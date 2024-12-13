Creatore di Video di Notizie di Marca: Aggiornamenti Istantanei e Professionali

Trasforma le tue idee in video di notizie di marca d'impatto istantaneamente, sfruttando la tecnologia avanzata di testo in video da script.

Crea un video coinvolgente di 45 secondi che metta in risalto il lancio di un nuovo prodotto, pensato per i proprietari di piccole imprese desiderosi di sfruttare un "creatore di video di notizie di marca" senza una produzione estensiva. Lo stile visivo dovrebbe essere elegante, con grafiche in movimento moderne e palette di colori vivaci, accompagnato da una colonna sonora professionale e vivace. Mostra quanto sia facile per gli utenti adattare i "modelli video" alla loro identità di marca utilizzando la funzione Modelli & scene di HeyGen, rendendo la creazione di video complessi accessibile e d'impatto.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Immagina un video istruttivo di 30 secondi rivolto ai creatori di contenuti in cerca di soluzioni vocali innovative, dimostrando la potenza di un "editor video AI". Questo video dovrebbe adottare uno stile visivo pulito e minimalista con registrazioni dello schermo chiare e animazioni sottili, arricchito da una narrazione "voci AI" nitida e naturale. Metti in evidenza la capacità di generazione di Voiceover di HeyGen, illustrando come i creatori possano rapidamente convertire il testo in discorsi realistici per tutorial o spiegazioni coinvolgenti.
Prompt di Esempio 2
Produci un video di marketing coinvolgente di 60 secondi per i team di marketing focalizzati a raggiungere un pubblico più ampio e accessibile, trasformando "testo in video" con facilità senza pari. L'estetica del video dovrebbe essere professionale e informativa, utilizzando animazioni di testo dinamiche e immagini d'impatto, sottolineate da una colonna sonora ispiratrice ma calma. Enfatizza la funzione Sottotitoli/caption di HeyGen, mostrando quanto sia semplice per gli utenti aggiungere sottotitoli accurati e stilosi per garantire che il loro messaggio risuoni con ogni spettatore.
Prompt di Esempio 3
Crea un annuncio social media vivace di 20 secondi rivolto ai marketer digitali che hanno bisogno di generare contenuti accattivanti rapidamente, concentrandosi sull'integrazione senza soluzione di continuità degli "avatar AI". Visivamente, il video dovrebbe essere veloce, colorato e altamente coinvolgente, con avatar AI diversi che interagiscono in varie scene, accompagnati da una traccia di sottofondo moderna e di tendenza. Dimostra il supporto della libreria multimediale/stock di HeyGen, illustrando come gli utenti possano combinare facilmente risorse stock professionali con gli avatar scelti per creare narrazioni visive sorprendenti all'istante.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Creatore di Video di Notizie di Marca

Crea senza sforzo video di notizie di marca accattivanti utilizzando l'AI, dal copione iniziale ai visual raffinati, coinvolgendo il tuo pubblico con contenuti professionali.

1
Step 1
Crea il Tuo Copione
Inizia scrivendo o incollando la tua storia di notizie di marca. L'AI potente di HeyGen utilizza il testo in video da script per trasformare istantaneamente il tuo testo in una narrazione visiva dinamica.
2
Step 2
Scegli Risorse Visive
Arricchisci la tua storia selezionando dalla nostra vasta libreria di Modelli & scene e risorse stock. Trova facilmente i visual perfetti per completare i tuoi aggiornamenti di marca.
3
Step 3
Personalizza con il Branding
Integra senza sforzo l'identità della tua azienda. Applica il tuo logo, i colori del marchio e utilizza i controlli di Branding di HeyGen per garantire che ogni video rifletta il tuo stile unico.
4
Step 4
Genera Voce & Esporta
Aggiungi una narrazione professionale selezionando tra diverse voci AI. Una volta perfezionato, esporta facilmente il tuo video di notizie di marca in vari formati per una condivisione senza soluzione di continuità su tutte le piattaforme.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Evidenzia il Successo dei Clienti

.

Trasforma le testimonianze dei clienti in video di notizie di marca dinamici, costruendo fiducia e credibilità con contenuti autentici generati dall'AI e modelli video.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen aiutare a creare video di marketing coinvolgenti?

HeyGen ti consente di produrre video di marketing accattivanti senza sforzo attraverso una vasta gamma di modelli video. Puoi personalizzarli facilmente con opzioni di personalizzazione del marchio, integrare animazioni e utilizzare un creatore di intro per ottenere un aspetto professionale.

HeyGen supporta la conversione da testo a video?

Sì, HeyGen eccelle nella conversione da testo a video, trasformando i tuoi script in contenuti dinamici istantaneamente. Scegli tra una varietà di voci AI realistiche per narrare perfettamente il tuo messaggio.

Quali risorse creative sono disponibili nell'editor video AI di HeyGen?

L'editor video AI di HeyGen offre un'ampia libreria multimediale con risorse stock, musica di sottofondo e opzioni per sottotitoli e lower-thirds per migliorare i tuoi contenuti. Questo rende la creazione di video completa e visivamente attraente.

HeyGen può essere utilizzato come creatore di video di notizie di marca?

Assolutamente, HeyGen è un creatore di video di notizie di marca ideale, permettendoti di generare annunci professionali rapidamente. Sfrutta gli avatar AI e le robuste funzionalità di personalizzazione del marchio per mantenere un'identità di marca coerente in tutti i tuoi aggiornamenti di notizie.

