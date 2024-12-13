Generatore di Messaggi del Brand: Sblocca la Tua Voce AI del Brand

Supera i blocchi creativi e garantisci una messaggistica coerente per tutti i tuoi contenuti, inclusa la potente creazione di Testo a video da script.

Crea un video coinvolgente di 1 minuto che dimostri come il "generatore di messaggi del brand" di HeyGen aiuta gli utenti a superare i "blocchi creativi" fornendo testi istantanei e pertinenti. Rivolto a imprenditori impegnati e professionisti del marketing, con uno stile visivo luminoso e dinamico, caratterizzato da testi in evidenza sullo schermo e una voce narrante sicura e professionale. Mostra il processo senza soluzione di continuità di trasformazione del testo generato in un video raffinato utilizzando la funzione "Testo a video da script" di HeyGen, enfatizzando l'efficienza e la facilità d'uso per i proprietari di piccole imprese.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video tutorial di 1,5 minuti rivolto a marketer digitali e strateghi dei contenuti, illustrando come l'"AI generativa" supporta la "messaggistica coerente" per vari contenuti di marketing. Utilizza un'estetica visiva elegante e moderna con registrazioni dello schermo che mostrano lo strumento in azione, accompagnate da una voce narrante calma e istruttiva. Il video dovrebbe evidenziare come gli "avatar AI" di HeyGen possano trasmettere questi messaggi uniformi su diversi canali, mantenendo una presentazione professionale.
Prompt di Esempio 2
Crea un video promozionale di 1 minuto rivolto a responsabili di brand e copywriter, dimostrando come sfruttare un "generatore di testi AI" per perfezionare il tuo "messaggio del brand" principale. Lo stile visivo dovrebbe essere raffinato e aziendale, con transizioni dinamiche e testi professionali sullo schermo. Sottolinea come le capacità di "Generazione di voiceover" di HeyGen possano poi dare vita a questo messaggio raffinato con una varietà di voci naturali, garantendo il massimo impatto nel perfezionare i tuoi testi.
Prompt di Esempio 3
Produci un video esplicativo completo di 2 minuti per email marketer e proprietari di piccole imprese, dettagliando come un "copywriter AI" possa migliorare drasticamente l'efficienza delle campagne di "email marketing". Adotta un approccio visivo chiaro e passo-passo con grafica pulita e una voce narrante entusiasta e utile. Integra i "Sottotitoli/didascalie" di HeyGen per migliorare l'accessibilità e il coinvolgimento, illustrando come il testo generato possa essere integrato senza soluzione di continuità in contenuti video coinvolgenti, comunicando efficacemente la tua proposta di valore.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Generatore di Messaggi del Brand

Sviluppa e mantieni senza sforzo una voce del brand forte e coerente in tutte le tue comunicazioni con il nostro intelligente generatore di messaggi del brand.

1
Step 1
Crea il Tuo Profilo del Brand
Usa il generatore di testi AI per inserire e stabilire il tono di voce unico del tuo brand e i principi fondamentali della messaggistica.
2
Step 2
Aggiungi il Tuo Brief di Contenuto
Incolla le tue idee chiave o una bozza preliminare nel copywriter AI per generare diverse opzioni di messaggi del brand per qualsiasi campagna.
3
Step 3
Scegli il Tuo Miglior Messaggio
Seleziona il testo più impattante e perfezionalo utilizzando l'AI generativa per garantire una messaggistica coerente allineata con lo stile unico del tuo brand.
4
Step 4
Applica la Messaggistica ai Contenuti
Applica senza soluzione di continuità il tuo messaggio del brand raffinato a vari contenuti di marketing, migliorando i tuoi video con Testo a video da script.

Casi d'Uso

Casi d'Uso

Mostra le Storie di Successo dei Clienti

.

Crea video AI impattanti dai testimonial dei clienti per rafforzare la credibilità del tuo brand e mettere in evidenza la tua proposta di valore.

background image

Domande Frequenti

Come assicura HeyGen una voce del brand coerente in tutti i miei contenuti?

HeyGen ti consente di mantenere un'identità di brand coesa sfruttando le sue capacità AI. Il suo generatore di testi AI aiuta a creare script che riflettono la tua voce unica del brand, garantendo una messaggistica coerente in tutti i tuoi contenuti video.

HeyGen può generare contenuti di marketing in modo efficiente da un semplice script?

Assolutamente. HeyGen semplifica la creazione di contenuti di marketing trasformando gli script in video professionali utilizzando l'AI generativa. Basta fornire il tuo testo, e la funzionalità di testo a video da script di HeyGen, completa di avatar AI e voiceover, dà vita al tuo messaggio.

Quali caratteristiche tecniche offre HeyGen per perfezionare i testi e superare i blocchi creativi?

HeyGen integra funzionalità avanzate di AI generativa per aiutare gli utenti a perfezionare i loro testi e superare efficacemente i blocchi creativi. Come generatore di testi AI e copywriter AI, assiste nella strutturazione dei tuoi script per il massimo impatto, assicurando che i tuoi contenuti siano raffinati e precisi prima della produzione video.

Come può HeyGen aiutare a integrare l'identità visiva del mio brand nei video?

HeyGen fornisce controlli di branding completi per integrare senza soluzione di continuità l'identità visiva del tuo brand in ogni video. Puoi facilmente applicare il logo della tua azienda, colori specifici del brand e utilizzare modelli e scene personalizzabili per garantire un aspetto coeso e professionale che si allinea con il tuo brand.

