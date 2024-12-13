Creatore di Video Annunci Aziendali: Crea Annunci Straordinari Facilmente

Trasforma senza sforzo i tuoi script in annunci video raffinati utilizzando capacità avanzate di testo in video, risparmiando tempo e risorse.

Crea un annuncio aziendale di 30 secondi che mostri quanto sia facile per i proprietari di piccole imprese e i responsabili marketing produrre annunci video online professionali. Lo stile visivo dovrebbe essere luminoso e ottimista, con una musica di sottofondo vivace e ispiratrice. Metti in evidenza l'ampia gamma di "Modelli e scene" di HeyGen per dimostrare la creazione rapida ed efficace di annunci.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Progetta un annuncio di 45 secondi per i social media, pensato per i marketer dei social media e le agenzie digitali che vogliono catturare il loro pubblico. Utilizza uno stile visivo moderno e dinamico con musica alla moda ed effetti sonori d'impatto. Sfrutta gli "Avatar AI" di HeyGen per presentare i punti di forza principali e stimolare l'engagement, assicurando che l'annuncio sia fresco e altamente condivisibile.
Prompt di Esempio 2
Immagina un video di marketing di 60 secondi per aziende di e-commerce e promotori di prodotti, enfatizzando la semplicità di creare annunci video persuasivi. L'estetica dovrebbe essere pulita e focalizzata sul prodotto, accompagnata da una voce fuori campo amichevole, chiara e professionale. Dimostra le robuste capacità di "Generazione di voce fuori campo" di HeyGen per articolare i benefici del prodotto senza bisogno di talenti dal vivo.
Prompt di Esempio 3
Crea un annuncio video di 20 secondi progettato per creatori di contenuti e team di marketing alla ricerca di soluzioni pubblicitarie versatili. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere professionale e diretto, con una colonna sonora di sottofondo potente e motivazionale. Mostra come l'ampia "Libreria multimediale/supporto stock" di HeyGen consenta contenuti visivi ricchi e diversificati, permettendo annunci video di alta qualità indipendentemente dalle risorse interne.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Creatore di Video Annunci Aziendali

Crea rapidamente video annunci aziendali coinvolgenti ed efficaci con il nostro intuitivo creatore di annunci video online, progettato per aiutarti a catturare l'attenzione e ottenere risultati.

1
Step 1
Seleziona il Tuo Punto di Partenza
Scegli tra una varietà di modelli professionali e scene o genera il tuo video da un prompt di testo per avviare immediatamente il processo di creazione dell'annuncio.
2
Step 2
Personalizza i Tuoi Elementi Visivi
Dai vita al tuo annuncio incorporando avatar AI coinvolgenti o caricando le tue immagini per abbinare perfettamente l'estetica del tuo marchio.
3
Step 3
Affina il Tuo Messaggio
Assicurati che il tuo call-to-action sia chiaro e convincente utilizzando la nostra generazione di voce fuori campo per trasmettere efficacemente il tuo script.
4
Step 4
Esporta e Condividi
Finalizza il tuo annuncio scegliendo il rapporto d'aspetto ottimale per le diverse piattaforme ed esporta il tuo video di alta qualità, pronto a catturare il pubblico su tutti i tuoi annunci sui social media.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Mostra le Storie di Successo dei Clienti

.

Sviluppa testimonianze video autentiche e d'impatto dalle storie di successo dei clienti, costruendo fiducia e credibilità per il tuo marchio.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen semplificare la creazione di annunci video efficaci?

Gli strumenti AI di HeyGen e l'editor intuitivo drag-and-drop semplificano l'intero processo di creazione di video di marketing coinvolgenti. Puoi scegliere tra una vasta gamma di modelli professionali per produrre rapidamente annunci video online accattivanti per qualsiasi campagna.

HeyGen offre avatar AI per video annunci aziendali?

Sì, HeyGen fornisce una selezione diversificata di avatar AI realistici e attori AI per recitare nei tuoi video annunci aziendali, dando vita ai tuoi script. Utilizza i prompt di testo per dirigere la loro performance e creare animazioni dinamiche per un'esperienza di creazione annunci davvero unica.

Cosa rende HeyGen un creatore di annunci video online efficiente?

HeyGen migliora l'efficienza convertendo rapidamente il testo in video, incorporando una generazione di voce fuori campo di alta qualità e fornendo una ricca libreria di media stock. Questo ti consente di produrre rapidamente annunci sui social media e video di marketing professionali con il minimo sforzo grazie alle funzionalità di modifica con un solo clic.

Posso personalizzare il branding e aggiungere call-to-action nei video annunci di HeyGen?

Assolutamente, HeyGen consente un controllo completo del branding per incorporare facilmente il tuo logo e i colori del marchio direttamente in tutti i tuoi video annunci. Puoi integrare senza sforzo call-to-action chiare per guidare il tuo pubblico, assicurando che i tuoi video di marketing raggiungano efficacemente i loro obiettivi come potente creatore di annunci.

