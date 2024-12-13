Il tuo strumento di riferimento per video promozionali coinvolgenti

Crea un video promozionale di 30 secondi che dimostri quanto sia facile per i proprietari di piccole imprese e i responsabili marketing lanciare nuove campagne. Lo stile visivo dovrebbe essere luminoso e ottimista, con una voce narrante amichevole e professionale che guidi gli spettatori attraverso il processo di utilizzo dei modelli e delle scene estensive di HeyGen per creare i loro video di marketing.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Immagina un elegante video promozionale di 45 secondi per un nuovo prodotto tecnologico, pensato per sviluppatori di prodotti e startup tecnologiche. Utilizza uno stile visivo moderno e futuristico con un tono sicuro e chiaro. Usa un avatar AI per presentare le caratteristiche principali, illustrando come la capacità di HeyGen di trasformare il testo in video semplifichi i video di prodotti complessi in narrazioni coinvolgenti.
Prompt di Esempio 2
Sviluppa un video esplicativo di 60 secondi progettato per aziende SaaS e creatori di contenuti educativi, rendendo un servizio o concetto complesso facile da comprendere. Lo stile visivo dovrebbe essere pulito, basato su infografiche, con una narrazione calma e autorevole. Utilizza i sottotitoli/caption di HeyGen per garantire l'accessibilità e rafforzare i punti chiave, attingendo alla libreria multimediale/supporto stock per immagini d'impatto durante la creazione di questi video promozionali.
Prompt di Esempio 3
Produci un video promozionale dinamico di 15 secondi per i marketer sui social media e i creatori di contenuti, mostrando un consiglio rapido o una nuova funzionalità del prodotto. Lo stile visivo dovrebbe essere veloce e visivamente eccitante, supportato da una traccia di sottofondo energica e una generazione di voce narrante concisa. Evidenzia la flessibilità di HeyGen dimostrando la sua funzione di ridimensionamento e esportazione del rapporto d'aspetto, consentendo un adattamento senza soluzione di continuità dei video brevi su varie piattaforme social.
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come funziona il creatore di video promozionali di marca

Crea facilmente video promozionali straordinari per il tuo brand con strumenti potenziati dall'AI, migliorando il tuo marketing e coinvolgendo il tuo pubblico su tutte le piattaforme.

1
Step 1
Seleziona il tuo punto di partenza
Inizia scegliendo da una vasta libreria di modelli professionali o inizia con una tela bianca. La nostra interfaccia intuitiva supporta vari rapporti d'aspetto per avviare il tuo progetto.
2
Step 2
Incorpora i tuoi asset di marca
Carica gli asset unici del tuo brand, inclusi loghi, colori e immagini specifiche. Migliora la tua narrazione scegliendo dalla nostra vasta collezione di asset royalty-free o integrando i tuoi media.
3
Step 3
Migliora con le capacità AI
Sfrutta le funzionalità AI avanzate per generare automaticamente voiceover coinvolgenti in varie lingue e aggiungere sottotitoli/caption dinamici per una maggiore portata, perfezionando davvero il tuo messaggio.
4
Step 4
Esporta e condividi il tuo promo
Una volta completata la tua storia di marca, esporta facilmente i tuoi video promozionali di alta qualità nel formato desiderato. Regola i rapporti d'aspetto per una visione ottimale su tutte le tue piattaforme target.

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Produci video di testimonianze clienti d'impatto

.

Trasforma le storie di successo dei clienti in potenti testimonianze video che costruiscono fiducia e dimostrano efficacemente il valore del tuo brand.

Come funziona HeyGen come creatore di video promozionali AI?

HeyGen ti consente di creare facilmente video promozionali utilizzando funzionalità AI avanzate. Inizia semplicemente con un copione, seleziona un avatar AI e la tecnologia di testo in video di HeyGen genererà un video promozionale professionale. Puoi anche sfruttare una varietà di modelli personalizzabili per iniziare rapidamente.

Che tipi di video di marketing posso creare con HeyGen?

Con HeyGen, puoi produrre una vasta gamma di video di marketing, inclusi video di prodotto coinvolgenti, video esplicativi informativi e video dinamici per i social media. È uno strumento ideale per creare video promozionali di marca accattivanti e video brevi che catturano l'attenzione del pubblico su varie piattaforme.

HeyGen può aggiungere voiceover, sottotitoli e musica ai miei video promozionali?

Assolutamente, HeyGen offre strumenti completi per migliorare i tuoi video promozionali. Puoi generare voiceover professionali, aggiungere automaticamente sottotitoli/caption per l'accessibilità e incorporare musica royalty-free dalla sua libreria. Queste funzionalità assicurano che i tuoi video promozionali siano raffinati e d'impatto.

HeyGen è un creatore di video online facile da usare per contenuti di marca?

HeyGen è progettato per essere un creatore di video online intuitivo, rendendo semplice la creazione di video promozionali e contenuti di marca. Con la sua interfaccia user-friendly, un'ampia libreria di modelli e controlli di branding robusti per loghi e colori, puoi produrre efficacemente video promozionali di alta qualità che si allineano con la tua identità.

