Generatore di Video sulla Storia del Brand per Storie di Impatto
Crea senza sforzo storie di brand straordinarie, sfruttando immagini AI e modelli professionali, tutto attraverso i nostri modelli e scene intuitivi.
Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.
Sviluppa un video dinamico di 60 secondi per appassionati di tecnologia e partner del settore, illustrando l'evoluzione del nostro brand attraverso l'innovazione continua e le svolte nei prodotti. Lo stile visivo dovrebbe essere elegante e futuristico, con visualizzazioni di dati animate e tagli rapidi, accompagnato da una colonna sonora elettronica ad alta energia. Questo segmento del creatore di video del brand dovrebbe utilizzare la funzione di testo-a-video di HeyGen per generare rapidamente contenuti coinvolgenti che spiegano i nostri progressi tecnici, enfatizzando come continuiamo a spingere i confini nel campo del generatore di video AI.
Produci un video emozionale di 30 secondi per consumatori socialmente consapevoli, mostrando l'impatto positivo del nostro brand sulle comunità locali e sulla vita dei clienti. Lo stile visivo dovrebbe essere autentico e sentito, con testimonianze reali e filmati in stile documentario vibranti, supportati da una colonna sonora acustica edificante. Utilizza la generazione di voiceover di HeyGen per aggiungere uno strato narrativo compassionevole, raccontando efficacemente i nostri video sulla storia del brand attraverso immagini AI coinvolgenti che risuonano con il nostro pubblico.
Crea un annuncio conciso di 15 secondi per i social media, rivolto agli utenti dei social media impegnati, che comunichi rapidamente i valori fondamentali del nostro brand e la visione orientata al futuro. Lo stile visivo deve essere audace ed energico, utilizzando transizioni rapide, palette di colori vivaci e testi sovrapposti chiari e d'impatto, accompagnati da musica contemporanea e vivace. Sfrutta i modelli e le scene di HeyGen per ottimizzare la produzione e mantenere personaggi e branding coerenti in tutti i nostri sforzi di marketing, creando un video del brand memorabile che cattura immediatamente l'attenzione.
Motore Creativo
Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro
Creazione Video Nativa da Prompt
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.
Generazione Video End-to-End
Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.
Costruito con Struttura e Intenzione
A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.
Casi d'Uso
Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.
Dai vita agli eventi storici con la narrazione video potenziata dall'AI.
Dai vita ai traguardi storici del tuo brand con una narrazione video potenziata dall'AI, catturando il tuo pubblico con narrazioni immersive.
Genera video e clip coinvolgenti per i social media in pochi minuti.
Genera rapidamente video e clip coinvolgenti sulla storia del brand su misura per i social media, aumentando la tua presenza online e la connessione con il pubblico.
Domande Frequenti
Come può HeyGen migliorare la narrazione del brand attraverso l'AI?
Il Generatore di Narrazione del Brand di HeyGen ti consente di creare storie video accattivanti senza sforzo. Sfrutta i nostri avatar AI e i voiceover generati dall'AI per dare vita alla storia del tuo brand, trasformando il testo in video AI con immagini professionali.
Cosa rende HeyGen un editor video AI intuitivo per la creazione di contenuti?
HeyGen semplifica la creazione di contenuti con il suo potente editor video AI e le capacità di testo a video AI. Puoi generare video professionali da uno script utilizzando l'editing drag-and-drop, completo di controlli di branding personalizzati e una ricca libreria multimediale.
HeyGen supporta un branding coerente e avatar AI personalizzati?
Sì, HeyGen ti consente di mantenere una forte identità di brand con personaggi coerenti e controlli di branding personalizzati. Utilizza il nostro generatore di avatar AI per creare immagini AI uniche che si allineano perfettamente con l'estetica del tuo brand in tutti i tuoi contenuti.
HeyGen può produrre video di alta qualità per un pubblico globale?
Assolutamente. HeyGen supporta voiceover professionali in oltre 40 lingue e offre output in 4K, garantendo che i tuoi video generati dall'AI siano pronti per la distribuzione globale. Questo consente una localizzazione efficace e un ampio raggiungimento del pubblico per il tuo brand.