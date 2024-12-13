Generatore di UGC del marchio: Scala Annunci Video Autentici con AI

Immagina un video vibrante di 30 secondi rivolto ai brand D2C, che mostra come possano diventare istantaneamente un potente generatore di UGC del marchio. Questo video dovrebbe presentare un'estetica moderna, vivace e veloce, con una colonna sonora allegra e una voce narrante energica, dimostrando la facilità di trasformare un semplice script in testimonianze coinvolgenti dei clienti utilizzando la funzione di testo-a-video di HeyGen, tutto senza riprese tradizionali.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Per le agenzie di marketing, crea un video professionale di 45 secondi che evidenzi l'enorme potenziale degli annunci AI per scalare le campagne dei clienti. Lo stile visivo dovrebbe essere pulito, dinamico e mostrare scenari diversi con gli avatar AI realistici di HeyGen, accompagnati da una narrazione sicura e persuasiva che spiega come raggiungere un pubblico più ampio con creatività pubblicitarie varie e di alta qualità.
Prompt di Esempio 2
I creatori di contenuti che cercano di produrre video d'impatto senza apparire in video apprezzeranno questo pezzo istruttivo ma ispiratore di 60 secondi. Presenta un flusso di lavoro di un generatore di video UGC AI con un tono educativo e transizioni cinematografiche, dimostrando come creare recensioni di prodotti coinvolgenti o contenuti basati su storie utilizzando la generazione di voiceover di HeyGen per dare vita ai loro script.
Prompt di Esempio 3
Sviluppa un video di tendenza di 30 secondi per i social media manager, illustrando come possano creare facilmente contenuti brevi e accattivanti. Utilizza tagli rapidi, testo coinvolgente sullo schermo e una voce amichevole e informale, concentrandoti su come i modelli e le scene di HeyGen possano essere rapidamente personalizzati con un avatar AI per generare post diversi e accattivanti per varie piattaforme social.
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Generatore di UGC del Marchio

Crea facilmente video di contenuti generati dagli utenti (UGC) coinvolgenti per le campagne pubblicitarie e i social media del tuo marchio, sfruttando la potente AI senza bisogno di apparire in video.

1
Step 1
Crea il Tuo Script Video
Inizia scrivendo o incollando il tuo script. La capacità di testo-a-video di HeyGen trasforma il tuo testo in contenuti video dinamici, fungendo da base per un generatore di video UGC AI.
2
Step 2
Seleziona il Tuo Avatar AI
Scegli da una libreria diversificata di avatar AI per rappresentare il tuo marchio o prodotto. Questo ti permette di generare video UGC dall'aspetto autentico senza apparire in video, con attori AI.
3
Step 3
Aggiungi Elementi del Marchio
Personalizza il tuo video applicando l'identità visiva del tuo marchio. Utilizza i controlli di branding (logo, colori) per garantire coerenza e rafforzare il messaggio del tuo marchio all'interno dell'output del generatore di UGC del marchio.
4
Step 4
Esporta e Distribuisci i Tuoi Annunci
Finalizza il tuo video e utilizza il ridimensionamento del rapporto d'aspetto e le esportazioni per prepararlo per varie piattaforme. Genera annunci AI coinvolgenti in modo efficiente per scalare le tue campagne pubblicitarie e raggiungere un pubblico più ampio.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Automatizza i Video Testimonial dei Clienti

.

Trasforma il feedback autentico dei clienti in video testimonial d'impatto, costruendo fiducia e mostrando il successo del tuo marchio con facilità.

Domande Frequenti

Come permette HeyGen la creazione di annunci AI creativi e la generazione di UGC?

HeyGen consente ai creatori di contenuti e alle agenzie di marketing di produrre annunci AI di alta qualità e UGC senza apparire in video. Sfruttando avatar AI avanzati e capacità di testo-a-video, puoi generare rapidamente contenuti video coinvolgenti per le tue campagne.

Posso creare video con avatar AI diversi con HeyGen?

Sì, HeyGen funge da piattaforma creativa AI dove puoi generare video dinamici con avatar AI direttamente dal testo. Basta inserire il tuo script, scegliere tra una selezione di attori AI realistici, e HeyGen produrrà un video professionale con voiceover sincronizzati.

Quali benefici offre HeyGen ai brand D2C per scalare le campagne pubblicitarie?

HeyGen fornisce ai brand D2C e alle agenzie di marketing una soluzione efficiente di produzione video AI per scalare rapidamente le campagne pubblicitarie. Con modelli personalizzabili, controlli di branding e ridimensionamento del rapporto d'aspetto, puoi creare contenuti coerenti e di grande impatto per varie piattaforme.

Quanto è versatile HeyGen per la produzione video AI generale?

HeyGen è uno strumento completo di produzione video AI che consente ai creatori di contenuti di generare facilmente vari tipi di video, inclusi UGC del marchio. Le sue funzionalità, come una ricca libreria multimediale e sottotitoli automatici, semplificano il processo di creazione per diverse esigenze di contenuto.

