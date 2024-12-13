Generatore di Contenuti di Marca: AI per Creatività Pubblicitarie In Linea con il Marchio

Aumenta la coerenza del tuo marchio e i tassi di conversione. Crea facilmente contenuti multimediali in linea con il marchio con la nostra potente AI, sfruttando modelli e scene.

Immagina un video di 30 secondi che mostra come i proprietari di piccole imprese possano creare facilmente contenuti in linea con il marchio. Lo stile visivo dovrebbe essere luminoso e user-friendly, con una colonna sonora vivace e una voce narrante chiara e amichevole che spiega come il testo-a-video da script semplifica la creazione di contenuti, trasformando l'utente in un generatore di contenuti di marca in pochi minuti.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Produci un video dinamico di 45 secondi rivolto a professionisti del marketing e team, illustrando la potenza di HeyGen per generare creatività pubblicitarie diversificate. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere moderno e veloce, con un avatar AI coinvolgente che dimostra quanto rapidamente si possano assemblare nuovi annunci utilizzando modelli e scene per varie campagne di marketing e pubblicità.
Prompt di Esempio 2
Sviluppa un video coinvolgente di 60 secondi per aziende di e-commerce e responsabili di prodotto, evidenziando la facilità di creare video di prodotto professionali e contenuti coinvolgenti per i social media. L'estetica dovrebbe essere elegante e focalizzata sul prodotto con immagini nitide e sottotitoli chiari, mostrando come la libreria multimediale/supporto stock aiuti a mantenere gli standard del kit di marca e a raggiungere un branding personalizzato.
Prompt di Esempio 3
Crea un video sofisticato di 30 secondi rivolto ad agenzie di marketing e responsabili di marca, enfatizzando il ruolo di HeyGen come strumento AI per garantire la coerenza del marchio in tutti i contenuti multimediali. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere professionale e coerente, con una generazione di voce narrante raffinata che guida gli spettatori attraverso il processo e dimostra come il ridimensionamento e l'esportazione del rapporto d'aspetto aiutino ad adattare i contenuti per diverse piattaforme senza sforzo.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro



Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Generatore di Contenuti di Marca

Crea facilmente creatività pubblicitarie e contenuti professionali in linea con il marchio con l'AI, garantendo coerenza su tutti i tuoi canali di marketing.

1
Step 1
Carica i Tuoi Asset di Marca
Inizia caricando il tuo kit di marca, inclusi loghi, colori e font, per stabilire il tuo branding personalizzato all'interno del generatore. Questo assicura che tutti i contenuti generati siano in linea con la tua identità visiva unica sfruttando i controlli di branding.
2
Step 2
Crea il Tuo Script di Contenuto
Sfrutta lo strumento AI per redigere script coinvolgenti per i tuoi contenuti di marca. Basta inserire il tuo messaggio chiave e il generatore fornirà una base per i tuoi contenuti multimediali utilizzando le capacità di testo-a-video da script.
3
Step 3
Applica Immagini e Avatar AI
Scegli tra una varietà di modelli e scene, e arricchisci i tuoi contenuti aggiungendo avatar AI o media dalla libreria. Questo passaggio assicura che i tuoi contenuti siano visivamente coinvolgenti e in linea con il marchio.
4
Step 4
Esporta per Uso Multi-Canale
Finalizza le tue creatività pubblicitarie esportandole in vari rapporti d'aspetto ottimizzati per diverse piattaforme di social media. I tuoi contenuti in linea con il marchio sono ora pronti per la pubblicazione con ridimensionamento ed esportazione del rapporto d'aspetto.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Video di Storie di Successo del Cliente di Marca

.

Sfrutta l'AI per creare testimonianze video d'impatto, costruendo fiducia e dimostrando il valore del tuo marchio attraverso narrazioni autentiche dei clienti.

background image

Domande Frequenti

Come aiuta HeyGen a creare creatività pubblicitarie in linea con il marchio?

HeyGen sfrutta l'AI generativa per produrre creatività pubblicitarie e contenuti multimediali di alta qualità e in linea con il marchio. Gli utenti possono mantenere la coerenza del marchio utilizzando opzioni di branding personalizzate, inclusi loghi, colori e stili di carattere, per garantire che tutti i contenuti abbiano un aspetto inconfondibilmente tuo.

HeyGen può produrre efficientemente video di prodotto per i social media?

Sì, HeyGen semplifica la creazione di video di prodotto coinvolgenti e altri video che catturano l'attenzione per le piattaforme di social media. Con le sue capacità di testo-a-video e i diversi avatar AI, puoi trasformare rapidamente script in contenuti multimediali professionali.

Quali strumenti creativi offre HeyGen per utenti senza esperienza di design?

HeyGen consente agli utenti di creare contenuti di marketing e pubblicità di livello professionale senza bisogno di designer. Offre una ricca libreria di modelli e controlli di branding, permettendoti di applicare facilmente il branding personalizzato con i tuoi colori, font e immagini professionali.

Quanto è versatile HeyGen per diversi formati pubblicitari?

HeyGen agisce come un generatore di contenuti di marca completo, supportando vari formati pubblicitari oltre ai video. Puoi creare efficientemente annunci video dinamici, banner pubblicitari statici e persino annunci UGC, garantendo che la tua strategia di marketing sia robusta su tutti i canali.

