Creatore di Video per Broker per Video Immobiliari Straordinari

Genera video immobiliari accattivanti e aumenta le richieste utilizzando la nostra piattaforma intuitiva e i potenti controlli di branding.

Sviluppa un video coinvolgente di 60 secondi rivolto agli agenti immobiliari, progettato per creare video immobiliari straordinari che catturano l'attenzione. Lo stile visivo dovrebbe essere elegante e moderno, mostrando le proprietà con transizioni invitanti e fluide, accompagnate da una voce narrante sofisticata. Sfrutta l'ampia gamma di "Template e scene" di HeyGen per assemblare rapidamente video di annunci di alta qualità che risuonano con i potenziali acquirenti, facendo sentire ogni presentazione immobiliare di livello premium.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Crea un video persuasivo di 45 secondi per i broker immobiliari focalizzato sulla costruzione di fiducia attraverso video di testimonianze dei clienti. L'estetica visiva dovrebbe essere autentica e calorosa, con avatar AI professionali sullo schermo che forniscono testimonianze genuine, accompagnati da un audio chiaro ed entusiasta. Utilizza gli "Avatar AI" di HeyGen per produrre testimonianze d'impatto in modo efficiente, stabilendo credibilità e mostrando il successo senza richiedere riprese effettive dei clienti.
Prompt di Esempio 2
Progetta un video coinvolgente di 30 secondi per i professionisti immobiliari che mirano a creare reel accattivanti per le piattaforme social. Lo stile visivo dovrebbe essere dinamico e veloce, con sovrapposizioni di testo audaci e transizioni accattivanti, il tutto accompagnato da un audio di sottofondo vivace e conciso. Sfrutta la capacità di HeyGen di "Testo in video da script" per trasformare rapidamente i contenuti scritti in video di marketing immobiliare visivamente accattivanti, perfetti per un consumo rapido e un coinvolgimento massimo.
Prompt di Esempio 3
Produci un video informativo di 50 secondi per le agenzie immobiliari che cercano di migliorare la loro presenza di marca con video di alta qualità. Questo video dovrebbe presentare uno stile visivo professionale e raffinato con grafiche eleganti, garantendo un branding coerente, supportato da una voce narrante autorevole e "Sottotitoli/caption" chiari per l'accessibilità. Sfruttando gli strumenti di "Generazione di voce narrante" e sottotitolazione di HeyGen, le agenzie possono creare facilmente video di marca che trasmettono competenza e raggiungono un pubblico più ampio, consolidando la loro autorità di mercato.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Creatore di Video per Broker

Crea facilmente video immobiliari professionali con il nostro agente video AI. Trasforma i tuoi annunci in contenuti accattivanti e di alta qualità rapidamente.

1
Step 1
Seleziona un Template
Inizia scegliendo dalla nostra vasta gamma di template video immobiliari progettati per mostrare le tue proprietà o servizi con facilità.
2
Step 2
Carica i Tuoi Media
Carica semplicemente foto e clip video della tua proprietà, lasciando che la nostra piattaforma intuitiva li integri nel template scelto senza problemi.
3
Step 3
Affina con l'AI
Utilizza Testo in video da script per generare una narrazione dinamica, assicurando che il tuo messaggio sia chiaro e coinvolgente.
4
Step 4
Esporta e Condividi
Finalizza il tuo video con la nostra opzione di ridimensionamento e esportazione flessibile del rapporto d'aspetto, assicurandoti che appaia perfetto su qualsiasi schermo o piattaforma social.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Video di Testimonianze dei Clienti

.

Sviluppa video di testimonianze dei clienti convincenti con l'AI per costruire fiducia e migliorare la reputazione online della tua agenzia.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen migliorare i miei video di marketing immobiliare?

HeyGen consente ai professionisti immobiliari di creare video straordinari e di alta qualità per il marketing senza riprese. Sfruttando la Creazione Video Potenziata dall'AI, puoi trasformare foto di proprietà o script in video di annunci coinvolgenti e contenuti di marketing utilizzando template video personalizzabili e robusti controlli di branding.

Cosa rende HeyGen un editor video facile da usare per gli agenti immobiliari?

HeyGen offre un creatore di video intuitivo con funzionalità di trascinamento, semplificando il processo di creazione. Puoi facilmente generare video dinamici da testo a video da script, incorporare avatar AI realistici e aggiungere sottotitoli AI automatici, tutto progettato per efficienza e facilità d'uso.

HeyGen può aiutare a creare vari tipi di video immobiliari?

Assolutamente, HeyGen funge da versatile creatore di video per broker, permettendoti di produrre una vasta gamma di video immobiliari. Dai video di annunci professionali ai video di testimonianze dei clienti coinvolgenti, fino ai contenuti ottimizzati per varie piattaforme social, HeyGen è il tuo creatore di video online completo.

Come funziona la Creazione Video Potenziata dall'AI in HeyGen per il settore immobiliare?

La Creazione Video Potenziata dall'AI di HeyGen utilizza sofisticati agenti video AI per dare vita alle descrizioni delle tue proprietà. Ciò significa che puoi generare video professionali con generazione di voce narrante naturale, sottotitoli/caption automatici e utilizzare template e scene predefiniti, tutto senza necessità di riprese.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo