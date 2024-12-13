Creatore di Video Teaser per il Marchio: Crea Teaser Coinvolgenti Istantaneamente

Crea video promozionali straordinari che catturano il tuo pubblico e elevano il tuo marchio, arricchiti da potenti avatar AI.

Crea un video teaser di 30 secondi per un nuovo prodotto tecnologico rivoluzionario, rivolto agli appassionati di tecnologia e agli early adopters. Utilizza immagini eleganti e futuristiche con una colonna sonora elettronica dinamica e suspense, con tagli rapidi per costruire l'attesa senza rivelare tutto. Utilizza gli avatar AI di HeyGen per trasmettere frasi chiave e suggerimenti, generando il video finale direttamente dal tuo script.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video promozionale di 45 secondi per aumentare la consapevolezza del marchio di una linea di moda eco-sostenibile, destinata a consumatori attenti all'ambiente e fashion blogger. Progetta uno stile visivo organico con palette di colori terrosi, illuminazione naturale morbida e una tranquilla colonna sonora acustica che metta in risalto le texture dei capi. Sfrutta i modelli personalizzabili di HeyGen per impostare rapidamente la scena, arricchendo la narrazione con una voce fuori campo generata per descrivere la missione del marchio.
Prompt di Esempio 2
Crea un emozionante teaser di 60 secondi per un evento simile a un trailer cinematografico per un prossimo summit virtuale del settore, destinato a professionisti del settore e potenziali partecipanti. Presenta un montaggio veloce di frammenti di relatori dinamici e grafiche d'impatto, accompagnato da una colonna sonora orchestrale cinematografica e motivante. Assicurati che tutte le informazioni chiave siano accessibili incorporando i sottotitoli automatici di HeyGen, completando le immagini provenienti dalla vasta libreria multimediale.
Prompt di Esempio 3
Produci un video conciso di 20 secondi per il lancio di un rebranding aziendale, specificamente rivolto ai clienti esistenti e ai principali stakeholder come parte di una campagna di marketing più ampia. Lo stile visivo dovrebbe essere moderno, pulito ed elegante, utilizzando transizioni sottili per costruire l'attesa per la rivelazione del nuovo logo, sottolineato da una voce fuori campo AI sofisticata e sicura. Prepara questo teaser d'impatto per varie piattaforme utilizzando la capacità di ridimensionamento e esportazione del rapporto d'aspetto di HeyGen.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Creatore di Video Teaser per il Marchio

Crea video teaser per il marchio coinvolgenti e d'impatto senza sforzo con la nostra piattaforma intuitiva, progettata per catturare il tuo pubblico e aumentare la consapevolezza del marchio.

1
Step 1
Scegli un Modello o Inizia da Zero
Seleziona dalla nostra vasta gamma di modelli personalizzabili progettati per i teaser del marchio, o inizia con una tela bianca per dare vita alla tua visione unica.
2
Step 2
Aggiungi Media e Strumenti AI
Carica i tuoi asset del marchio, sfrutta la nostra ampia libreria di media stock, o genera contenuti dinamici utilizzando strumenti AI avanzati come il testo-a-video da script.
3
Step 3
Personalizza con Elementi del Kit del Marchio
Applica gli elementi del tuo Kit del Marchio, inclusi loghi e colori, per mantenere la coerenza. Aumenta il coinvolgimento aggiungendo sottotitoli professionali e generazione di voce fuori campo.
4
Step 4
Esporta e Condividi il Tuo Teaser
Renderizza il tuo video teaser finale in vari rapporti d'aspetto per diverse piattaforme social, quindi esportalo e condividilo facilmente con il tuo pubblico.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Crea Teaser Dinamici per Prodotti e Marchi

Progetta video di prodotto dinamici e teaser per il marchio che creano entusiasmo e mettono in evidenza le offerte chiave per i potenziali clienti.

Domande Frequenti

Come può HeyGen aiutarmi a creare video teaser per il marchio coinvolgenti?

HeyGen è un creatore di video teaser per il marchio intuitivo che ti consente di produrre contenuti coinvolgenti senza sforzo. Utilizza i nostri strumenti AI, modelli personalizzabili e un'ampia libreria di media stock per creare video promozionali che elevano significativamente la consapevolezza del tuo marchio per le campagne di marketing.

Posso includere avatar AI nei miei video promozionali realizzati con HeyGen?

Sì, HeyGen offre la possibilità di integrare avatar AI realistici nei tuoi video promozionali. Basta utilizzare la funzione di testo-a-video, e la nostra avanzata generazione di voce fuori campo darà vita al tuo script con un presentatore digitale accattivante, perfetto per video di prodotto o trailer cinematografici.

Quali strumenti creativi offre HeyGen per personalizzare i video teaser?

HeyGen offre un editor video online robusto con modelli personalizzabili e un'interfaccia drag-and-drop per un controllo creativo completo. Migliora i tuoi video teaser con sottotitoli generati automaticamente, un Kit del Marchio personalizzato per il controllo del branding e contenuti ricchi dalla nostra libreria di media stock.

Come supporta HeyGen la generazione di video per campagne di marketing su piattaforme social?

HeyGen è un generatore di video AI ideale per campagne di marketing, permettendoti di creare video promozionali ad alto impatto ottimizzati per varie piattaforme social. Con opzioni di ridimensionamento e esportazione flessibili del rapporto d'aspetto, il tuo contenuto manterrà la qualità e avrà un aspetto fantastico ovunque.

