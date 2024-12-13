Creatore di Video di Formazione del Marchio: Crea Contenuti Coinvolgenti

Potenzia il tuo team con video di formazione professionali e coerenti con il marchio. Personalizza ogni dettaglio per una condivisione efficace della conoscenza utilizzando i controlli di branding di HeyGen.

Crea un video tutorial di 60 secondi rivolto ai nuovi dipendenti, illustrando i processi aziendali essenziali. Questo video dovrebbe presentare immagini pulite e professionali con dimostrazioni chiare e passo-passo e una voce narrante amichevole e coinvolgente per facilitare un'efficace formazione dei dipendenti. Sfrutta i modelli e le scene estese di HeyGen per avviare la produzione e mantenere un aspetto coerente del marchio.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Immagina un video di 45 secondi dedicato a promuovere la condivisione della conoscenza tra tutti i dipartimenti aziendali. Questo pezzo raffinato dovrebbe presentare un branding coerente e utilizzare un avatar AI professionale per trasmettere messaggi chiave, accompagnato da musica di sottofondo vivace. L'obiettivo è allineare il tuo team su nuove iniziative, rendendo le informazioni digeribili e coinvolgenti.
Prompt di Esempio 2
Sviluppa un video conciso di 30 secondi che dimostri quanto velocemente gli specialisti L&D possano aggiornare i video di formazione esistenti. Questa presentazione dinamica dovrebbe utilizzare tagli rapidi e sovrapposizioni di testo chiare sullo schermo, supportate da una narrazione concisa. Evidenzia la potenza del Text-to-video da script per generare rapidamente nuovi contenuti e applicare il branding automatico per l'efficienza.
Prompt di Esempio 3
Produci un video convincente di 75 secondi che sottolinei l'importanza di mantenere la coerenza del marchio in tutte le comunicazioni esterne per i team di marketing. Visivamente accattivante, questo video presenterà elementi di marca coerenti, un presentatore sicuro e filmati di supporto B-roll che dimostrano la conformità al marchio, garantendo l'accessibilità con sottotitoli/didascalie. Mostra come i modelli brandizzabili aiutano a salvaguardare l'integrità del tuo marchio.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Creatore di Video di Formazione del Marchio

Ottimizza la formazione dei dipendenti e la condivisione della conoscenza con video di formazione professionali e coerenti con il marchio. Crea contenuti coinvolgenti per allineare il tuo team e risparmiare tempo e risorse del tuo marchio.

1
Step 1
Seleziona un Modello o Inizia da uno Script
Avvia il tuo progetto scegliendo tra modelli brandizzabili o converti il tuo testo in un video in stile tutorial con le capacità text-to-video da script, rendendo facile la creazione di video di formazione.
2
Step 2
Applica la Tua Identità di Marca
Assicura la coerenza del marchio applicando il tuo logo e i colori del marchio utilizzando i controlli di branding. Le nostre funzionalità di branding automatico ti aiutano a preservare l'integrità visiva del tuo marchio senza sforzo.
3
Step 3
Aggiungi Contenuti Coinvolgenti e Narrazione
Migliora i tuoi video di formazione con la registrazione dello schermo per demo software o genera voice over professionali. Includi facilmente elementi visivi essenziali e narrazione per chiarire i contenuti della formazione dei dipendenti.
4
Step 4
Esporta e Condividi il Tuo Video
Finalizza il tuo video di formazione ed esportalo in vari formati di proporzioni. Condividilo con il tuo team tramite un link tracciabile per facilitare la condivisione della conoscenza e monitorare efficacemente il coinvolgimento.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Ispira l'Allineamento del Team con Video Motivazionali

.

Motiva e allinea il tuo team creando video ispiratori e brandizzati per l'onboarding e lo sviluppo continuo.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen semplificare il processo di creazione di video di formazione?

HeyGen semplifica la creazione di video di formazione di alta qualità utilizzando avatar AI avanzati e tecnologia text-to-video. Puoi facilmente produrre contenuti coinvolgenti per la formazione dei dipendenti e la condivisione della conoscenza, assicurando che il tuo team sia sempre allineato con le informazioni essenziali.

HeyGen offre modelli brandizzabili per contenuti di formazione coerenti?

Sì, HeyGen fornisce una vasta gamma di modelli brandizzabili e controlli di branding robusti, permettendoti di applicare automaticamente il logo e i colori della tua azienda. Questo assicura che tutti i tuoi video di formazione mantengano un'identità di marca professionale e coerente, aiutando a preservare l'aspetto unico del tuo marchio.

Quali funzionalità include HeyGen per rendere più efficiente la creazione di video di formazione?

HeyGen offre funzionalità potenti come l'editing con un clic, la generazione di voice over e le capacità di registrazione dello schermo per ridurre drasticamente i tempi di produzione. Puoi anche aggiungere sottotitoli/didascalie e utilizzare un'ampia libreria multimediale per una creazione efficiente di video in stile tutorial.

Le capacità AI di HeyGen sono adatte per video di formazione interattivi?

Assolutamente. HeyGen sfrutta avatar AI e text-to-video da script per consentire la creazione di video di formazione altamente coinvolgenti e personalizzati. Puoi personalizzare i contenuti per offrire lezioni dinamiche, favorendo una migliore condivisione della conoscenza e comprensione per il tuo pubblico.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo