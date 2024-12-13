Creatore di Video di Narrazione del Brand: Crea Narrazioni Coinvolgenti

Crea rapidamente video in linea con il tuo brand utilizzando i nostri diversi Template & scene per una narrazione video avvincente.

598/2000

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Produci un video esplicativo informativo di 45 secondi rivolto a product manager, team di vendita ed educatori che hanno bisogno di semplificare idee complesse. Il video dovrebbe avere uno stile visivo pulito e chiaro con grafica dinamica, supportato da un voiceover amichevole ma autorevole. Sfrutta il Text-to-video di HeyGen da script e il suo ampio supporto di libreria/stock media per illustrare efficacemente le caratteristiche chiave del prodotto o i concetti educativi, semplificando il processo complessivo di creazione del video.
Prompt di Esempio 2
Sviluppa un annuncio video coinvolgente di 30 secondi perfetto per i marketer sui social media e i creatori di contenuti che cercano di catturare l'attenzione istantaneamente. Impiega uno stile visivo veloce, vibrante e moderno con musica di sottofondo di tendenza. Questo prompt incoraggia l'uso dei diversi Template & scene di HeyGen per avviare la creazione e la funzione di ridimensionamento & esportazione del rapporto d'aspetto per ottimizzare per varie piattaforme, garantendo una consegna di contenuti sui social media di impatto.
Prompt di Esempio 3
Progetta un video artistico di 90 secondi per agenzie creative e filmmaker indipendenti, concentrandoti su una narrazione video avanzata. Immagina uno stile visivo cinematografico ed evocativo, arricchito da un design sonoro personalizzato e musica atmosferica. Sfrutta i Sottotitoli/caption di HeyGen per l'accessibilità e il Text-to-video da script per dare vita a narrazioni complesse, dimostrando il potere dei visual AI per ispirare e coinvolgere un pubblico sofisticato.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Creatore di Video di Narrazione del Brand

Trasforma rapidamente la tua narrazione del brand in video coinvolgenti e professionali con strumenti potenziati dall'AI, progettati per catturare il tuo pubblico e comunicare efficacemente il tuo messaggio unico.

1
Step 1
Crea la Base della Tua Storia
Inizia selezionando da una varietà di "Template & scene" professionali o inserendo direttamente il tuo script. Questi layout pre-progettati forniscono un avvio rapido per visualizzare la narrazione del tuo brand.
2
Step 2
Aggiungi Avatar AI Coinvolgenti
Arricchisci la tua storia con "avatar AI" realistici per rappresentare il tuo brand o trasmettere il tuo messaggio. Questi presentatori potenziati dall'AI danno vita alla narrazione del tuo brand con una rappresentazione dinamica e coerente dei personaggi, coinvolgendo direttamente il tuo pubblico.
3
Step 3
Applica Elementi Coerenti con il Brand
Mantieni l'identità del tuo brand utilizzando i "Controlli di branding" per integrare senza soluzione di continuità il tuo logo, colori specifici del brand e font. Arricchisci ulteriormente il tuo video con visuali pertinenti e musica di sottofondo.
4
Step 4
Esporta e Condividi il Tuo Messaggio
Finalizza il tuo video di narrazione del brand, regolando il "Ridimensionamento & esportazione del rapporto d'aspetto" per varie piattaforme. Genera output di alta qualità pronti per la condivisione immediata attraverso i tuoi canali di marketing, assicurando che il tuo messaggio raggiunga efficacemente il tuo pubblico di riferimento.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Genera Contenuti Coinvolgenti per i Social Media

.

Produci rapidamente video e clip accattivanti per i social media, migliorando la presenza del tuo brand e il coinvolgimento del pubblico.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen migliorare la narrazione del brand attraverso la creazione di video?

HeyGen consente agli utenti di diventare creatori di video di narrazione del brand, trasformando script in visuali coinvolgenti. Con avatar AI, template personalizzabili e controlli di branding facili, puoi creare video di marketing coinvolgenti che catturano il tuo pubblico e trasmettono il tuo messaggio in modo efficace.

Posso creare facilmente presentazioni animate di alta qualità e video di marketing con HeyGen?

Sì, HeyGen semplifica la creazione di video AI, permettendoti di produrre presentazioni animate di alta qualità e video di marketing senza sforzo. La sua piattaforma intuitiva, completa di avatar AI e una ricca libreria multimediale, ti aiuta a generare visuali AI professionali senza esperienza estesa di editing video.

Che tipo di video può generare HeyGen per i contenuti sui social media?

HeyGen è un creatore di video versatile perfetto per generare contenuti diversi per i social media, inclusi annunci video coinvolgenti e video esplicativi rapidi. Puoi trasformare il testo in video con sottotitoli generati automaticamente e regolare facilmente i rapporti d'aspetto per varie piattaforme, assicurando che il tuo messaggio raggiunga un pubblico più ampio.

Come assicura HeyGen un branding coerente su tutti i miei asset video?

HeyGen fornisce controlli di branding robusti, permettendoti di incorporare il tuo logo e colori specifici del brand senza soluzione di continuità in tutti i tuoi asset video. Questo assicura che ogni video in linea con il brand mantenga un'identità visiva coerente, rafforzando la narrazione del tuo brand e l'immagine professionale.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo