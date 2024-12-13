Generatore di Video di Marca: Crea Video In Linea con il Marchio Velocemente

Sfrutta strumenti potenziati dall'AI per produrre rapidamente video coinvolgenti in linea con il marchio, utilizzando modelli e scene versatili per raccontare la tua storia e aumentare le vendite.

Immagina una vivace presentazione di un generatore di video di 30 secondi progettata per i proprietari di piccole imprese, dimostrando quanto sia facile creare video professionali in linea con il marchio. Lo stile visivo dovrebbe essere luminoso e moderno, con una traccia audio vivace e ispiratrice, evidenziando la capacità di HeyGen di trasformare istantaneamente il testo in video da un copione per dare vita alle loro idee.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sei un team di marketing che cerca di rivoluzionare il processo di creazione video? Crea un video esplicativo dinamico di 45 secondi rivolto a marketer e creatori di contenuti, mostrando la potenza di un generatore di video AI. Lo stile visivo dovrebbe essere pulito e coinvolgente, con una voce fuori campo sicura e articolata, concentrandosi su come gli avatar AI di HeyGen possano trasmettere messaggi con impatto.
Prompt di Esempio 2
Immagina un video di testimonianza elegante di 60 secondi per imprenditori, che illustra l'efficienza dell'utilizzo di modelli video per un marketing video efficace. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere professionale e raffinato, con una colonna sonora aspirazionale e una voce fuori campo chiara, enfatizzando come i diversi modelli e scene di HeyGen diano impulso alla loro narrazione.
Prompt di Esempio 3
Crea un annuncio sui social media veloce di 15 secondi su misura per i gestori di social media, dimostrando quanto rapidamente possano produrre contenuti coinvolgenti che si allineano con il loro Kit del marchio. Lo stile visivo dovrebbe essere alla moda e visivamente ricco con una traccia audio moderna e accattivante, mostrando le ampie opzioni disponibili attraverso il supporto della libreria multimediale/stock di HeyGen per immagini accattivanti.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Tuo Generatore di Video di Marca

Crea senza sforzo video professionali e in linea con il marchio per catturare il tuo pubblico e raccontare la tua storia unica con strumenti potenziati dall'AI.

1
Step 1
Seleziona un Punto di Partenza
Scegli da una vasta libreria di modelli video professionali o incolla il tuo copione per generare istantaneamente un video con AI, fornendo una solida base per il tuo video di marca attraverso i nostri ampi Modelli e scene.
2
Step 2
Applica la Tua Identità di Marca
Integra il tuo unico Kit del marchio, inclusi loghi, colori e font, per garantire che ogni video rifletta l'estetica della tua azienda e mantenga visivi coerenti in linea con il marchio attraverso i controlli di Branding (logo, colori).
3
Step 3
Affina con Contenuti Dinamici
Affina la tua narrazione generando voci fuori campo personalizzate con la generazione di Voiceover e migliora ulteriormente la tua narrazione incorporando musica coinvolgente e sovrapposizioni di testo dinamiche.
4
Step 4
Esporta e Distribuisci
Finalizza la creazione del tuo video rivedendo e apportando eventuali ultime modifiche. Quindi, esporta facilmente il tuo video di marca di alta qualità con ridimensionamento ed esportazioni del rapporto d'aspetto, pronto per tutte le tue piattaforme social e canali di marketing.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Condividi Storie di Successo dei Clienti Coinvolgenti

Sfrutta l'AI per produrre autentici video di successo dei clienti, costruendo fiducia e mostrando l'impatto reale del tuo marchio.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen aiutarmi a creare video in linea con il marchio rapidamente?

HeyGen ti consente di produrre facilmente video professionali e in linea con il marchio utilizzando il suo intuitivo generatore di video AI. Sfrutta modelli video personalizzabili e integra il tuo Kit del marchio per garantire coerenza in tutti i tuoi contenuti di marketing video.

Quali tipi di strumenti potenziati dall'AI offre HeyGen per la creazione di video?

HeyGen fornisce potenti strumenti potenziati dall'AI, inclusi avatar AI avanzati e generazione di video dal testo dei tuoi copioni. Queste funzionalità semplificano il processo di creazione video, permettendoti di concentrarti facilmente su una narrazione coinvolgente.

Posso personalizzare i modelli video in HeyGen per adattarli a esigenze specifiche?

Assolutamente! HeyGen offre un'ampia selezione di modelli video completamente personalizzabili. Puoi personalizzarli con l'editing drag-and-drop, integrare risorse dalla libreria multimediale e aggiungere musica o effetti sonori per creare video unici e in linea con il marchio.

Come supporta HeyGen il video marketing su varie piattaforme?

HeyGen ottimizza i tuoi sforzi di video marketing consentendo la facile creazione di contenuti coinvolgenti come video esplicativi. La piattaforma supporta vari rapporti d'aspetto ed esportazioni, garantendo che i tuoi video abbiano un aspetto eccezionale e funzionino efficacemente su tutte le piattaforme social per aumentare il coinvolgimento.

