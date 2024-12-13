Generatore di Video di Storie di Marca: Crea Narrazioni Coinvolgenti

Trasforma senza sforzo le tue idee in storie di marca accattivanti utilizzando le capacità di Text-to-video from script per risultati sorprendenti.

Immagina un video di 45 secondi che racconta la storia di un marchio, rivolto a imprenditori emergenti e proprietari di piccole imprese, mostrando come la loro visione abbia preso vita. Lo stile visivo dovrebbe essere moderno e ispiratore, mescolando grafiche nitide con filmati di repertorio aspirazionali, accompagnati da una voce narrante professionale e motivante. Il video dovrebbe evidenziare la facilità di trasformare un concetto scritto in una narrazione visiva utilizzando la funzionalità "Text-to-video from script" di HeyGen, dimostrando la creazione di video "AI" semplificata.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Crea una storia di successo del cliente di 60 secondi progettata per i responsabili marketing B2B, illustrando una partnership trasformativa con un cliente. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere autentico e rassicurante, con un portavoce credibile "AI avatar" che presenta testimonianze su uno sfondo di "Template & scene" progettati professionalmente. Questo "video di marketing coinvolgente" costruirà fiducia e mostrerà l'impatto reale.
Prompt di Esempio 2
Sviluppa una pubblicità dinamica di 30 secondi per un nuovo prodotto, rivolta ai consumatori generali sulle piattaforme social. Lo stile visivo dovrebbe essere veloce e coinvolgente, incorporando una palette di colori vivaci e musica di sottofondo di tendenza, con messaggi chiave rinforzati da "Sottotitoli/caption" generati automaticamente. Utilizza l'ampia "Libreria multimediale/supporto stock" di HeyGen per reperire rapidamente immagini accattivanti, migliorando l'appeal complessivo.
Prompt di Esempio 3
Produci un video informativo conciso di 50 secondi che spiega un servizio complesso ai potenziali clienti, semplificando il gergo tecnico. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere chiaro ed educativo, con un "AI avatar" amichevole che spiega i benefici con elementi personalizzati del marchio. Sottolinea la versatilità degli strumenti "AI video generator" e la capacità di adattare i contenuti per varie piattaforme utilizzando "Ridimensionamento e esportazione del rapporto d'aspetto" per una "creazione video" senza sforzo.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Generatore di Video di Storie di Marca

Trasforma senza soluzione di continuità la tua narrazione di marca in video accattivanti che risuonano con il tuo pubblico, sfruttando la tecnologia AI all'avanguardia per risultati professionali.

1
Step 1
Crea il Tuo Script
Crea la tua narrazione di marca scrivendo direttamente o incollando un testo esistente, abilitando la funzionalità text-to-video from script della nostra piattaforma.
2
Step 2
Seleziona i Tuoi AI Avatar
Scegli da una galleria diversificata di AI avatar per rappresentare visivamente la tua storia di marca, aggiungendo un tocco umano coinvolgente al tuo video.
3
Step 3
Aggiungi Voiceover di Alta Qualità
Genera voiceover coinvolgenti e professionali di alta qualità per narrare il messaggio del tuo marchio, garantendo chiarezza e impatto per il tuo pubblico.
4
Step 4
Applica Branding ed Esporta
Personalizza il tuo video con controlli di branding completi per loghi e colori, assicurando che la tua creazione finale rifletta la tua identità unica.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Produci Video per i Social Media

.

Genera rapidamente video coinvolgenti per i social media e clip di breve durata per condividere efficacemente la storia del tuo marchio e connetterti con il tuo pubblico su diverse piattaforme.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen migliorare la creazione del mio video di storia di marca?

HeyGen agisce come un potente "Generatore di Video di Storie di Marca", permettendoti di creare "video di marketing coinvolgenti" con facilità. Sfrutta la "creazione di video AI" per trasformare la tua narrazione in contenuti visivi d'impatto che risuonano con il tuo pubblico.

Quali capacità innovative di AI offre HeyGen per la creazione di video?

HeyGen offre funzionalità avanzate di "creazione di video AI", inclusi "AI avatar" realistici e una funzionalità fluida di "Text-to-video from script". Questo ti consente di generare video professionali in modo efficiente, completi di "voiceover di alta qualità" e visual dinamici.

HeyGen può aiutarmi a produrre vari tipi di video di marketing?

Assolutamente, HeyGen è progettato per creare una vasta gamma di "video di marketing", da "Pubblicità di Marca" coinvolgenti a "Storie di Successo del Cliente" perspicaci. Utilizza i nostri "Template & scene" intuitivi per sviluppare rapidamente contenuti professionali su misura per i tuoi obiettivi.

Come semplifica HeyGen l'intero flusso di lavoro di generazione video?

HeyGen semplifica la "Generazione Video End-to-End" integrando "scrittura di script" e produzione video in un'unica piattaforma. Con il suo intuitivo "AI video generator", puoi dare vita alle tue idee senza sforzo e applicare "controlli di branding" personalizzati per un aspetto coerente.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo