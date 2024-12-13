Generatore di Video Standard di Marca: Crea Video Coerenti con il Marchio Velocemente

Assicura un'identità di marca coerente in tutti i video di marketing. Sfrutta potenti avatar AI per scalare la creazione di contenuti senza sforzo.

Crea un video istruttivo di 45 secondi progettato per i nuovi assunti e i team di marketing, delineando chiaramente le linee guida essenziali del marchio. Lo stile visivo dovrebbe essere aziendale e pulito, con sovrapposizioni di testo animate e un avatar AI professionale e informativo che trasmette i messaggi chiave. L'audio dovrebbe essere una voce fuori campo chiara e autorevole accompagnata da una musica di sottofondo sottile e motivante. Utilizza gli avatar AI di HeyGen per presentare gli elementi critici dei nostri standard di marca.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video di marketing vivace di 30 secondi rivolto a potenziali clienti e follower sui social media, mostrando la nostra ultima offerta rispettando rigorosamente la nostra identità di marca. L'estetica visiva dovrebbe essere dinamica e moderna, con tagli rapidi e inquadrature coinvolgenti del prodotto, completati da una colonna sonora contemporanea e vivace. Sfrutta i modelli e le scene di HeyGen per assemblare rapidamente un video raffinato che mantenga una coerenza visiva del marchio.
Prompt di Esempio 2
Produci un video di annuncio accattivante di 60 secondi per gli stakeholder interni e la stampa, introducendo una nuova iniziativa aziendale e il suo impatto sulla nostra presenza digitale. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere ispiratore ed elegante, con filmati di alta qualità e una colonna sonora orchestrale drammatica. La narrazione, generata in modo efficiente tramite la capacità di testo-a-video di HeyGen, dovrebbe enfatizzare come questa iniziativa migliori i nostri asset di marca complessivi.
Prompt di Esempio 3
Crea un video di suggerimento di 15 secondi per i social media rivolto alla nostra base clienti esistente, offrendo un rapido trucco o un'idea in linea con le nostre linee guida di marca. Visivamente, il video dovrebbe essere luminoso ed energico con semplici animazioni, e l'audio dovrebbe presentare una voce fuori campo amichevole e conversazionale accompagnata da un jingle accattivante e allineato al marchio. Utilizza gli avatar AI personalizzati di HeyGen per trasmettere il messaggio, garantendo una voce di marca riconoscibile e coerente su tutti i contenuti dei social media.
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Funziona il Generatore di Video Standard di Marca

Crea senza sforzo video coerenti con il marchio che mantengono l'identità della tua azienda in tutti i contenuti, dalla configurazione iniziale all'esportazione finale.

1
Step 1
Crea la Tua Identità di Marca
Imposta l'aspetto e la sensazione unici del tuo marchio applicando il tuo logo, la palette di colori e i caratteri utilizzando i controlli di branding di HeyGen per stabilire la tua identità di marca.
2
Step 2
Seleziona un Modello di Marca
Scegli tra una varietà di modelli progettati professionalmente che si allineano con le linee guida del tuo marchio per semplificare il processo di creazione dei contenuti.
3
Step 3
Aggiungi il Tuo Script
Incolla il tuo script per generare istantaneamente contenuti video utilizzando la funzione testo-a-video di HeyGen, assicurando una voce e un messaggio coerenti per il tuo marchio.
4
Step 4
Esporta il Tuo Video di Marca
Finalizza il tuo video, assicurandoti che rispetti tutti gli standard di marca, quindi esporta in vari formati ottimizzati per la tua presenza digitale e le esigenze di creazione di contenuti.

Casi d'Uso

Casi d'Uso

Mostra storie di successo dei clienti con video AI coinvolgenti

Mostra storie di successo dei clienti con video AI coinvolgenti

Utilizza l'AI per produrre video di storie di successo dei clienti avvincenti, allineati con gli standard del marchio e aumentando la credibilità del marchio.

Domande Frequenti

Come aiuta HeyGen le aziende a mantenere l'identità e gli standard di marca nei contenuti video?

HeyGen è un potente generatore di video standard di marca che assicura coerenza in tutte le tue comunicazioni video. Ti consente di integrare i tuoi asset di marca, come loghi e colori del marchio, e persino di creare avatar AI personalizzati che si allineano perfettamente alle tue linee guida di marca stabilite, migliorando la tua presenza digitale.

Qual è l'approccio di HeyGen per semplificare la creazione di contenuti creativi?

Il generatore di video AI di HeyGen semplifica il processo di creazione di contenuti permettendo agli utenti di trasformare facilmente il testo in video. Questa capacità, combinata con una varietà di modelli e stili video, ti consente di produrre rapidamente ed efficacemente video di marketing coinvolgenti e contenuti per i social media.

HeyGen può creare avatar AI personalizzati per rappresentare efficacemente il nostro marchio?

Sì, HeyGen è specializzato nella creazione di avatar AI personalizzati che rappresentano autenticamente l'identità del tuo marchio. Questi avatar su misura garantiscono un aspetto coerente e professionale in tutti i tuoi video, rafforzando gli standard del tuo marchio in ogni contenuto che produci.

Come può HeyGen migliorare i nostri video di marketing e la nostra piattaforma di marca complessiva?

HeyGen migliora significativamente i tuoi video di marketing offrendo una piattaforma di marca robusta che supporta una creazione di contenuti completa. Puoi sfruttare funzionalità come testo-a-video, avatar AI personalizzati e vari modelli per sviluppare video di marketing coinvolgenti che comunicano efficacemente il messaggio del tuo marchio e elevano la tua identità di marca.

