Creatore di Video UGC per il Brand: Crea Annunci Autentici Velocemente

Trasforma i copioni in video UGC autentici con avatar AI, aumentando il coinvolgimento e accelerando la creazione di contenuti.

Crea un video esplicativo dinamico di 30 secondi rivolto a proprietari di piccole imprese e marketer digitali, mostrando quanto sia facile diventare un "creatore di video UGC per il brand". Lo stile visivo dovrebbe essere moderno e coinvolgente, utilizzando gli "avatar AI" di HeyGen per presentare recensioni o dimostrazioni di prodotto accattivanti, accompagnati da una voce fuori campo vivace e professionale che evidenzi efficienza e autenticità.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video istruttivo di 45 secondi rivolto a imprese di e-commerce e agenzie pubblicitarie, illustrando la potenza degli "annunci UGC" generati rapidamente tramite AI. Il video dovrebbe adottare uno stile visivo pulito e orientato alla dimostrazione, con una voce fuori campo autentica e amichevole che guidi gli spettatori attraverso il processo di trasformazione dei copioni in immagini accattivanti utilizzando la capacità di "Testo a video da copione" di HeyGen per produrre campagne ad alta conversione.
Prompt di Esempio 2
Produci un video persuasivo di 60 secondi per product manager e team di successo clienti, dimostrando l'impatto dei "video di testimonianza" autentici creati con "avatar AI". L'estetica visiva dovrebbe essere raffinata e professionale, imitando un setup da intervista, con un audio chiaro e persuasivo generato utilizzando la funzione di "Generazione di voce fuori campo" di HeyGen, trasmettendo efficacemente la soddisfazione del cliente e il valore del prodotto senza riprese tradizionali.
Prompt di Esempio 3
Crea un breve video di 15 secondi per i social media manager e i creatori di contenuti, evidenziando come produrre rapidamente "AI Shorts" coinvolgenti che si distinguano. Questo video richiede un'estetica visivamente accattivante e di tendenza, incorporando musica di sottofondo energica, e dovrebbe dimostrare la creazione rapida di contenuti utilizzando i "Modelli e scene" pre-progettati di HeyGen per compilare "video UGC" dinamici senza sforzo.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Creatore di Video UGC per il Brand

Crea rapidamente video UGC e annunci autentici per il tuo brand utilizzando la piattaforma AI di HeyGen, imitando facilmente i creatori reali.

1
Step 1
Crea il Tuo Copione UGC
Inizia creando il messaggio desiderato. Utilizza la nostra capacità di Testo a video da copione per trasformare senza sforzo le tue idee in contenuti video dinamici, perfetti per simulare video generati dagli utenti autentici.
2
Step 2
Seleziona il Tuo Talento AI
Scegli tra una vasta gamma di avatar AI per rappresentare il tuo brand o imitare un creatore reale. I nostri avatar AI possono presentare il tuo copione in modo naturale, aggiungendo un tocco autentico ai tuoi contenuti generati dagli utenti.
3
Step 3
Migliora con Immagini e Sottotitoli
Raffina il tuo video aggiungendo immagini pertinenti, musica di sottofondo e sottotitoli di qualità professionale. Questo aiuta a migliorare l'accessibilità e il coinvolgimento, assicurando che il tuo messaggio risuoni efficacemente.
4
Step 4
Esporta e Distribuisci il Tuo Annuncio UGC
Una volta soddisfatto, esporta il tuo video di alta qualità in vari formati e rapporti d'aspetto adatti a piattaforme come TikTok o YouTube. Distribuisci facilmente i tuoi nuovi annunci UGC per aumentare il coinvolgimento e le conversioni.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Mostra Video di Testimonianze dei Clienti

.

Trasforma le storie di successo dei clienti in potenti video di testimonianza con AI, costruendo fiducia e credibilità per il tuo brand.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen semplificare la creazione di contenuti video accattivanti?

HeyGen agisce come un generatore di video AI intuitivo, permettendo ai creatori di trasformare rapidamente i copioni in video coinvolgenti. Questa capacità semplifica l'intero flusso di lavoro di marketing, consentendo una produzione di contenuti efficiente e d'impatto.

Cosa rende HeyGen un efficace creatore di video UGC per campagne creative?

HeyGen semplifica la creazione di video UGC per il brand sfruttando avatar AI realistici e attori parlanti, ideali per produrre annunci UGC coinvolgenti e video di testimonianza su larga scala, rispondendo direttamente alle esigenze delle campagne creative.

HeyGen può aiutare a ottimizzare i video per varie piattaforme come TikTok e YouTube?

Sì, le funzionalità di HeyGen includono Sottotitoli Automatici e supportano oltre 140 lingue, rendendo i tuoi video accessibili e ottimizzati per piattaforme come TikTok e YouTube. Puoi anche regolare i rapporti d'aspetto e i formati di esportazione per le diverse esigenze dei social media.

Come supporta HeyGen le diverse esigenze di creazione video, dai corti AI ai video di testimonianza?

HeyGen offre un Editor Integrato con vari modelli e una robusta libreria multimediale, permettendo ai creatori di produrre tutto, dai rapidi corti AI ai video di testimonianza professionali. Questo strumento completo consente un ampio controllo creativo sui tuoi progetti video.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo