Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.
Sviluppa un video coinvolgente di 30 secondi per i social media rivolto a responsabili marketing e strateghi dei social media, utilizzando uno stile visivo dinamico e consapevole delle tendenze combinato con una voce fuori campo chiara e professionale. Utilizza la robusta capacità di generazione di voiceover di HeyGen per trasmettere messaggi chiave di marketing, trasformando rapidamente un copione in un video raffinato usando la funzione Testo-a-video da copione per campagne di marketing.
Produci un video di marca elegante di 60 secondi per startup tecnologiche e product manager che annuncia un prodotto innovativo, caratterizzato da un'estetica visiva high-tech completata da una colonna sonora strumentale sofisticata. Usa la funzionalità Testo-a-video da copione di HeyGen per articolare in modo conciso le caratteristiche complesse, garantendo un'ampia accessibilità con sottotitoli/caption automatici generati dal generatore di video AI.
Immagina un pezzo di comunicazione aziendale di 50 secondi per agenzie di branding e team aziendali, mostrando elegantemente il logo e l'identità visiva di un'azienda attraverso immagini minimaliste e ispiratrici e musica di sottofondo rilassante. Integra vari asset di alta qualità dalla libreria multimediale/supporto stock di HeyGen, assicurando che il risultato finale sia perfettamente adattato su tutte le piattaforme con ridimensionamento del rapporto d'aspetto ed esportazioni per la massima personalizzazione.
Motore Creativo
Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro
Creazione Video Nativa da Prompt
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.
Generazione Video End-to-End
Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.
Costruito con Struttura e Intenzione
A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.
Casi d'Uso
Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.
Crea Annunci Video ad Alte Prestazioni.
Produci rapidamente annunci video accattivanti potenziati dall'AI che aumentano il coinvolgimento e guidano le conversioni per il tuo marchio.
Crea Contenuti Coinvolgenti per i Social Media.
Genera senza sforzo video e clip dinamici per i social media per migliorare la presenza online del tuo marchio e l'interazione con il pubblico.
Domande Frequenti
Come può HeyGen migliorare i miei video di identità del marchio?
HeyGen funziona come un potente generatore di video di identità del marchio, offrendo opzioni di personalizzazione robuste per allinearsi alle tue linee guida visive uniche. Puoi integrare facilmente il tuo logo e utilizzare controlli di branding completi per mantenere un'estetica coerente in tutti i tuoi contenuti video AI.
Cosa rende HeyGen un efficace creatore di video di marca?
HeyGen si distingue come un efficace creatore di video di marca grazie alla sua interfaccia di editing intuitiva drag-and-drop e a una vasta libreria di modelli video personalizzabili. Questi strumenti AI consentono una creazione rapida, permettendoti di trasformare il testo in video raffinati per varie campagne di marketing in modo efficiente.
HeyGen può creare voiceover personalizzati e avatar AI per i miei contenuti?
Assolutamente, HeyGen è un generatore di video AI all'avanguardia che consente la creazione di voiceover personalizzati altamente realistici e avatar AI espressivi. Sfruttando l'AI generativa, puoi dare vita ai tuoi copioni con voci diverse e presentatori visivi, migliorando la tua narrazione digitale.
Come supporta HeyGen le campagne di marketing con video AI?
HeyGen fornisce gli strumenti per produrre rapidamente video AI di alta qualità per le tue campagne di marketing e video sui social media. Le sue capacità, tra cui la generazione di testo in video e un editor video versatile, consentono la creazione efficiente di contenuti visivi coinvolgenti che catturano l'attenzione del pubblico.