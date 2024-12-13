Generatore di Video di Identità del Marchio: Crea Video Professionali Ora

Eleva il tuo marchio con modelli video personalizzabili e potenti controlli di branding, garantendo un'identità visiva coerente.

Crea un video di identità del marchio di 45 secondi per imprenditori creativi e piccoli imprenditori, mostrando la loro storia unica con uno stile visivo moderno e vibrante e musica di sottofondo energica. Sfrutta gli avatar AI di HeyGen per dare vita alla loro personalità di marca, facendo una prima impressione memorabile con modelli e scene dinamiche.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video coinvolgente di 30 secondi per i social media rivolto a responsabili marketing e strateghi dei social media, utilizzando uno stile visivo dinamico e consapevole delle tendenze combinato con una voce fuori campo chiara e professionale. Utilizza la robusta capacità di generazione di voiceover di HeyGen per trasmettere messaggi chiave di marketing, trasformando rapidamente un copione in un video raffinato usando la funzione Testo-a-video da copione per campagne di marketing.
Prompt di Esempio 2
Produci un video di marca elegante di 60 secondi per startup tecnologiche e product manager che annuncia un prodotto innovativo, caratterizzato da un'estetica visiva high-tech completata da una colonna sonora strumentale sofisticata. Usa la funzionalità Testo-a-video da copione di HeyGen per articolare in modo conciso le caratteristiche complesse, garantendo un'ampia accessibilità con sottotitoli/caption automatici generati dal generatore di video AI.
Prompt di Esempio 3
Immagina un pezzo di comunicazione aziendale di 50 secondi per agenzie di branding e team aziendali, mostrando elegantemente il logo e l'identità visiva di un'azienda attraverso immagini minimaliste e ispiratrici e musica di sottofondo rilassante. Integra vari asset di alta qualità dalla libreria multimediale/supporto stock di HeyGen, assicurando che il risultato finale sia perfettamente adattato su tutte le piattaforme con ridimensionamento del rapporto d'aspetto ed esportazioni per la massima personalizzazione.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona un Generatore di Video di Identità del Marchio

Crea rapidamente video di identità del marchio coinvolgenti con strumenti potenziati dall'AI, garantendo un messaggio coerente e un'attrattiva visiva su tutti i tuoi canali di marketing.

1
Step 1
Seleziona il Tuo Punto di Partenza
Scegli da una libreria diversificata di modelli video professionali per avviare il tuo progetto. Questi modelli forniscono una base strutturata, permettendoti di costruire la storia del tuo marchio in modo efficiente.
2
Step 2
Personalizza i Tuoi Elementi di Marca
Integra la tua identità di marca unica utilizzando i controlli di branding. Carica il tuo logo, seleziona colori personalizzati e scegli font coerenti con il marchio per garantire che ogni elemento rifletta l'estetica della tua azienda.
3
Step 3
Genera Contenuti Coinvolgenti
Dai vita al tuo copione con la generazione di voiceover di alta qualità. Seleziona tra una varietà di voci AI dal suono naturale per narrare il messaggio del tuo marchio con chiarezza e impatto.
4
Step 4
Esporta e Condividi
Finalizza il tuo video utilizzando la funzione di ridimensionamento del rapporto d'aspetto ed esportazioni. Adatta i tuoi contenuti per varie piattaforme, quindi scaricali in alta definizione, pronti per la distribuzione sui tuoi video sui social media e campagne di marketing.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Condividi Storie di Successo dei Clienti di Impatto

.

Sviluppa video AI coinvolgenti che mettono in evidenza esperienze positive dei clienti, costruendo fiducia e rafforzando la credibilità del tuo marchio.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen migliorare i miei video di identità del marchio?

HeyGen funziona come un potente generatore di video di identità del marchio, offrendo opzioni di personalizzazione robuste per allinearsi alle tue linee guida visive uniche. Puoi integrare facilmente il tuo logo e utilizzare controlli di branding completi per mantenere un'estetica coerente in tutti i tuoi contenuti video AI.

Cosa rende HeyGen un efficace creatore di video di marca?

HeyGen si distingue come un efficace creatore di video di marca grazie alla sua interfaccia di editing intuitiva drag-and-drop e a una vasta libreria di modelli video personalizzabili. Questi strumenti AI consentono una creazione rapida, permettendoti di trasformare il testo in video raffinati per varie campagne di marketing in modo efficiente.

HeyGen può creare voiceover personalizzati e avatar AI per i miei contenuti?

Assolutamente, HeyGen è un generatore di video AI all'avanguardia che consente la creazione di voiceover personalizzati altamente realistici e avatar AI espressivi. Sfruttando l'AI generativa, puoi dare vita ai tuoi copioni con voci diverse e presentatori visivi, migliorando la tua narrazione digitale.

Come supporta HeyGen le campagne di marketing con video AI?

HeyGen fornisce gli strumenti per produrre rapidamente video AI di alta qualità per le tue campagne di marketing e video sui social media. Le sue capacità, tra cui la generazione di testo in video e un editor video versatile, consentono la creazione efficiente di contenuti visivi coinvolgenti che catturano l'attenzione del pubblico.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo