Brand Identity Video Maker: Crea Video In Linea con il Tuo Brand Immediatamente

Crea senza sforzo video allineati al tuo brand che risuonano con il tuo pubblico, sfruttando controlli avanzati di branding per la coerenza.

527/2000

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Per i responsabili marketing e i product manager dell'e-commerce, immagina un video di marketing di 45 secondi che mostri dinamicamente i prodotti e integri testimonianze autentiche dei clienti. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere elegante e moderno, con una voce narrante professionale e articolata. Questo video dimostrerebbe come gli "AI avatars" di HeyGen possano personalizzare e amplificare qualsiasi progetto di "marketing video maker", trasmettendo messaggi coinvolgenti direttamente ai potenziali clienti.
Prompt di Esempio 2
Sviluppa un video vivace di 15 secondi per i social media rivolto a creatori di contenuti e influencer che cercano una "creazione video" rapida e d'impatto. Lo stile visivo deve essere veloce, incorporando tipografia cinetica e transizioni luminose e accattivanti, accompagnato da musica di sottofondo trendy ed energica. Sottolinea come la funzione "Text-to-video from script" di HeyGen possa trasformare un semplice testo in un "contenuto per social media" accattivante in pochi minuti, perfetto per post quotidiani.
Prompt di Esempio 3
È necessario un video promozionale coinvolgente di 60 secondi per organizzatori di eventi e conferenze, focalizzato sulla creazione di "promo video" professionali. L'estetica dovrebbe essere sofisticata e aziendale, utilizzando riprese di alta qualità e una voce narrante chiara, autorevole ma invitante. Sottolinea come la "Voiceover generation" di HeyGen assicuri una narrazione audio di alta qualità, rendendo semplici ed efficaci i compiti complessi di "video maker" per eventi su larga scala.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Brand Identity Video Maker

Crea senza sforzo video di marketing professionali che si allineano perfettamente con la tua identità di marca utilizzando l'AI video generator di HeyGen e i controlli di branding completi.

1
Step 1
Scegli il Tuo Punto di Partenza
Inizia selezionando un modello professionale o inserisci il tuo script per sfruttare la nostra capacità di Text-to-video from script per una rapida generazione di contenuti.
2
Step 2
Applica la Tua Identità di Marca
Assicura la coerenza del brand integrando il tuo logo e i colori del brand attraverso i nostri controlli di Branding completi (logo, colori).
3
Step 3
Aggiungi Elementi Dinamici
Migliora il tuo video con elementi visivi coinvolgenti incorporando AI avatars realistici per presentare il tuo messaggio con impatto.
4
Step 4
Esporta per Qualsiasi Piattaforma
Finalizza il tuo video di marketing e preparalo per varie piattaforme utilizzando la nostra funzione di ridimensionamento e esportazione del rapporto d'aspetto per adattarsi a qualsiasi schermo.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Dimostra la Fiducia nel Brand con Storie di Successo

.

Crea video AI coinvolgenti che mostrano storie di successo dei clienti per costruire fiducia e rafforzare la credibilità e l'appeal del tuo brand.

background image

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di video di marketing coinvolgenti?

HeyGen ti consente di creare video di marketing professionali senza sforzo grazie alla sua interfaccia intuitiva e alla vasta libreria di modelli. Puoi generare rapidamente contenuti coinvolgenti per i social media o annunci video, sfruttando un processo di creazione video senza interruzioni.

HeyGen può garantire che la mia identità di marca sia costantemente riflessa nei miei contenuti video?

Assolutamente. HeyGen offre robusti controlli di branding, permettendoti di incorporare facilmente il tuo logo, i colori e altri elementi visivi del tuo brand in ogni video. Questo assicura un'identità di marca coerente in tutti i tuoi contenuti video generati.

Quali tipi di video professionali possono essere generati utilizzando le capacità AI di HeyGen?

Il potente AI Video Generator di HeyGen ti permette di produrre una vasta gamma di video professionali, inclusi video esplicativi dinamici e video promozionali coinvolgenti. Con funzionalità come gli AI avatars e la Voiceover generation, le possibilità per la creazione di video d'impatto sono immense.

Quanto è semplice trasformare un testo in contenuto video professionale con HeyGen?

HeyGen rende la creazione di video da testo straordinariamente semplice. La nostra piattaforma ti consente di convertire senza sforzo il tuo script in un video raffinato utilizzando la nostra interfaccia user-friendly, posizionando HeyGen come un leader nella creazione di video AI per tutte le tue esigenze.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo