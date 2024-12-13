Generatore di Video di Marca: Crea Video In Linea con il Brand con l'AI

Crea istantaneamente video professionali e in linea con il brand utilizzando il nostro generatore AI. Sfrutta potenti controlli di branding per mantenere la tua identità unica e aumentare le vendite.

Immagina di creare un video prodotto coinvolgente di 30 secondi per imprenditori e-commerce, caratterizzato da uno stile visivo pulito e una voce narrante amichevole e professionale. Questo video di marketing, progettato come un video in linea con il brand, dovrebbe sfruttare le capacità di HeyGen di generazione di video da testo e di voiceover.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video promozionale dinamico di 15 secondi su misura per i social media manager, mostrando le tendenze creative recenti con clip visivamente accattivanti e musica di sottofondo accattivante. Questo video in linea con il brand dovrebbe essere facilmente adattabile per varie piattaforme utilizzando i Template & scene di HeyGen e il ridimensionamento & esportazione del rapporto d'aspetto.
Prompt di Esempio 2
Produci un video esplicativo informativo di 45 secondi per startup tecnologiche che introduce nuove funzionalità, impiegando uno stile visivo elegante e moderno con grafica animata e un presentatore avatar AI professionale. Questo video professionale, cruciale per comunicare l'identità del brand, dovrebbe utilizzare gli avatar AI di HeyGen per una presentazione coinvolgente e Sottotitoli/didascalie per l'accessibilità.
Prompt di Esempio 3
Crea un video di marca versatile di 60 secondi che mostri diverse estetiche del brand, rivolto ai brand manager che necessitano di produrre varianti video diverse. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere raffinato e adattabile, incorporando musica di sottofondo sottile e posizionamenti prominenti del logo del brand, attingendo dal supporto della Libreria multimediale/stock di HeyGen e dai Template & scene per mantenere un messaggio di brand coerente.
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Tuo Generatore di Video di Marca

Crea senza sforzo video professionali e in linea con il brand che risuonano con il tuo pubblico e mantengono la coerenza visiva in tutti i tuoi contenuti.

1
Step 1
Scegli un Template di Marca
Seleziona tra una varietà di template & scene progettati da esperti che si allineano con l'estetica del tuo brand. Questo passaggio fondamentale assicura che i tuoi template di marca incorporino automaticamente la tua identità visiva di base.
2
Step 2
Crea il Tuo Contenuto Video
Trasforma il tuo script in immagini coinvolgenti utilizzando la nostra funzione avanzata di generazione di video da testo. Basta inserire il tuo testo e guarda come il nostro AI genera scene dinamiche e avatar AI per raccontare la tua storia.
3
Step 3
Applica la Tua Identità di Marca
Personalizza ulteriormente il tuo video con controlli di branding per il tuo logo, colori e font. Aggiungi facilmente il tuo logo di marca e regola gli elementi per adattarli perfettamente alla tua identità di marca unica per un messaggio visivo coerente.
4
Step 4
Esporta e Condividi su Piattaforme
Finalizza il tuo video con un ridimensionamento & esportazione del rapporto d'aspetto preciso su misura per varie piattaforme social. Genera output di alta qualità pronti a catturare il tuo pubblico e aumentare l'engagement.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Mostra il Successo dei Clienti

Sviluppa testimonianze video e case study impattanti per costruire fiducia e mettere in evidenza efficacemente il valore comprovato del tuo brand.

Domande Frequenti

Come aiuta HeyGen le aziende a creare video coerenti e in linea con il brand?

HeyGen è un generatore di video AI che consente alle aziende di produrre facilmente video di alta qualità in linea con il brand integrando kit di brand personalizzati, loghi e stili di font preferiti. La nostra piattaforma garantisce che tutti i video di marketing siano costantemente allineati con la tua specifica identità di brand, semplificando il processo di creazione di video di marca.

Posso generare video di marketing coinvolgenti con avatar AI usando HeyGen?

Sì, HeyGen ti permette di creare facilmente video di marketing professionali con avatar AI realistici e voiceover dinamici, direttamente da script di testo a video. Questa capacità potenziata dall'AI semplifica la creazione di video, rendendo semplice produrre contenuti coinvolgenti per varie piattaforme social.

Quali tipi di video professionali può aiutarmi a produrre rapidamente HeyGen?

HeyGen è un generatore di video AI versatile progettato per produrre efficientemente una vasta gamma di video professionali, inclusi video di prodotto, video di marketing e video esplicativi coinvolgenti. La nostra piattaforma offre ricchi template video e un'ampia libreria multimediale per accelerare il tuo processo complessivo di creazione video.

Il processo di creazione video di HeyGen è user-friendly per utenti non tecnici?

Assolutamente, l'interfaccia potenziata dall'AI di HeyGen presenta un editing intuitivo drag-and-drop e una vasta selezione di template video gratuiti, rendendo la creazione di video accessibile a tutti. Puoi produrre facilmente video di alta qualità senza bisogno di competenze tecniche estese o esperienza di editing precedente.

