Il Tuo Creatore di Video Educativi per la Formazione Coinvolgente

Trasforma i tuoi contenuti di apprendimento in video educativi professionali utilizzando la conversione senza soluzione di continuità da testo a video con i potenti strumenti di HeyGen.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video di formazione conciso di 60 secondi rivolto ai nuovi assunti nel reparto vendite, utilizzando uno stile visivo e audio professionale e informativo per chiarire le caratteristiche e i benefici del prodotto, impiegando una generazione di voiceover precisa per istruzioni chiare.
Prompt di Esempio 2
Produci un video energico di 30 secondi per i social media mirato a coinvolgere la nostra comunità online, caratterizzato da vivaci animazioni visive e una colonna sonora vivace, creato senza sforzo utilizzando modelli e scene predefiniti per mettere in risalto la nostra ultima offerta.
Prompt di Esempio 3
Un video ispiratore di storytelling aziendale di 60 secondi, su misura per i potenziali clienti, dovrebbe essere creato con un'estetica visiva sofisticata e cinematografica e una colonna sonora orchestrale, trasformando un copione scritto in contenuti video avvincenti tramite testo-a-video da script.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Funziona il Creatore di Video Educativi del Marchio

Crea senza sforzo video educativi del marchio coinvolgenti che comunicano chiaramente il tuo messaggio e catturano il tuo pubblico, migliorando l'apprendimento e la ritenzione.

1
Step 1
Crea il Tuo Script
Inizia digitando o incollando i tuoi contenuti educativi. La nostra piattaforma trasforma il tuo testo in un video dinamico, sfruttando la nostra capacità di creazione da testo a video per l'efficienza.
2
Step 2
Personalizza Visivi e Audio
Seleziona da una vasta gamma di avatar AI per rappresentare il tuo marchio. Regola colori, font e musica di sottofondo per allinearti perfettamente con l'identità del tuo marchio, personalizzando i tuoi video.
3
Step 3
Migliora con Modifiche
Utilizza i nostri strumenti intuitivi di editing video per perfezionare il flusso del tuo video, regolare i tempi e aggiungere transizioni professionali, garantendo un prodotto finale raffinato.
4
Step 4
Esporta e Condividi
Genera il tuo video educativo di alta qualità in vari rapporti d'aspetto. Condividilo facilmente sulle piattaforme social desiderate o sui canali di apprendimento interni.

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Chiarisci Concetti Complessi del Marchio

Trasforma informazioni complesse del marchio in video esplicativi chiari e facili da comprendere, migliorando la comprensione per il tuo pubblico.

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di video educativi?

HeyGen agisce come un intuitivo creatore di video AI, permettendo agli utenti di produrre senza sforzo video educativi di alta qualità e video esplicativi coinvolgenti. La sua interfaccia user-friendly semplifica la creazione multimediale, rendendo accessibile a tutti la narrazione complessa.

Posso personalizzare i video animati e garantire la coerenza del marchio con HeyGen?

Assolutamente, HeyGen ti consente di personalizzare ampiamente i video, offrendo una vasta gamma di modelli video e modelli animati per iniziare. Puoi facilmente integrare stili e immagini personalizzati, insieme ai controlli del tuo marchio, per mantenere uno stile video aziendale coerente in tutti i tuoi video animati.

Quali risorse creative offre HeyGen per progetti video dinamici?

HeyGen fornisce una robusta suite di risorse creative, inclusi avatar AI all'avanguardia e una creazione senza soluzione di continuità da testo a video, per dare vita ai tuoi progetti video. Puoi anche sfruttare una libreria multimediale diversificata e la generazione di voiceover per creare contenuti coinvolgenti.

Come può HeyGen aiutarmi a coinvolgere il mio pubblico e rendere l'apprendimento divertente?

HeyGen trasforma i contenuti didattici in un'esperienza di apprendimento attiva permettendoti di creare facilmente video interattivi e video animati dinamici. Con il suo design intuitivo, HeyGen assicura che tu possa coinvolgere il tuo pubblico e rendere l'apprendimento divertente senza richiedere strumenti o competenze avanzate di editing video.

