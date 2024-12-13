Il Tuo Generatore di Campagne di Branding Definitivo

Genera facilmente campagne personalizzate per social media ed email. Assicura la coerenza del marchio in tutti i visual con i potenti controlli di branding di HeyGen.

Immagina un video di 45 secondi rivolto ai proprietari di piccole imprese, che mostra come un generatore di campagne di branding intuitivo possa potenziarli. Lo stile visivo dovrebbe essere luminoso e accessibile, con tagli rapidi di piccole imprese di successo, accompagnati da una voce fuori campo incoraggiante e amichevole. Evidenzia quanto sia facile creare campagne personalizzabili utilizzando i Template e le scene di HeyGen e la generazione di Voiceover senza soluzione di continuità, rendendo il marketing professionale accessibile a tutti.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video elegante e dinamico di 60 secondi rivolto ai professionisti del marketing, enfatizzando il potere delle creatività pubblicitarie AI e garantendo la Coerenza del Marchio su tutti i canali con un Generatore di Campagne di Marketing. I visual dovrebbero essere moderni e nitidi, utilizzando la grafica in movimento per illustrare l'integrazione senza soluzione di continuità, completati da una voce sicura e autorevole. Dimostra come gli avatar AI di HeyGen possano presentare concetti pubblicitari diversificati generati da Testo-a-video da script, mantenendo un messaggio di marchio unificato.
Prompt di Esempio 2
Crea un video veloce e informativo di 30 secondi per i marketer digitali e le agenzie, rivelando come uno strumento potenziato dall'AI semplifichi la generazione di contenuti multicanale per campagne sui social media e email marketing. Lo stile visivo dovrebbe essere guidato da infografiche con musica di sottofondo vivace e visual chiari e concisi. Illustra come la libreria multimediale/supporto stock di HeyGen aiuti a reperire rapidamente risorse rilevanti e come i Sottotitoli/caption automatici garantiscano un'ampia accessibilità per tutti i contenuti.
Prompt di Esempio 3
Produci un video coinvolgente di 45 secondi per product manager e fondatori di startup, dimostrando come un potente Generatore di Campagne AI possa accelerare le campagne di lancio del prodotto e ottimizzare le campagne di generazione di lead. I visual dovrebbero essere orientati ai risultati ed energici, con animazioni rapide di metriche in miglioramento, abbinate a una voce persuasiva ed energica. Mostra come il ridimensionamento e l'esportazione del rapporto d'aspetto di HeyGen garantiscano che le campagne appaiano perfette su qualsiasi piattaforma, mentre le sofisticate capacità di Testo-a-video da script consentono una rapida iterazione dei messaggi.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Generatore di Campagne di Branding

Crea facilmente campagne di branding complete con il nostro strumento potenziato dall'AI, garantendo coerenza e raggiungendo efficacemente il tuo pubblico di riferimento.

1
Step 1
Crea il Tuo Brief di Campagna
Inizia inserendo i tuoi obiettivi di marketing e il tuo pubblico di riferimento. Il nostro strumento potenziato dall'AI crea quindi un quadro strategico per la tua campagna di branding.
2
Step 2
Crea Contenuti Diversificati
Sfrutta il Riempimento Automatico dei Contenuti AI per creare istantaneamente creatività pubblicitarie, testi pubblicitari accattivanti e post sui social media su misura per il tuo brief.
3
Step 3
Applica la Coerenza del Marchio
Assicura che l'identità del tuo marchio risplenda in ogni risorsa utilizzando i controlli di branding per il tuo logo, i colori del marchio e i caratteri in tutti i visual e i testi.
4
Step 4
Esporta e Condividi
Esporta le tue risorse di campagna di alta qualità, pronte all'uso, in vari formati, o utilizza le funzionalità integrate per condividere direttamente sulle tue piattaforme social preferite.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Storie di Successo dei Clienti Autentiche

.

Sviluppa testimonianze video convincenti che evidenziano la soddisfazione dei clienti, costruendo fiducia e rafforzando la reputazione del tuo marchio.

background image

Domande Frequenti

Come semplifica il Generatore di Campagne AI di HeyGen la creazione di contenuti di marketing?

Lo strumento potenziato dall'AI di HeyGen ti consente di generare campagne di marketing coinvolgenti trasformando il testo in video con avatar AI e scene dinamiche. Questo semplifica la generazione di contenuti per social media ed email marketing, garantendo la coerenza del marchio e risparmiando tempo prezioso.

HeyGen può aiutare a mantenere la Coerenza del Marchio in tutte le mie campagne pubblicitarie video?

Assolutamente. HeyGen offre robusti controlli di branding, permettendoti di integrare il tuo logo, i colori del marchio e la personalizzazione della voce del marchio in ogni video. Questo assicura che tutte le tue creatività pubblicitarie AI siano perfettamente allineate, rafforzando la consapevolezza del marchio su piattaforme diverse.

Che tipo di materiali di marketing video può generare HeyGen per le mie campagne?

Con HeyGen, puoi facilmente generare varie creatività pubblicitarie AI e contenuti video per campagne di lancio di prodotti o campagne di generazione di lead. Questo include annunci di breve durata, video esplicativi e campagne sui social media, il tutto sfruttando le capacità di Testo-a-video da script.

HeyGen è accessibile per creare campagne video professionali senza esperienza precedente?

Sì, HeyGen è progettato per essere intuitivo, permettendo ai proprietari di piccole imprese e agli utenti senza esperienza di creare campagne personalizzabili di alta qualità. La sua interfaccia user-friendly semplifica la generazione di contenuti video potenti e testi pubblicitari per il tuo pubblico di riferimento.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo