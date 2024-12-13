Generatore di Video di Presentazione del Brand: Potenzia il Tuo Brand

Crea rapidamente video coinvolgenti e in linea con il brand per aumentare le vendite e migliorare la tua presenza online con controlli di branding personalizzati.

504/2000

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video di marketing dinamico di 45 secondi rivolto a manager di marketing e-commerce e tecnologico, con l'obiettivo di annunciare il lancio di un nuovo prodotto. Il video dovrebbe avere uno stile visivo moderno ed energico, accompagnato da musica ad alta energia e una "generazione di voiceover" chiara e persuasiva, sfruttando i "video templates" di HeyGen per creare rapidamente ed efficacemente un video di prodotto d'impatto.
Prompt di Esempio 2
Produci un video esplicativo informativo di 60 secondi su misura per aziende SaaS e creatori di contenuti educativi, semplificando un servizio o concetto complesso. Lo stile visivo dovrebbe essere illustrativo e chiaro, supportato da una voce calma e autorevole, musica di sottofondo sottile e "sottotitoli/didascalie" facili da leggere. Utilizza l'ampia "media library/stock support" di HeyGen per migliorare la narrazione visiva e convertire il tuo script in un video esplicativo dettagliato utilizzando la sua funzionalità "text-to-video from script".
Prompt di Esempio 3
Progetta un video promozionale di 30 secondi specificamente per social media manager e creatori di contenuti, focalizzato sul mantenimento di una presenza di brand coerente su tutte le piattaforme. Il video dovrebbe presentare uno stile visivo alla moda e veloce con musica contemporanea e grafiche coinvolgenti, dimostrando la capacità di HeyGen per "aspect-ratio resizing & exports" e utilizzando diversi "templates & scenes" per creare facilmente video unici per i social media su vari canali.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona un Generatore di Video di Presentazione del Brand

Crea video di presentazione del brand coinvolgenti e professionali con un generatore di video AI, trasformando i tuoi testi e idee in storie visive accattivanti senza sforzo.

1
Step 1
Seleziona il Tuo Punto di Partenza
Inizia scegliendo tra una varietà di modelli di video professionali e scene, oppure parti da zero con una tela bianca per costruire la tua narrazione di brand.
2
Step 2
Incolla il Tuo Script
Trasforma i tuoi contenuti scritti in visuali dinamici incollando il tuo script di presentazione del brand direttamente nell'editor text-to-video. L'AI lo convertirà in un video.
3
Step 3
Aggiungi Elementi del Brand
Arricchisci il tuo video con la tua identità di brand unica. Applica il tuo logo, i colori del brand e i caratteri utilizzando i controlli di branding per garantire coerenza e rafforzare la presenza del tuo brand in tutto il video.
4
Step 4
Esporta e Condividi il Tuo Video
Finalizza il tuo video in linea con il brand, quindi esportalo nel formato e nella qualità desiderati. Condividi il tuo coinvolgente video di presentazione del brand su tutti i tuoi canali di marketing.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Evidenzia le Storie di Successo dei Clienti

.

Sfrutta l'AI per creare video testimonianze coinvolgenti che mostrano efficacemente i successi dei clienti e costruiscono fiducia nel brand.

background image

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la generazione creativa di video AI?

HeyGen consente agli utenti di semplificare la generazione creativa di video trasformando il testo in video coinvolgenti con avatar AI realistici e voiceover di alta qualità. Questo generatore di video AI rende accessibile la creazione di contenuti video professionali senza bisogno di competenze tecniche estese.

HeyGen può produrre efficacemente video di marketing in linea con il brand?

Assolutamente, HeyGen è un potente creatore di video di brand progettato per produrre video di marketing in linea con il brand. Puoi mantenere la coerenza del brand utilizzando controlli di branding personalizzati, inclusi loghi e colori, attraverso vari modelli di video.

Quali strumenti creativi offre HeyGen per una creazione video efficiente?

HeyGen fornisce una suite di strumenti creativi per ottimizzare la creazione di video, inclusa un'ampia libreria di modelli di video e un editor drag-and-drop. Gli utenti possono facilmente creare diversi video di marketing e video esplicativi, sfruttando le funzionalità AI per un'esperienza di editing fluida.

Come può HeyGen aiutare a generare vari tipi di video professionali?

HeyGen ti permette di generare una vasta gamma di video professionali, dai video di presentazione del brand ai video per i social media, utilizzando la sua piattaforma versatile. Con capacità come il text-to-video AI e il ridimensionamento dell'aspect-ratio, puoi creare contenuti video coinvolgenti su misura per qualsiasi piattaforma o scopo.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo