Generatore di Video di Messaggio di Marca: Crea Video Coinvolgenti con l'AI

Trasforma i tuoi script in video professionali e coerenti con il marchio utilizzando la generazione avanzata di testo in video.

Crea un video di messaggio di marca di 45 secondi rivolto a aziende tecnologiche B2B, mostrando come un avatar AI all'avanguardia possa articolare soluzioni complesse. Lo stile visivo dovrebbe essere elegante e professionale, con elementi di interfaccia utente moderni, accompagnato da una voce narrante autorevole che stabilisce fiducia ed esperienza, sfruttando le capacità degli avatar AI e della generazione di Voiceover di HeyGen.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video pubblicitario creativo di 30 secondi per piccole imprese di e-commerce, dimostrando lanci di prodotti rapidi con un alto impatto visivo. Il video dovrebbe avere uno stile visivo energico e moderno, incorporando colori vivaci e transizioni dinamiche, accompagnato da musica di sottofondo vivace. Utilizza i Template & scene di HeyGen e l'ampia libreria multimediale/stock per una personalizzazione rapida per evidenziare caratteristiche specifiche del prodotto.
Prompt di Esempio 2
Produci un video esplicativo coinvolgente di 60 secondi per startup innovative, chiarendo un nuovo concetto di servizio o prodotto complesso. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere chiaro, informativo e visivamente coinvolgente, utilizzando grafica animata e un narratore amichevole e competente. Questa narrazione dovrebbe enfatizzare la potenza della funzione Text-to-video da script di HeyGen e i Sottotitoli/caption automatici per raggiungere un pubblico più ampio, riflettendo una scrittura di script intelligente ed efficace.
Prompt di Esempio 3
Crea un video dinamico di 15 secondi per professionisti del marketing e gestori di social media, illustrando come mantenere un messaggio coerente su diverse piattaforme per campagne di social media di impatto. Lo stile visivo del video dovrebbe essere veloce e visivamente accattivante, con tagli rapidi e audio di tendenza. Sfrutta il ridimensionamento del rapporto d'aspetto & esportazioni di HeyGen e il supporto della libreria multimediale/stock per adattare rapidamente i contenuti per vari canali, ottimizzando la produzione video.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Generatore di Video di Messaggio di Marca

Crea video di messaggio di marca coinvolgenti senza sforzo, trasformando il tuo testo in contenuti professionali e coerenti con il marchio pronti per qualsiasi piattaforma con l'AI all'avanguardia.

1
Step 1
Crea il Tuo Script
Inizia creando o incollando il messaggio del tuo marchio nel nostro editor di testo in video. La nostra assistenza alla scrittura di script intelligente ti aiuta a perfezionare i tuoi contenuti per una comunicazione d'impatto, assicurando che il tuo messaggio principale sia chiaro e conciso.
2
Step 2
Seleziona il Tuo Avatar AI
Scegli tra una vasta gamma di avatar AI per rappresentare il tuo marchio sullo schermo. Personalizza il loro aspetto e la voce per adattarsi all'identità del tuo marchio, dando vita al tuo messaggio con un portavoce professionale.
3
Step 3
Applica la Personalizzazione del Marchio
Integra l'identità visiva del tuo marchio aggiungendo loghi, selezionando colori del marchio e incorporando elementi di sfondo. Personalizza ogni aspetto per garantire che il tuo video sia veramente coerente con il marchio, riflettendo il tuo stile unico.
4
Step 4
Esporta e Condividi
Finalizza il tuo video impostando il rapporto d'aspetto desiderato e poi esportalo in alta definizione. Condividi senza problemi il tuo potente messaggio di marca in tutte le tue campagne di marketing e canali social media per coinvolgere efficacemente il tuo pubblico.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Evidenzia le Storie di Successo dei Clienti

Sviluppa testimonianze video persuasive e case study utilizzando l'AI per costruire fiducia e rafforzare la reputazione del tuo marchio con storie autentiche.

Domande Frequenti

Come può HeyGen migliorare le campagne di video marketing del mio marchio?

HeyGen funziona come un generatore di video di marca AI, permettendoti di produrre creativi video pubblicitari coinvolgenti. Personalizza i tuoi contenuti con controlli di branding e modelli predefiniti per garantire che ogni video rifletta il tuo messaggio di marca unico per campagne di marketing efficaci.

Cosa rende HeyGen un efficiente generatore di testo in video?

HeyGen semplifica la produzione video trasformando gli script in video raffinati utilizzando avatar AI realistici e voiceover naturali. Questo generatore di testo in video riduce significativamente il tempo e lo sforzo tradizionalmente richiesti per creare contenuti video di alta qualità.

HeyGen può creare video coinvolgenti per diverse piattaforme come i social media?

Sì, HeyGen è un versatile generatore di video AI perfetto per produrre contenuti coinvolgenti come video esplicativi e creativi video pubblicitari per i social media. Con opzioni di personalizzazione e ridimensionamento del rapporto d'aspetto, puoi facilmente adattare i tuoi video per varie piattaforme.

Come assicura HeyGen l'accessibilità dei video e un coinvolgimento più ampio del pubblico?

HeyGen, un avanzato generatore di video AI, migliora l'accessibilità e il coinvolgimento dei video attraverso la generazione versatile di voiceover e sottotitoli/caption automatici. Questo assicura che la tua produzione video raggiunga e risuoni efficacemente con pubblici diversi.

