza soluzione di continuità del software di editing video AI di HeyGen. Lo stile visivo dovrebbe essere professionale e pulito, con sovrapposizioni di testo sullo schermo, accompagnato da una voce narrante vivace e sicura. Evidenzia l'uso dei Template e delle scene di HeyGen e degli avatar AI per semplificare i flussi di lavoro di produzione video, dimostrando guadagni di efficienza senza compromettere la qualità.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Esplora il potenziale degli strumenti video generativi AI per i direttori marketing e i creatori di contenuti in un video dinamico di 45 secondi. Questa presentazione visiva moderna e coinvolgente, accompagnata da una voce narrante chiara e persuasiva, dovrebbe illustrare come creare contenuti brevi e accattivanti. Concentrati sulla funzionalità Text-to-video da script di HeyGen e sulla generazione efficiente di Voiceover, dimostrando come questo strumento AI per il video marketing trasformi le idee in video di alta qualità rapidamente.
Prompt di Esempio 2
Impara a rivoluzionare la formazione aziendale e le comunicazioni HR con un video istruttivo di 90 secondi, rivolto a formatori aziendali e specialisti L&D. Lo stile visivo informativo e amichevole, abbinato a una voce narrante calma e articolata, guiderà gli spettatori nell'uso di un generatore di video automatizzato per contenuti educativi. Sottolinea come i Sottotitoli/didascalie di HeyGen e l'ampio supporto della Libreria multimediale/stock consentano un'automazione intelligente, rendendo le informazioni complesse accessibili e coinvolgenti.
Prompt di Esempio 3
Scopri la scalabilità e la portata della tua strategia di contenuti in un video elegante di 1 minuto e 30 secondi progettato per team di marketing aziendale e agenzie digitali. Con uno stile visivo high-tech e aspirazionale e una voce narrante energica e autorevole, questo prompt evidenzia la potenza di un generatore di video AI per la distribuzione multipiattaforma. Mostra la funzionalità di ridimensionamento e esportazione del rapporto d'aspetto di HeyGen, illustrando come adatta senza sforzo i contenuti per vari canali, massimizzando l'impatto su tutta la linea.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funzionano i Generatori di Video Automatizzati per Aziende

Ottimizza la creazione di video per la comunicazione aziendale con l'AI, trasformando il testo in contenuti coinvolgenti in modo efficiente.

1
Step 1
Crea il Tuo Video da uno Script
Inizia inserendo il tuo script di testo. La nostra AI convertirà automaticamente il tuo testo in un video dinamico, sfruttando avanzate capacità di text-to-video.
2
Step 2
Seleziona e Personalizza il Tuo Avatar AI
Migliora il tuo video scegliendo tra una vasta gamma di avatar AI. Puoi personalizzare il loro aspetto e i gesti per rappresentare al meglio il tuo marchio e il tuo messaggio.
3
Step 3
Applica Elementi del Marchio e Modifica
Utilizza i controlli di branding integrati per aggiungere il tuo logo, i colori del marchio e altri elementi visivi. Modifica le scene e affina i visual utilizzando il software di editing video AI intuitivo.
4
Step 4
Esporta e Distribuisci su Piattaforme
Esporta il tuo video finale in vari rapporti d'aspetto ottimizzati per diverse piattaforme. Questo semplifica i tuoi flussi di lavoro di produzione video per una distribuzione multipiattaforma efficiente.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Migliora la Formazione Aziendale con Video AI

.

Utilizza video generati dall'AI per rendere i moduli di formazione più interattivi ed efficaci, migliorando l'engagement e la ritenzione dei dipendenti.

background image

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen i flussi di lavoro di produzione video per le aziende?

HeyGen agisce come un avanzato generatore di video automatizzati per aziende, consentendo agli utenti di creare video di alta qualità in modo efficiente. Il suo software di editing video AI semplifica l'intero processo, dallo script al risultato finale, riducendo significativamente lo sforzo manuale.

HeyGen può creare avatar AI personalizzati per contenuti video diversi?

Sì, HeyGen ti permette di generare avatar AI personalizzati che possono essere utilizzati in vari tipi di video, inclusi video esplicativi e video per i social media. Questa capacità migliora la coerenza del marchio e l'engagement nei tuoi sforzi di video marketing.

Quali caratteristiche rendono HeyGen un efficace generatore di video da testo?

HeyGen sfrutta strumenti video generativi AI all'avanguardia per trasformare script di testo in video coinvolgenti con voiceover realistici e avatar AI. Questo lo rende un generatore di video AI ideale per creare contenuti diversi, dai materiali di marketing ai video brevi.

Come supporta HeyGen le esigenze sofisticate di software di editing video AI?

HeyGen fornisce funzionalità complete di software di editing video AI, inclusi controlli di branding robusti e ridimensionamento del rapporto d'aspetto per la distribuzione multipiattaforma, come YouTube Shorts. Questa automazione intelligente assicura che i tuoi video siano ottimizzati per vari canali.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo