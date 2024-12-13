Generatore di Video per Annunci Aziendali: Facile e Impattante

Trasforma il testo in annunci video coinvolgenti istantaneamente con la nostra capacità di trasformare il testo in video da script.

Crea un video di marketing dinamico di 30 secondi per il lancio di un nuovo prodotto rivoluzionario, rivolto a potenziali clienti esperti di tecnologia desiderosi di innovazione. Lo stile visivo dovrebbe essere elegante e futuristico, con animazioni fluide e una colonna sonora energica, sfruttando la capacità di HeyGen di trasformare il testo in video da script per convertire rapidamente il testo di marketing in immagini coinvolgenti, rendendolo un generatore ideale di video per annunci aziendali.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Progetta un video di annuncio sofisticato di 45 secondi per celebrare l'iniziativa di rebranding della tua azienda, mirato a informare e ispirare dipendenti, partner e clienti esistenti. Questo video dovrebbe proiettare un tono professionale e celebrativo attraverso immagini eleganti e una voce narrante calda e articolata, utilizzando la robusta generazione di voiceover di HeyGen per garantire un messaggio chiaro e coerente in tutte le comunicazioni, costruendo un'immagine di Branding più forte con modelli progettati professionalmente.
Prompt di Esempio 2
Produci un video promozionale coinvolgente di 20 secondi per invitare professionisti del settore a un webinar esclusivo, catturando la loro attenzione con immagini energiche, testi audaci e una chiara chiamata all'azione. Coinvolgi il tuo pubblico con un avatar AI come presentatore, alimentato dagli avatar AI di HeyGen, per fornire informazioni chiave in modo convincente, facendo risaltare questo video di annuncio con animazioni dinamiche e una forte presenza.
Prompt di Esempio 3
Sviluppa un video informativo di 60 secondi che descriva un importante aggiornamento di funzionalità per il tuo software, progettato per comunicare chiaramente i benefici agli utenti attuali e ai team di supporto. Adotta uno stile visivo pulito e istruttivo con un focus su catture schermo e sovrapposizioni grafiche, migliorato dai sottotitoli/caption di HeyGen per garantire accessibilità e comprensione, permettendo agli utenti di personalizzare facilmente la loro comprensione dell'aggiornamento tramite modelli video intuitivi.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Generatore di Video per Annunci Aziendali

Crea senza sforzo video di annunci aziendali impattanti online, trasformando le tue idee in contenuti professionali con strumenti intuitivi e funzionalità AI.

1
Step 1
Seleziona un Modello
Inizia il tuo progetto di video di annuncio scegliendo tra una vasta gamma di modelli e scene progettati professionalmente che si adattano al tuo messaggio aziendale. Questo stabilisce la base per il tuo contenuto.
2
Step 2
Personalizza il Tuo Contenuto
Personalizza il modello selezionato utilizzando l'editor intuitivo drag-and-drop. Aggiungi facilmente i tuoi controlli di branding, logo, testo e media per allineare il video con l'identità della tua azienda.
3
Step 3
Migliora con le Funzionalità AI
Eleva il tuo video di annuncio sfruttando potenti funzionalità AI. Genera voiceover realistici dal tuo script utilizzando la generazione avanzata di voiceover, rendendo il tuo messaggio chiaro e coinvolgente.
4
Step 4
Esporta e Condividi
Una volta che il tuo video di annuncio è perfetto, visualizza in anteprima la tua creazione e poi esportala facilmente in vari rapporti d'aspetto. Distribuisci il tuo video di annuncio professionale su tutte le piattaforme desiderate.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Mostra Annunci di Successo dei Clienti

.

Crea video AI coinvolgenti per condividere storie di successo dei clienti, costruendo fiducia e mostrando efficacemente risultati aziendali positivi.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen semplificare la creazione di un video di annuncio aziendale?

HeyGen è un generatore di video di annuncio intuitivo che semplifica il processo di creazione. Con la sua interfaccia facile da usare e modelli progettati professionalmente, puoi produrre rapidamente video di marketing di alta qualità per qualsiasi aggiornamento aziendale.

Quali funzionalità AI offre HeyGen per personalizzare i video di annuncio?

HeyGen sfrutta funzionalità AI avanzate, inclusi avatar AI realistici e trasformazione del testo in video da script, per aiutarti a personalizzare i tuoi video di annuncio. Puoi ulteriormente migliorare il tuo controllo creativo con opzioni di branding, filmati di repertorio e vari modelli video.

HeyGen può aiutare a mantenere la coerenza del brand nei video di annuncio?

Assolutamente. HeyGen fornisce controlli di branding completi, permettendoti di incorporare il tuo logo, i colori del brand e elementi visivi specifici nei tuoi video di annuncio. Questo assicura che ogni video rifletta costantemente l'immagine professionale della tua azienda.

HeyGen supporta vari modelli video e opzioni di esportazione?

Sì, HeyGen offre una vasta gamma di modelli video e consente una personalizzazione flessibile per soddisfare le tue specifiche esigenze di annuncio. Puoi facilmente esportare i tuoi video in diversi rapporti d'aspetto, rendendoli pronti per la condivisione su varie piattaforme online.

