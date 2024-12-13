Creatore di Video del Mese: Metti in Risalto il Tuo Successo

Eleva il tuo marchio del mese con video pubblicitari ad alte prestazioni, garantendo un'identità coerente attraverso potenti controlli di branding (logo, colori).

Produci un video ispiratore di 30 secondi per mettere in risalto il marchio, perfetto per una campagna 'creatore di video del marchio del mese', rivolto ai proprietari di piccole imprese che desiderano elevare la loro presenza online con uno stile visivo pulito e professionale e una traccia audio vivace. Utilizza gli `AI avatars` di HeyGen e la funzione `Text-to-video from script` per creare senza sforzo video di marketing coinvolgenti.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Crea un reel vivace di 15 secondi per i social media, progettato come un video promozionale rapido per catturare l'attenzione dei creatori di contenuti, caratterizzato da uno stile visivo veloce con musica di sottofondo alla moda. Sfrutta i `Templates & scenes` estesi di HeyGen e la generazione efficiente di `Voiceover` per introdurre rapidamente un nuovo prodotto o servizio.
Prompt di Esempio 2
Sviluppa uno spot pubblicitario convincente di 45 secondi per le aziende di e-commerce, concepito come un video pubblicitario ad alte prestazioni con un'estetica visiva elegante e dinamica e un voiceover persuasivo e diretto. Incorpora i `Subtitles/captions` automatizzati di HeyGen e il ricco `Media library/stock support` per produrre un output di `AI Promo Video Maker` lucido e focalizzato sulla conversione.
Prompt di Esempio 3
Immagina un video esplicativo completo di 60 secondi per i strateghi del marketing digitale, che mostri come un creatore di video online possa rivoluzionare il messaggio del marchio, con un `AI avatar` amichevole e informativo che fornisce la narrazione. Impiega le capacità flessibili di `Aspect-ratio resizing & exports` e `Text-to-video from script` avanzate di HeyGen per dimostrare le possibilità creative di contenuto su diverse piattaforme.
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Creatore di Video del Mese

Crea senza sforzo video straordinari 'Brand del Mese' che catturano il tuo pubblico e mostrano storie uniche, tutto alimentato dall'AI.

1
Step 1
Seleziona un Modello
Inizia il tuo video 'Brand del Mese' selezionando tra una gamma di modelli e scene professionali progettati per mettere in risalto la storia e le offerte del marchio scelto.
2
Step 2
Crea la Tua Narrazione
Dai vita al tuo script utilizzando la nostra funzione Text-to-video from script per generare automaticamente scene e dialoghi, allineandoti con il messaggio del tuo marchio.
3
Step 3
Applica Elementi del Marchio
Assicurati che il tuo video si allinei perfettamente con l'identità del tuo marchio utilizzando controlli di branding completi (logo, colori) per mantenere un aspetto coerente e professionale.
4
Step 4
Esporta e Condividi
Finalizza il tuo video 'Brand del Mese' ed esportalo in vari rapporti d'aspetto per una condivisione senza problemi su tutte le tue piattaforme social media per raggiungere un pubblico più ampio.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Mostra Storie di Successo dei Clienti

Sviluppa potenti testimonianze video e storie di successo per costruire fiducia e promuovere autenticamente il tuo 'brand del mese'.

Domande Frequenti

Come può HeyGen migliorare i miei video di marketing creativi?

HeyGen funge da potente AI Promo Video Maker, permettendoti di creare facilmente video di marketing coinvolgenti. Puoi sfruttare gli AI avatars e una vasta gamma di templates & scenes per dare vita rapidamente alla tua visione creativa.

HeyGen offre funzionalità di text-to-video per i miei script?

Sì, HeyGen dispone di una funzionalità avanzata di text-to-video from script, che ti consente di trasformare contenuti scritti in video social media avvincenti con visuali AI e voiceover realistici senza sforzo.

Quali controlli di branding sono disponibili all'interno di HeyGen per i miei progetti video?

HeyGen fornisce robusti controlli di branding, permettendoti di integrare senza problemi il tuo logo, colori specifici del marchio e altri elementi nei tuoi video. Questo assicura che ogni progetto di creatore di video online mantenga un'identità di marca coerente.

HeyGen può aiutarmi a creare video pubblicitari ad alte prestazioni in modo efficiente?

Assolutamente. HeyGen semplifica il processo di creazione video con la sua vasta libreria multimediale, offrendo foto e video stock. Questo ti consente di produrre video pubblicitari ad alte prestazioni e contenuti promozionali rapidamente e professionalmente.

