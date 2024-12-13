Creatore di Video di Messaggi di Marca: Racconta la Tua Storia con l'AI

Eleva i tuoi video di marketing e migliora l'identità del tuo marchio con avatar AI accattivanti che danno vita alla tua storia.

Immagina un video di 30 secondi con un messaggio di marca edificante, pensato per i proprietari di piccole imprese, che enfatizza il racconto autentico. Questo video dovrebbe presentare immagini calde e invitanti di imprenditori diversi e una voce narrante sicura e amichevole che spiega come trasmettere efficacemente la loro identità di marca unica. La funzione di "generazione di voiceover" di HeyGen può dare vita alla loro narrazione con facilità.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Crea un video esplicativo di prodotto dinamico di 45 secondi rivolto ai team di marketing che lanciano nuovi prodotti innovativi. Lo stile visivo dovrebbe essere elegante e moderno, utilizzando animazioni vivaci per evidenziare le caratteristiche principali, accompagnato da una colonna sonora contemporanea e vivace. Gli utenti possono sfruttare i numerosi "modelli e scene" di HeyGen per costruire rapidamente contenuti video di marketing accattivanti che catturano l'attenzione.
Prompt di Esempio 2
Sviluppa un video professionale di 60 secondi che mostri la visione di un'azienda, destinato a comunicazioni aziendali interne o presentazioni a stakeholder esterni. L'estetica visiva dovrebbe essere raffinata e autorevole, con avatar AI diversi che trasmettono messaggi chiave con audio chiaro e ben modulato. Questa capacità di creazione video AI assicura una rappresentazione coerente del marchio in tutte le comunicazioni.
Prompt di Esempio 3
Produci un breve video di 15 secondi coinvolgente, ideale per creatori di contenuti e social media manager che cercano di aumentare il loro coinvolgimento sulle piattaforme social. Questo video necessita di uno stile visivo veloce e alla moda, "sottotitoli/caption" vivaci sullo schermo e musica di sottofondo energica per catturare immediatamente l'attenzione. La funzione di "sottotitoli/caption" di HeyGen rende questi brevi clip d'impatto facilmente accessibili.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Creatore di Video di Messaggi di Marca

Crea facilmente video di messaggi di marca professionali e coinvolgenti che risuonano con il tuo pubblico e rafforzano l'identità del tuo marchio utilizzando l'intuitiva AI di HeyGen.

1
Step 1
Crea il Tuo Script o Inizia con il Testo
Inizia creando il tuo messaggio di marca principale. Basta incollare il tuo script in HeyGen, sfruttando la sua capacità di testo in video da script per trasformare la tua narrazione in una storia visiva. Questa è la base per un racconto di marca potente.
2
Step 2
Seleziona i Tuoi Elementi Visivi e di Marca
Arricchisci il tuo messaggio scegliendo tra una varietà di modelli progettati professionalmente. Personalizza il tuo video con i colori unici del tuo marchio, il logo e altri elementi visivi per garantire coerenza con l'identità complessiva del tuo marchio.
3
Step 3
Aggiungi Avatar AI Coinvolgenti o Voiceover
Dai vita al tuo messaggio di marca con avatar AI dinamici che possono presentare i tuoi contenuti con un tocco umano. In alternativa, genera voiceover realistici per narrare il tuo video, garantendo chiarezza e impatto per i tuoi video professionali.
4
Step 4
Esporta e Condividi il Tuo Video di Marca
Una volta che il tuo video di messaggio di marca è perfetto, esportalo facilmente in vari rapporti d'aspetto adatti a diverse piattaforme social. Il tuo video di alta qualità è ora pronto per raggiungere il tuo pubblico target e elevare i tuoi sforzi di video marketing.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Mostra il Successo Autentico dei Clienti

Costruisci fiducia e credibilità trasformando le testimonianze dei clienti in storie di successo video professionali e coinvolgenti potenziate dall'AI.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen migliorare i miei video di messaggi di marca?

HeyGen è un potente creatore di video di messaggi di marca che ti consente di creare video professionali che risuonano. La nostra piattaforma offre ampie opzioni di personalizzazione, inclusi controlli di branding e modelli diversi, per garantire che l'identità del tuo marchio sia comunicata in modo coerente e potente utilizzando avatar AI coinvolgenti per il racconto.

Cosa rende HeyGen un creatore di video AI ideale per le campagne di marketing?

HeyGen si distingue come un efficace creatore di video AI per tutte le tue esigenze di video marketing. Trasforma efficacemente i tuoi script in immagini accattivanti con funzionalità avanzate di testo in video e voiceover di alta qualità. L'editor intuitivo drag-and-drop semplifica la creazione di video professionali, rendendo i tuoi sforzi di marketing più impattanti.

HeyGen può essere utilizzato per creare video per varie piattaforme social?

Assolutamente, HeyGen supporta una vasta gamma di contenuti di video marketing, da esplicativi di prodotto coinvolgenti a post dinamici per piattaforme social. Con i nostri modelli versatili e le capacità di ridimensionamento del rapporto d'aspetto, puoi facilmente adattare i tuoi video professionali per adattarli a qualsiasi canale social, migliorando il tuo racconto con animazioni.

Quanto è facile da usare la piattaforma di HeyGen per la creazione e personalizzazione di video?

HeyGen presenta un editor drag-and-drop eccezionalmente facile da usare, semplificando la creazione di video professionali per tutti. Puoi personalizzare senza sforzo ogni elemento, dagli avatar AI alle scene, fino ai sottotitoli e caption, assicurando che i tuoi video si allineino perfettamente con la tua visione. La nostra piattaforma facilita anche la collaborazione in team per un flusso di lavoro senza intoppi.

Content Authentication LogoC2PA Certification Logo