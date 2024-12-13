Creatore di Video di Annuncio Aziendale per Video Straordinari

Crea facilmente video di annuncio professionali con modelli personalizzabili e potente trasformazione del testo in video.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video di annuncio di 45 secondi dal tono caloroso per celebrare un traguardo significativo dell'azienda, destinato ai membri del team interno e ai dipendenti esistenti. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere caldo, professionale e celebrativo, con musica di sottofondo ispiratrice e avatar AI realistici generati tramite HeyGen per trasmettere il tuo messaggio con autenticità.
Prompt di Esempio 2
Produci un video esplicativo informativo di 60 secondi che descriva un nuovo servizio offerto, progettato per i proprietari di piccole imprese e potenziali clienti. Utilizza uno stile visivo chiaro e amichevole con visualizzazioni passo-passo e un voiceover calmo, sfruttando al meglio la funzione di generazione di voiceover di HeyGen per narrare efficacemente i benefici del tuo servizio.
Prompt di Esempio 3
Crea un video di campagna sui social media di 15 secondi accattivante, focalizzato sull'aumento della consapevolezza del marchio, rivolto al pubblico generale su varie piattaforme social. Lo stile visivo dovrebbe essere accattivante e dinamico con testo audace e immagini vivaci, accompagnato da audio di tendenza e sottotitoli/caption di HeyGen per garantire accessibilità e massimo coinvolgimento anche senza audio.
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Funziona il Creatore di Video di Annuncio Aziendale

Crea video di annuncio coinvolgenti con facilità, sfruttando strumenti potenziati dall'AI e modelli professionali per comunicare efficacemente le tue notizie aziendali.

1
Step 1
Seleziona un Modello
Scegli tra una varietà di "modelli video" professionali progettati per annunci aziendali per avviare rapidamente il tuo progetto.
2
Step 2
Personalizza il Tuo Contenuto
Personalizza i dettagli del tuo annuncio aggiungendo il tuo script, quindi arricchisci la tua narrazione con "avatar AI" o media visivi coinvolgenti dalla vasta libreria.
3
Step 3
Applica il Tuo Branding
Assicurati la coerenza del marchio applicando il logo e i colori della tua azienda con i nostri "controlli di branding". Aggiungi musica adatta dalla nostra libreria per migliorare l'impatto del video.
4
Step 4
Esporta e Condividi
Finalizza il tuo video e "scarica il video" in vari formati o ottimizzalo per diverse piattaforme social utilizzando il ridimensionamento flessibile del rapporto d'aspetto.

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Migliora le Comunicazioni Interne

Migliora il coinvolgimento dei dipendenti e la comprensione degli aggiornamenti aziendali o delle iniziative di formazione attraverso annunci dinamici potenziati dall'AI.

Domande Frequenti

Come può HeyGen migliorare i miei video di annuncio creativi?

HeyGen ti consente di produrre video di annuncio coinvolgenti con una varietà di modelli video, avatar AI e supporto di una ricca libreria multimediale, inclusi filmati di repertorio. La nostra piattaforma offre strumenti robusti per dare vita alla tua visione creativa per lanci di prodotti o annunci aziendali generali.

Posso personalizzare facilmente i miei video con l'editor di HeyGen?

Sì, HeyGen offre un editor intuitivo drag-and-drop, che ti permette di personalizzare facilmente i tuoi video con controlli di branding, sottotitoli e musica. Puoi anche generare voiceover realistici e aggiungere elementi call-to-action per perfezionare il tuo messaggio.

Quali strumenti potenziati dall'AI offre HeyGen per la creazione di video?

HeyGen sfrutta strumenti avanzati potenziati dall'AI come la conversione del testo in video e avatar AI realistici per semplificare il tuo processo di creazione video. Puoi generare facilmente contenuti coinvolgenti per piattaforme social o video esplicativi senza esperienza estesa di editing video.

Come posso condividere o scaricare i video creati con HeyGen?

Una volta completato il tuo video, HeyGen ti consente di scaricare facilmente il contenuto video in vari formati adatti a diverse piattaforme. Puoi quindi condividere senza problemi i tuoi video di annuncio rifiniti su tutte le tue piattaforme social per raggiungere efficacemente il tuo pubblico.

