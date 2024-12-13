Creatore di Video per Collaborazioni di Marca: Crea Contenuti di Partnership Potenziati dall'AI

Crea senza sforzo video di marketing straordinari per collaborazioni di marca utilizzando avatar AI per dare vita rapidamente alle tue idee.

Crea un video istruttivo di 1 minuto rivolto a responsabili marketing e team creativi di piccole e medie imprese, mostrando come l'editor video online di HeyGen semplifica la produzione di contenuti professionali. Lo stile visivo dovrebbe essere pulito, moderno e altamente funzionale, con una voce narrante chiara e autorevole che dimostri la facilità di convertire un copione in un video rifinito utilizzando 'Testo-a-video da copione' e generando automaticamente 'Sottotitoli/didascalie' per l'accessibilità. Questo pezzo mette in evidenza flussi di lavoro efficienti per l'editing video.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video promozionale dinamico di 45 secondi rivolto a gestori di social media e creatori di contenuti che cercano di produrre rapidamente contenuti di marca coinvolgenti. Lo stile visivo dovrebbe essere vivace e veloce, con diversi 'Avatar AI' che interagiscono all'interno di vari 'Modelli & scene', accompagnati da una colonna sonora contemporanea e vivace. Sottolinea la velocità e la versatilità della creazione video AI e come i contenuti possano essere facilmente ottimizzati per diverse piattaforme utilizzando 'Ridimensionamento & esportazioni del rapporto d'aspetto'.
Prompt di Esempio 2
Produci un video in stile case study di 90 secondi per agenzie di marketing e team creativi remoti, illustrando la creazione collaborativa di video e la gestione del flusso di lavoro senza intoppi. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere professionale e collaborativo, utilizzando schermi divisi e transizioni fluide per dimostrare il lavoro di squadra, supportato da una voce narrante sicura e rassicurante. Evidenzia la ricca 'Libreria multimediale/supporto stock' e il processo efficiente di generazione di voiceover e 'Sottotitoli/didascalie' per finalizzare rapidamente i progetti.
Prompt di Esempio 3
Immagina un video convincente di 30 secondi problema/soluzione progettato per responsabili di marca e proprietari di piccole imprese che non hanno una vasta esperienza nell'editing video. Visivamente, dovrebbe presentare tagli rapidi che passano dalle comuni frustrazioni della produzione video all'interfaccia user-friendly di HeyGen, supportato da una colonna sonora ispiratrice e motivazionale. Questo video sottolineerà come HeyGen semplifica la creazione di video utilizzando 'Modelli & scene' intuitivi e una potente 'Generazione di voiceover' per dare vita alle storie di marca senza sforzo.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Creatore di Video per Collaborazioni di Marca

Crea senza sforzo video di collaborazione straordinari e in linea con il brand per social media e campagne di marketing con strumenti potenziati dall'AI.

1
Step 1
Crea il Tuo Video da un Modello
Inizia scegliendo un modello professionale su misura per le collaborazioni di marca. Questo fornisce un punto di partenza strutturato, risparmiando tempo e garantendo un aspetto rifinito fin dall'inizio.
2
Step 2
Aggiungi l'Identità del Tuo Brand
Personalizza il tuo video con gli elementi unici del tuo brand utilizzando i controlli di Branding. Incorpora facilmente loghi, colori e font per garantire un allineamento senza soluzione di continuità con l'estetica del tuo partner, perfetto per video di marketing.
3
Step 3
Seleziona Avatar AI e Media
Arricchisci il tuo video di collaborazione con avatar AI realistici o scegli dalla nostra vasta libreria multimediale. Questo ti permette di aggiungere elementi visivi dinamici e narrazioni coinvolgenti senza bisogno di attrezzature complesse.
4
Step 4
Esporta e Condividi il Tuo Progetto
Una volta completato il tuo video di collaborazione di marca, esportalo in vari formati e rapporti d'aspetto adatti a diverse piattaforme. Genera facilmente video di alta qualità per i social media pronti per essere condivisi con il tuo pubblico.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Mostra Storie di Successo del Brand

.

Sviluppa video potenti potenziati dall'AI per evidenziare partnership di marca di successo e testimonianze dei clienti, costruendo fiducia e credibilità.

background image

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen l'editing video con sottotitoli automatici?

HeyGen sfrutta un'AI avanzata per generare automaticamente sottotitoli per i tuoi video, semplificando notevolmente il processo di editing video. Questo strumento potenziato dall'AI garantisce accessibilità e coinvolgimento per i tuoi contenuti, migliorando la tua esperienza con l'editor video online.

Posso personalizzare il branding e i rapporti d'aspetto per i miei video di marketing usando HeyGen?

Sì, HeyGen funziona come un editor video online completo che ti permette di personalizzare completamente l'aspetto e la sensazione del tuo brand, inclusi loghi e colori. Puoi anche regolare facilmente i rapporti d'aspetto per ottimizzare i tuoi video di marketing per varie piattaforme.

Quali strumenti potenziati dall'AI offre HeyGen per creare contenuti video coinvolgenti?

HeyGen offre potenti strumenti potenziati dall'AI per creare contenuti video dinamici, inclusi avatar AI realistici e capacità di testo-a-video senza soluzione di continuità. Questo consente una creazione video AI efficiente senza bisogno di configurazioni di produzione complesse.

HeyGen fornisce una robusta libreria multimediale e modelli per una creazione video efficiente?

Assolutamente, HeyGen fornisce un'ampia libreria di media stock e una varietà di modelli professionali per avviare i tuoi progetti. Queste risorse facilitano una creazione video rapida ed efficiente, migliorando la gestione complessiva del flusso di lavoro.

