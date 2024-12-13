Generatore di Video per Campagne di Brand: Crea Annunci Straordinari Velocemente

Ottimizza le tue campagne pubblicitarie. Trasforma gli script in video straordinari utilizzando la funzione Testo-in-video da script e aumenta la portata del tuo brand.

Immagina uno spot pubblicitario vivace di 30 secondi rivolto a proprietari di piccole imprese e responsabili marketing, che mostra la creazione senza sforzo di campagne di brand accattivanti. Lo stile visivo dovrebbe essere elegante e moderno, con tagli rapidi tra diversi settori, tutti unificati da una colonna sonora ispiratrice e coerente. Sottolinea come il potente "generatore di video per campagne di brand" di HeyGen e l'ampia gamma di "Template e scene" permettano a chiunque di diventare un "creatore di video pubblicitari AI", ottenendo risultati professionali in pochi minuti.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Crea un video istruttivo coinvolgente di 45 secondi progettato per marketer digitali e agenzie pubblicitarie, evidenziando il potenziale innovativo degli "Annunci AI". Lo stile visivo dovrebbe essere pulito e sofisticato, con transizioni fluide e visualizzazioni di dati, accompagnato da una voce narrante AI calma e persuasiva. Illustra come gli "avatar AI" di HeyGen possano personalizzare i messaggi e offrire narrazioni coinvolgenti, rivoluzionando la creazione di annunci e l'efficacia delle campagne.
Prompt di Esempio 2
Sviluppa un video breve autentico di 60 secondi rivolto a brand di e-commerce e responsabili dei social media, dimostrando la semplicità della moderna "Creazione di Annunci". Lo stile visivo dovrebbe imitare gli "annunci video ugc" coinvolgenti, presentando scenari di utilizzo del prodotto reali e diversificati e una musica di sottofondo luminosa e stimolante. Evidenzia la capacità di HeyGen di "trasformare il testo in video da script", mostrando quanto facilmente le storie autentiche possano essere trasformate in annunci ad alto impatto che risuonano con il pubblico.
Prompt di Esempio 3
Produci un pezzo promozionale raffinato di 30 secondi rivolto a team di marketing e proprietari di piccole imprese, enfatizzando le capacità senza soluzione di continuità del "creatore di video pubblicitari". Lo stile visivo dovrebbe essere elegante e professionale, presentando costantemente la "identità del brand (colori, logo)" specifica di un marchio attraverso vari formati pubblicitari, sottolineato da una voce narrante energica e persuasiva. Mostra come la "generazione di voiceover" di HeyGen assicuri che ogni annuncio parli con chiarezza e impatto, migliorando il ricordo e il coinvolgimento del brand.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Generatore di Video per Campagne di Brand

Crea senza sforzo video accattivanti per campagne di brand con AI, dallo script a visual straordinari, in pochi semplici passaggi.

1
Step 1
Crea il Tuo Script per la Campagna
Sfrutta la funzione Testo-in-video da script per trasformare istantaneamente le tue idee in una narrazione coinvolgente, o incolla il tuo script pre-scritto per iniziare il tuo video per la campagna di brand.
2
Step 2
Seleziona i Tuoi Avatar AI
Dai vita alla storia del tuo brand selezionando da una vasta libreria di avatar AI per trasmettere il tuo messaggio con realismo coinvolgente.
3
Step 3
Applica la Tua Identità di Brand
Assicura coerenza e riconoscibilità utilizzando i controlli di Branding (logo, colori) per integrare perfettamente gli elementi visivi unici del tuo brand nel video della tua campagna.
4
Step 4
Genera ed Esporta
Produci il tuo video finale per la campagna di brand, quindi utilizza il ridimensionamento del rapporto d'aspetto e le esportazioni per ottimizzarlo per varie piattaforme e condividere ampiamente il tuo messaggio.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Presenta Testimonianze dei Clienti

.

Sfrutta video potenti basati su AI per evidenziare storie di successo dei clienti, costruendo fiducia e credibilità per il tuo brand.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen migliorare la creazione di video per campagne di brand?

HeyGen ti consente di creare video per campagne di brand ad alto impatto utilizzando strumenti avanzati basati su AI, inclusi avatar AI realistici e capacità di testo-in-video da script. Questo semplifica il tuo processo di creazione di annunci per risultati coinvolgenti.

HeyGen offre modelli video personalizzabili per annunci?

Assolutamente, HeyGen fornisce una vasta gamma di modelli video e un editor drag-and-drop facile da usare per personalizzare i tuoi annunci AI. Puoi facilmente integrare l'identità del tuo brand, inclusi loghi e colori, per mantenere la coerenza.

HeyGen può creare annunci video per un pubblico globale?

Sì, HeyGen supporta la portata globale con capacità multilingue, offrendo una generazione di voiceover robusta e sottotitoli automatici. Questo assicura che i tuoi annunci video risuonino con pubblici diversi in tutto il mondo.

Quali tipi di contenuti generati da AI può produrre HeyGen?

HeyGen è un versatile creatore di video pubblicitari AI in grado di produrre vari tipi di contenuti, dai video di prodotto coinvolgenti agli autentici annunci video UGC. Sfrutta la scrittura di script AI e una ricca libreria multimediale per dare vita rapidamente alla tua visione creativa.

