Generatore di Contenuti di Marca: AI per Creatività Pubblicitarie In Linea con il Marchio
Aumenta la coerenza del tuo marchio e i tassi di conversione. Crea facilmente contenuti multimediali in linea con il marchio con la nostra potente AI, sfruttando modelli e scene.
Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.
Produci un video dinamico di 45 secondi rivolto a professionisti del marketing e team, illustrando la potenza di HeyGen per generare creatività pubblicitarie diversificate. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere moderno e veloce, con un avatar AI coinvolgente che dimostra quanto rapidamente si possano assemblare nuovi annunci utilizzando modelli e scene per varie campagne di marketing e pubblicità.
Sviluppa un video coinvolgente di 60 secondi per aziende di e-commerce e responsabili di prodotto, evidenziando la facilità di creare video di prodotto professionali e contenuti coinvolgenti per i social media. L'estetica dovrebbe essere elegante e focalizzata sul prodotto con immagini nitide e sottotitoli chiari, mostrando come la libreria multimediale/supporto stock aiuti a mantenere gli standard del kit di marca e a raggiungere un branding personalizzato.
Crea un video sofisticato di 30 secondi rivolto ad agenzie di marketing e responsabili di marca, enfatizzando il ruolo di HeyGen come strumento AI per garantire la coerenza del marchio in tutti i contenuti multimediali. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere professionale e coerente, con una generazione di voce narrante raffinata che guida gli spettatori attraverso il processo e dimostra come il ridimensionamento e l'esportazione del rapporto d'aspetto aiutino ad adattare i contenuti per diverse piattaforme senza sforzo.
Motore Creativo
Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro
Creazione Video Nativa da Prompt
Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.
Generazione Video End-to-End
Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.
Costruito con Struttura e Intenzione
A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.
Casi d'Uso
Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.
Generazione di Creatività Pubblicitarie Alimentate dall'AI.
Produci rapidamente annunci video ad alte prestazioni e in linea con il marchio che catturano l'attenzione e guidano le conversioni per le tue campagne di marketing.
Contenuti di Marca Coinvolgenti per i Social Media.
Crea video e clip di marca accattivanti per le piattaforme di social media in pochi minuti, coinvolgendo costantemente il tuo pubblico con contenuti freschi.
Domande Frequenti
Come aiuta HeyGen a creare creatività pubblicitarie in linea con il marchio?
HeyGen sfrutta l'AI generativa per produrre creatività pubblicitarie e contenuti multimediali di alta qualità e in linea con il marchio. Gli utenti possono mantenere la coerenza del marchio utilizzando opzioni di branding personalizzate, inclusi loghi, colori e stili di carattere, per garantire che tutti i contenuti abbiano un aspetto inconfondibilmente tuo.
HeyGen può produrre efficientemente video di prodotto per i social media?
Sì, HeyGen semplifica la creazione di video di prodotto coinvolgenti e altri video che catturano l'attenzione per le piattaforme di social media. Con le sue capacità di testo-a-video e i diversi avatar AI, puoi trasformare rapidamente script in contenuti multimediali professionali.
Quali strumenti creativi offre HeyGen per utenti senza esperienza di design?
HeyGen consente agli utenti di creare contenuti di marketing e pubblicità di livello professionale senza bisogno di designer. Offre una ricca libreria di modelli e controlli di branding, permettendoti di applicare facilmente il branding personalizzato con i tuoi colori, font e immagini professionali.
Quanto è versatile HeyGen per diversi formati pubblicitari?
HeyGen agisce come un generatore di contenuti di marca completo, supportando vari formati pubblicitari oltre ai video. Puoi creare efficientemente annunci video dinamici, banner pubblicitari statici e persino annunci UGC, garantendo che la tua strategia di marketing sia robusta su tutti i canali.