Generatore di Video per Annunci Aziendali: Facile e Impattante
Trasforma il testo in annunci video coinvolgenti istantaneamente con la nostra capacità di trasformare il testo in video da script.
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.
Progetta un video di annuncio sofisticato di 45 secondi per celebrare l'iniziativa di rebranding della tua azienda, mirato a informare e ispirare dipendenti, partner e clienti esistenti. Questo video dovrebbe proiettare un tono professionale e celebrativo attraverso immagini eleganti e una voce narrante calda e articolata, utilizzando la robusta generazione di voiceover di HeyGen per garantire un messaggio chiaro e coerente in tutte le comunicazioni, costruendo un'immagine di Branding più forte con modelli progettati professionalmente.
Produci un video promozionale coinvolgente di 20 secondi per invitare professionisti del settore a un webinar esclusivo, catturando la loro attenzione con immagini energiche, testi audaci e una chiara chiamata all'azione. Coinvolgi il tuo pubblico con un avatar AI come presentatore, alimentato dagli avatar AI di HeyGen, per fornire informazioni chiave in modo convincente, facendo risaltare questo video di annuncio con animazioni dinamiche e una forte presenza.
Sviluppa un video informativo di 60 secondi che descriva un importante aggiornamento di funzionalità per il tuo software, progettato per comunicare chiaramente i benefici agli utenti attuali e ai team di supporto. Adotta uno stile visivo pulito e istruttivo con un focus su catture schermo e sovrapposizioni grafiche, migliorato dai sottotitoli/caption di HeyGen per garantire accessibilità e comprensione, permettendo agli utenti di personalizzare facilmente la loro comprensione dell'aggiornamento tramite modelli video intuitivi.
Motore Creativo
Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro
Creazione Video Nativa da Prompt
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.
Generazione Video End-to-End
Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.
Costruito con Struttura e Intenzione
A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.
Casi d'Uso
Genera Annunci Coinvolgenti per i Social Media.
Crea facilmente video e clip accattivanti per i social media in pochi minuti per annunciare efficacemente notizie e aggiornamenti al tuo pubblico.
Crea Annunci Pubblicitari ad Alte Prestazioni.
Produci rapidamente annunci pubblicitari impattanti e ad alte prestazioni utilizzando video AI, stimolando l'engagement e catturando l'attenzione del pubblico.
Domande Frequenti
Come può HeyGen semplificare la creazione di un video di annuncio aziendale?
HeyGen è un generatore di video di annuncio intuitivo che semplifica il processo di creazione. Con la sua interfaccia facile da usare e modelli progettati professionalmente, puoi produrre rapidamente video di marketing di alta qualità per qualsiasi aggiornamento aziendale.
Quali funzionalità AI offre HeyGen per personalizzare i video di annuncio?
HeyGen sfrutta funzionalità AI avanzate, inclusi avatar AI realistici e trasformazione del testo in video da script, per aiutarti a personalizzare i tuoi video di annuncio. Puoi ulteriormente migliorare il tuo controllo creativo con opzioni di branding, filmati di repertorio e vari modelli video.
HeyGen può aiutare a mantenere la coerenza del brand nei video di annuncio?
Assolutamente. HeyGen fornisce controlli di branding completi, permettendoti di incorporare il tuo logo, i colori del brand e elementi visivi specifici nei tuoi video di annuncio. Questo assicura che ogni video rifletta costantemente l'immagine professionale della tua azienda.
HeyGen supporta vari modelli video e opzioni di esportazione?
Sì, HeyGen offre una vasta gamma di modelli video e consente una personalizzazione flessibile per soddisfare le tue specifiche esigenze di annuncio. Puoi facilmente esportare i tuoi video in diversi rapporti d'aspetto, rendendoli pronti per la condivisione su varie piattaforme online.